Бумагогорск стал больше: первая бумажная Детская деревня SOS появилась в популярном вымышленном городе

Бумажная детская деревня - это благотворительная организация, решающая проблему социального сиротства

Бумагогорск - бумажная страна, в которой есть дома, дороги, торговые центры и даже метро. Его создал известный блогер, 11-летний Матвей из Нижнего Новгорода, который рассказывает о том, как строит свой личный мир из бумаги, в телеграм-канале “Бумагогория”. Недавно городок Бумагогория, столица Бумагогорска, стал еще больше - в нем появилась первая в своем роде бумажная Детская деревня SOS, созданная совместно с подопечными детьми благотворительной организации «Детские деревни SOS».

Бумажная детская деревня - это благотворительная организация, решающая проблему социального сиротства. Данная инициатива проходит в рамках «Марафона добра», который проводит Матвей вместе со своей семьей, и приурочена к дню рождения организации «Детские деревни SOS». На специальной странице можно узнать больше о работе организации и помочь детям, переведя пожертвование.

Бумагогорск создал известный блогер, 11-летний Матвей из Нижнего Новгорода

Детская деревня SOS Бумагогорск – это не изолированное пространство, а часть инфраструктуры города Бумагогорск. И это не просто семейные домики. Это сообщество приемных семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дарящих им тепло, заботу, любовь и чувство безопасности. Как и в реальных Детских деревнях SOS, здесь в каждом домике живет приемная семья с 5-7 детьми. Ребята дружно играют на детской площадке и в футбол. Возле домиков есть цветочные клумбы, за которыми дети под чутким руководством родителей сами ухаживают. Конечно, не все дети на улице. Начался уже новый учебный год. Кто-то из детей в это время выполняет дома домашние задания, другие помогают маме по хозяйству, третьи отправились в магазин за продуктами. Там родители не просто готовят ребят к будущей самостоятельной жизни. В Детской деревне SOS Бумагогорск созданы все условия для социализации детей, а не изолированной жизни, которую проживают воспитанники детских домов. Ребята из семей Детской деревни, ходят в обычные школы, занимаются разных кружках по интересам, ходят в гости к одноклассникам и сами принимают гостей у себя. Иногда в Детской деревне проходят праздники, на которые собираются не только жители деревни, но и дети из соседних домов.

А еще в Детской деревне SOS Бумагогорск есть домик, в котором расположились специалисты программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи организации «Детские деревни SOS». Здесь психологи, юристы, социальные педагоги бесплатно помогают детям и взрослым, находящимся в трудной жизненной ситуации, чтобы предотвратить распад семьи и попадание детей в интернатные учреждения. Лучше не допустить социального сиротства, чем работать с его последствиями. Этим и занимаются специалисты программы профилактики здесь, в Детской деревне SOS Бумагогорск.

Детская деревня SOS Бумагогорск – это не изолированное пространство, а часть инфраструктуры города Бумагогорск

«Детские деревни SOS» - первая организация, с которой начинается просветительский «Марафон добра» и которая с 1994 года занимается комплексным решением проблемы сиротства в России. С помощью данной инициативы, бумажной Детской деревни SOS, семья Матвея и благотворительная организация «Детские деревни SOS» хотят обратить внимание общества на важность профессиональной поддержки детей и создание всех условий для их счастливой жизни. Каждому из них нужны забота, любовь, принятие и помощь в развитии потенциала. Каждому ребенку нужна семья! И, чтобы дети не попадали в интернатные учреждения, когда семья оказываются в кризисной ситуации, им нужна профессиональная помощь. И она оказывается бесплатно. Это возможно только благодаря пожертвованиями неравнодушных людей.

Организацию «Детские деревни SOS» поддерживают пожертвованиями более 40 000 людей. Вместе со своими сторонниками специалисты организации возвращает детям, лишенным родительской заботы, семью, дом и чувство защищенности. Уже более 16 000 семей из 8 регионов страны благодаря поддержке специалистов из программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи стали более самостоятельными и самодостаточными в вопросах заботы о детях. И это не предел. Еще сотни тысяч семей нуждаются в поддержке. Вы тоже можете им помочь: перейдите на сайт и сделайте пожертвование на любую комфортную для вас сумму.