Почему армия никогда не простит Горбачева, сколько денег ушло у родителей на сборы детей в школу и что правильно есть в перекусы

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Пучков: Все удары по Запорожской АЭС согласованы с США (слушать)

2 место. Полковник Баранец: Армия никогда не простит Горбачеву предательства (слушать)

3 место. ВЦИОМ подсчитал, сколько денег ушло у родителей на сборы детей в школу (слушать)

4 место. Водителей хотят штрафовать автоматически при помощи ЭРА-ГЛОНАСС (слушать)

5 место. Открыла ногой дверь своего «Роллс-Ройса»: Алла Пугачева вернулась в Москву (слушать)

6 место. Георгий Бовт: Даже если в Европе начнут мерзнуть зимой, они все равно не будут звонить Путину и просить о пощаде (слушать)

7 место. Егор Кончаловский: С западным миром мы прощаемся навсегда (слушать)

8 место. Выходите, «Гранта» подъезжает. Российские машины могут появиться в такси (слушать)

9 место. Просто бессмысленно: Никита Михалков предложил бойкотировать «Оскар» (слушать)

10 место. Какие должны быть перекусы и насколько полезны спортивные энергетики (слушать)