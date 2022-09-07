Минобороны: нами взят Кодем, контрнаступление украинских националистов выдохлось

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Зеленский почти добился, чего хотел. Оставил жителей Энергодара и соседних населенных пунктов без электричества. Ситуацию в этом районе Донбасса прокомментировали в Минобороны России.

«Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. - В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.

Генерал-лейтенант отметил, что ответным огнём российской артиллерии «огневые средства противника были подавлены».

Несмотря на систематические обстрелы киевским режимом Энергодара радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Важно отметить: остается в норме только благодаря подразделениям противовоздушной обороны Вооруженных сил России.

Конашенков подчеркнул, что наступление ВСУ выдохлось: в течение суток на Николаево-Криворожском направлении «из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось».

По данным представителя Минобороны на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял: 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

Кроме того, в Харькове, на пункте временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» ликвидировано до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники. Более 40 военнослужащих остались лежать на позициях под Харьковом на боевых позициях 113-й бригады территориальной обороны ВСУ.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населённый пункт Кодема», - порадовал журналистов успехами Конашенков.

И эти все успехи союзных войск России уже довели ВСУ до массового дезертирства: из-за больших потерь остатки личного состава 57-й мотопехотной бригады в Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.

Высокоточными ударами поражены ряд пунктов управления украинских бригад, в Кривом Роге Днепропетровской области (родина украинского националиста Зеленского) хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тысяч тонн, в Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в небе сбиты украинские МиГ-29 и Су-25.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки ликвидированы: 6 пунктов управления ВСУ, 47 артиллерийских подразделений, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Зеленодольска, в Константиновке уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха», живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.

Средствами ПВО за сутки сбиты 8 украинских беспилотников, 20 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня начальник Генштаба Вооруженных Сил России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов открыл в Казани новый военный госпиталь.

«При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», - сказал замглавы военного ведомства в ходе торжественной церемонии открытия.

Генерал армии выразил слова благодарности специалистам Военно-строительного комплекса Минобороны России, которые справились с задачей в рекордно короткие сроки.

Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместился на площади более 12,5 тысячи квадратных метров. В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

292 - самолета

152 - вертолета

1897 - беспилотных летательных аппаратов

373 - зенитных ракетных комплекса

4855 - танков и других боевых бронированных машин

825 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3369 - орудий полевой артиллерии и минометов

5360 - единиц специальной военной автомобильной техники