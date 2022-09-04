Почему армия никогда не простит Горбачева, сколько денег ушло у родителей на сборы детей в школу и что правильно есть в перекусы

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
1 место. Дмитрий Пучков: Все удары по Запорожской АЭС согласованы с США (слушать)
2 место. Полковник Баранец: Армия никогда не простит Горбачеву предательства (слушать)
3 место. ВЦИОМ подсчитал, сколько денег ушло у родителей на сборы детей в школу (слушать)
4 место. Водителей хотят штрафовать автоматически при помощи ЭРА-ГЛОНАСС (слушать)
5 место. Открыла ногой дверь своего «Роллс-Ройса»: Алла Пугачева вернулась в Москву (слушать)
6 место. Георгий Бовт: Даже если в Европе начнут мерзнуть зимой, они все равно не будут звонить Путину и просить о пощаде (слушать)
7 место. Егор Кончаловский: С западным миром мы прощаемся навсегда (слушать)
8 место. Выходите, «Гранта» подъезжает. Российские машины могут появиться в такси (слушать)
9 место. Просто бессмысленно: Никита Михалков предложил бойкотировать «Оскар» (слушать)
10 место. Какие должны быть перекусы и насколько полезны спортивные энергетики (слушать)