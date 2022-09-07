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Звезды7 сентября 2022 14:33

День рождения сына Юрия Шатунова обернулся громким скандалом

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что продюсер "Ласкового мая" не сможет отсудить права на песни Юрия Шатунова
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Cемья Шатунова впервые показала, как выглядит его 16-летний сын.

Cемья Шатунова впервые показала, как выглядит его 16-летний сын.

Фото: из соцсетей

В этом году семья Юры Шатунова впервые не праздновала его день рождения: 6 сентября артисту могло бы исполниться 49 лет. А за день до этого старший сын певца Дэннис отметил свое 16-летие. Одним из первых подростка поздравил директор его отца Аркадий Кудряшов.

- Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022, - подписал поздравитель под фотографией артиста с сыном.

Казалось бы, ничего особенного. Однако, для солиста "Ласкового мая" тема семьи и детей была особенно щепетильной: Шатунов всячески ограждал сына и дочь от внимания публики. С самого рождения наследники живут в Германии, а в Сети до этого момента не было ни одного их свежего снимка - лишь самые ранние.

- Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто, - категорично заявлял певец еще в 2018 году и до последних дней держал обещание. - С женой мы приняли решение: пока детям не исполнится 18 лет, в Интернет и куда бы то ни было мы не будем выкладывать их снимки. Абсолютно ни в каких соцсетях моей жены нет, не было и не будет. То же самое касается и детей. Ни у Эстеллы, ни у Дэнниса нигде нет ни аккаунтов, ничего. Это мое семейное правило.

Появление Дэнниса в соцсетях Аркадия Кудряшова вызвало бурю негодования поклонников. Но как и почему директор артиста нарушил волю покойного? Оказалось, разрешение на публикацию фото дала вдова Светлана. Однако, и такой ответ многих не устроил. "Что за хайп? Шатунов никому не показывал сына, так зачем это делать сейчас?", "Юре бы не понравилось", "Как можно ради охватов и пиара наплевать на волю усопшего", - возмущаются фанаты.

Впрочем, многие уверены, что этот снимок появился не просто так, ведь Дэннис - главный претендент на песни "Ласкового мая", которые Шатунов с таким трудом отвоевал в суде в последние дни жизни. Не исключено, что публику постепенно знакомят с парнем, который продолжит дело своего отца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сможет ли Андрей Разин отвоевать права на хиты?

Многолетняя (и многомиллионная) судебная тяжба продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина с Юрой Шатуновым не закончилась даже со смертью последнего. Теперь Разин оспаривает решение суда, в котором черном по белому написано, что права на песни принадлежат не ему, а певцу.

Кроме того, тот же суд установил, что важные для дела документы, которые продюсер предоставил суду, подделка: подпись на них была поставлена с помощью технологии копирования на просвет. Проще говоря, взяли документ с оригинальной подписью, приложили к окошку и обвели на приложенном сверху листке бумаги.

Есть ли шансы у Андрея Разина отменить решение суда с такими сомнительными исходными данными, сайту kp.ru рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат Андрей Алешкин.

- Скорее всего, Разин никогда не получит права на песни, потому что суд первой инстанции уличил его в недобросовестности, - сразу предупредил адвокат. - А принцип добросовестности в гражданском праве имеет ключевое значение. Поскольку договор, который продюсер предоставил в суд первой инстанции, был признан поддельным, здесь этот принцип нарушен. Исходя из этого, удачи в апелляционной инстанции быть не может, поскольку в суд поступят те же самые материалы, которые ранее рассматривала первая инстанция. Никаких дополнительных документов в апелляции предоставить уже нельзя, поэтому перспектив для Андрея Разина я в этом деле не вижу. Нет оснований для пересмотра решения. Я бы посоветовал продюсеру принять очевидное - что права на песни уйдут семье, и их будет исполнять сын Дэннис.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЮрий Шатунов: досье KP.RU