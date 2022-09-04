За диалог с Россией: В Праге десятки тысяч людей вышли на митинг

Также собравшиеся требовали возобновления диалога между Чехией и Россией. Фото: стоп-кадр видео

В центре чешской столицы, Праге собралось огромное количество людей, которым надоели действия правительства. В частности, антироссийские санкции, бьющие по благосостоянию жителей страны, и поставки оружия киевскому режиму.

Кроме прочего собравшиеся требовали возобновления диалога между Чехией и Россией.

– Собрание на Вацлавской площади прошло мирно, и нам не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников составило около 70 тысяч человек, – заявили в столичной полиции.

В августе премьеры Чехии и Словакии записали видеообращение, в котором призвали граждан своих стран оказать Украине помощь, заявив, что не могут стоять в стороне от событий. Так что митинг, прошедший в Праге, стал ответом на русофобские выпады Петра Фиалы и Эдуарда Хегера.

– Толкования событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко пророссийские настроения, – с удивлением прокомментировал протесты чешский премьер.

Впрочем, он тут же нашел своим гражданам «оправдание», заявив, что во всем виновата «российская пропаганда», которой поддаются некоторые жители Чехии.

Возможно, у Фиалы не очень хорошо с математикой, но 70 тысяч людей, вышедших на протест в городе с населением менее чем 1,3 миллиона человек – это без малого 5,5% всех жителей столицы, что никак не подпадает под определение «некоторые».