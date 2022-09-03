Михаил Шуфутинский перепел «Третье сентября» с Егором Кридом: Почему эксперты и публика в шоке и гневе

Егор Крид уговорил Михаила Шуфутинского сделать кавер на хит «Третье сентября». Мэтр думал год и согласился Фото: СОЦСЕТИ

Главный хит сентября Михаил Шуфутинский исполнил впервые в 1993 году. Песню «Третье сентября» на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева знает и молодежь, и старшее поколение. В эту субботу хит будет звучать на свадьбах, юбилеях и без особого повода – для настроения. Многие молодожены стремились расписаться именно в эту субботу, так как 3 сентября, благодаря песне, стало «фирменным осенним днем». Сам Михаил Захарович рассказал нам:

«Да, некоторый ажиотаж существуют: люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно. Я не отслеживал, в какой момент начался ажиотаж. Но он как-то сам собой усиливается, и меня это совершенно не смущает».

Шуфутинский споет «Третье сентября» вечером 3 числа в Кремлевском дворце, где пройдет его концерт с таким же названием – все билеты поклонники разобрали задолго до мероприятия. Мэтр идет в ногу со временем, поэтому решился на эксперимент и перепел свой хит с модным у молодежи исполнителем Егором Кридом.

Накануне вышла еще одна версия песни «Третье сентября» - хит поют дуэтом Егор Крид и Михаил Шуфутинский. Крид обратился с такой просьбой к мэтру еще в прошлом году, сначала Михаил Захарович отвечал отказом, но в итоге согласился. Станет ли эта версия также популярна?

Педагог вокала Юлия Таравкова разобрала кавер с профессиональной точки зрения. Шуфутинскому пришлось петь значительно быстрее, но он круто со всем справился Фото: Личный архив героя публикации

Новую версию «Третьего сентября» для kp.ru послушала педагог вокала Юлия Таравкова. Наш эксперт рассказывает: «Слушаем кавер Егора Крида на хит Михаила Шуфутинского.

«Третье сентября». Полностью изменился темп песни, поэтому Михаилу пришлось в новом бите перезаписывать вокальные припевы и расставлять немного другие акценты ритмические. Текст Крида слушается как белый шум: просто набор каких-то незначительных, нецепляющих фраз в стиле жанра, удается запомнить слова «капуста… кэш..». Он здесь с затюненым, как у Элджея, бэк-вокалом (Тюнинг - это электронная обработка вокала. Она придает голосу электронное звучание и часто используется теми, кто плохо поет; но в данном случае этот прием используется как фишка – прим. Авт). Аранжировка, звуки, бит – все современное, что несомненно привлечет более молодое поколение. Финал трека кажется незавершенным - будто забыли добавить припев и поставить точку: а может это намек на то, что продолжение следует и скоро мы услышим «Марджанджу» в исполнении Крида? Удивительно, но голос Шуфутинского в современном кавере звучит очень органично, он не потерял своего лица. В каждой фразе Михаила - эмоция, посыл и энергетика, хотя петь пришлось значительно быстрее. Егор здесь по манере исполнения стал как все - будто эту их манеру «штампуют на заводе». Потерялась харизма, тем более на фоне такого мэтра. Не думаю, что трек доживет до следующей осени. А вот песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» - это уже сложившийся гимн на многие года, именно благодаря яркой индивидуальности исполнителя».

В социальных сетях поклонники Егора Крида кавер ожидаемо хвалят, а вот вне пабликов рэпера мнения менее слащавые. За сутки на YouTube клип посмотрели 775 тысяч человек. Поклонники Крида пишут: «когда любишь исполнителя тебе все его работы кажутся идеальными» или «Егору респект за то что легендарный трек вывел на новый уровень и клип бомбезный». Здесь негативные комментарии исчезают. А вот в телеграм-каналах критика кавера в наличии: «обидно прям стало за хит всех времен и народов «третье сентября» - пел себе Шуфутинский и пел, переворачивали и переворачивали календарь, а тут Егор Крид пришел и все испортил – хорошо, что быстро все забудут».

Есть еще такие мнения: «оригинал уникален и трогает душу, а эта песня одна из многих Крида, даже интонация у него не меняется никогда» или «а я люблю, когда на новый лад делают, хотя здесь слова у Крида не все понятны». Всех рассудила в модном паблике не поклонница Крида Анастасия Волкова: «Мне вот интересно – вы все зависли в 90-х? Сам дедушка пытается вырваться в новую эпоху, а вы Крида критикуете. Кому нравится рэп – пусть Крида слушают, кому по душе ностальгия – Шуфутинского».