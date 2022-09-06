«Роснефть» привлекла ученых Сибирского федерального университета для работы над лесоклиматическим проектом в Красноярском крае

Ученые Сибирского федерального университета примут участие в научно-исследовательской работе над масштабным лесоклиматическим проектом, реализуемым «Роснефтью» в Красноярском крае. Соглашение о сотрудничестве между вузом и компанией было подписано 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Главная цель проекта, получившего одобрение президента России, - исследование потенциала лесов России в поглощении парниковых газов.

Проект включает целый комплекс лесохозяйственных мероприятий, результатом которого станет поглощение 10 миллионов тонн СО2-эквивалента. Для его реализации разработана дорожная карта, утвержденная компанией «Роснефть» и правительством Красноярского края. В рамках сотрудничества к работе предполагается привлечь ведущие научные и образовательные организации региона. В Красноярском крае появится Центр углеродных исследований - карбоновый полигон для изучения концентрации парниковых газов и усовершенствования методик оценки их поглощения лесами края. Кроме того, ученые создадут прототип программного комплекса, который поможет экспертам «Роснефти» разрабатывать мероприятия по увеличению поглощения парниковых газов различными типами экосистем.

Комплексный лесоклиматический проект «Роснефти» является уникальной для России разработкой. Компания представила его в июне 2022 года на экологической онлайн-платформе «Чистое будущее». Платформа была создана при поддержке крупнейших российских корпораций и представителей ведущих академических институтов России: Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института океанологии РАН, Института проблем экологии и эволюции им. Северцева, Института географии РАН, Институт океанографии и других научных организаций. На онлайн-площадке эксперты в сфере экологии обмениваются мнениями, делятся своими исследованиями и наблюдениями. Одной из своих задач платформа «Чистое будущее» считает содействие в разработке отечественной системы методологии оценки поглощающей способности российских экосистем: лесов, болот, тундры и Мирового океана.

Лес остается крупнейшим поглотителем парниковых газов на планете, поэтому «Роснефть» традиционно уделяет большое внимание проблеме лесовосстановления. В прошлом году компания и ее дочерние предприятия высадили около 9,3 миллионов саженцев деревьев. Компания разработала и реализует стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Одним из приоритетов стратегии является сокращение выбросов парниковых газов, повышение эффективного использования энергии, а также использование потенциала лесов для поглощения углерода.