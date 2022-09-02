Один из самых популярных комиков России Нурлан Сабуров признал, что стал жертвой русофобии и получает проклятия

Комик Нурлан Сабуров. Фото: YouTube

Для тех, кто не погружен в мир современной комедии, это может прозвучать неожиданно, но чуть ли не самый популярный комик нашей страны прямо сейчас — это Нурлан Сабуров. Стендапер из Казахстана продает билеты на гастрольный тур на год вперед, является флагманом проекта Stand Up на ТНТ, работает наставником в шоу «Открытый микрофон», до недавнего времени вел самое смотрибельное юмористическое шоу в Youtube «Что было дальше?», у него стопроцентная узнаваемость и многомиллионная база подписчиков.

Неудивительно, что именно от Сабурова многие люди долго ждали хотя бы словечка по поводу отношения к СВО. Он долго молчал. Пока на одном из концертов в Сан-Франциско на сцену не выбежала женщина в покрашенном в красные пятна белом платье.

По мнению зрительницы, которая до этого из зала скандировала «Украина!», это должно было быть похоже на пятна крови, а сам Нурлан обязан был покаяться за то, что русский.

- Что происходит, это месячные? - отреагировал на неадекватное поведение комик.

И после этого его начали хейтить свои же (стендаперы Александр Долгополов, Денис Чужой, Денис Косяков и др.), а концерты в США и Израиле отменили.

Сабуров вернулся в Россию, где живет и имеет паспорт уже довольно давно, и подготовил небольшой монолог по поводу происходящего. Он открыто не выразил поддержку или осуждение СВО, однако четко дал понять, что травля русских людей — удел неадекватных персонажей.

- Забавно, что я оказался жертвой русофобии, - показал Сабуров на голову. - Вот с таким лицом. Они решили отменить русских, а начали с меня. Они зачем-то начали выходить на концерты с флагами украинскими. На следующий концерт уже казахи начали выходить с флагами. Что за Олимпиада на концерте?

Более того — это удел трусливых неадекватных персонажей.

- Когда проходил очередной турнир UFC (федерация смешанных единоборств), я полетел болеть за своего друга Петра Яна, - вспомнил Нурлан. - Он русский, он россиянин, и что-то в клетку к нему никто не выбегал. Флагов [Украины] я там не видел. Они подумали: ну он-то причем? Он же кореец, наверно. Другое дело — Нурлан Алибекович Сабуров.

После этого комик признался, что регулярно получает проклятия от ненормальных персонажей. Они пишут и ему, и его жене, и даже маме.

- Началась жесткая травля, - констатировал стендапер. - Появились типы, которые говорили «Мне стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, как я заметил. Забавно, когда Израиль бил по талибам, по Палестине, Zara не ушла оттуда. Макдональдс не переименовали в «Хумус — и точка». Стыдно, что я русский? А мне не стыдно. Как по национальности можно определить, что ты плохой человек? Один комментарий просто убил: «Гори в аду, хач». Я понимаю боль, но ненавистью нельзя вызвать эмпатию. Вот они пишут «Ну что, русня, ***** ?!» Но это не поможет.