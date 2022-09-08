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Здоровье8 сентября 2022 9:25

Четыре вопроса, делающие нас несчастными: как стать счастливее за 30 минут в день

Новое исследование: даже если сидеть в них на полчаса в день меньше, станет веселее
Алексей МОРОЗОВ
Ученые из Рурского университета решили посмотреть, насколько социальные сети влияют на нашу психику.

Ученые из Рурского университета решили посмотреть, насколько социальные сети влияют на нашу психику.

Фото: Shutterstock

Ученые из Рурского университета решили посмотреть, насколько социальные сети влияют на нашу психику. На них давно зуб точат. Мировые СМИ хотят объявить словом года термин «думскроллинг» - бездумное прокручивание ленты в соцсетях. Помимо того, что это нагружает глаза и забивает мозг чепухой, у привычки есть и другие побочные действия:

- ой, какие страшные новости, как мне дальше жить;

- как хорошо живут все мои друзья, а моя жизнь не удалась;

- зачем я ввязался в спор, который меня не касается и где меня оскорбили;

- у моего бывшего новая подруга – это повод погоревать.

И вот теперь все эти эффекты решили исследовать. Специалисты посмотрели жизнь 642 человек в течение месяца. Одна группа жила, как хотела, и сидела в соцсетях те самые страшные 7-8 часов в день (да, эта цифра уже никого не шокирует, так и есть, столько и сидим). Другая группа на полчаса меньше. А третья эти полчаса еще и спортом занималась.

Не надо быть профессором Рурского университета, чтобы предсказать результат. О, спорт, ты жизнь – люди, которые вместо ТикТока занимались спортом, чувствовали себя лучше всех. Но и просто сокращение думскролинга даже на полчаса уже дал результат. А какой? Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. Тревогу как рукой сняло.

А и диво ли: врачи в Европе уже практикуют такой метод лечения грустящих, как цифровой детокс на неделю. У многих хандру как рукой снимает.

Тут, конечно, надо понимать, с чем мы имеем дело. Настоящая депрессия – серьезная болезнь и ее надо лечить серьезно. Но она встречается сравнительно редко. Чаще всего то, что люди в быту называют «депрессией» - те или другие виды нестрашных нервных расстройств. И людям просто нужна своевременная помощь. А в реальности, к сожалению, как с алкоголем: худо тебе, давай выпьем. Невесело – а пошли в смартфон, развеемся. И «лекарство» только усугубляет. Люди просто должны понимать, где выход.

И, конечно, спорт. Несмотря на то, что повсюду фитнес-центры, с движением что-то совсем беда, и простой подсчет (сколько мест в этих центрах и сколько жителей вокруг) говорит о том, что ходят туда единицы. А это прям надо-надо, и, если вы даже не сократите сидение в Сети, но займетесь спортом, эффект будет прямо колоссальным.

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