Гранты начинающим фермерам хотят увеличить до 7 миллионов

Минсельхоз РФ поддержал инициативу фермеров об увеличении размера грантов «Агростартап» на 2 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошая новость для тех, кто собирается попробовать свои силы в сельском хозяйстве: Минсельхоз РФ поддержал инициативу фермеров об увеличении размера грантов «Агростартап» на 2 миллиона рублей.

Грант «Агростартап» - еще одна мера господдержки сельхозпроизводителя. После прохождения конкурсных процедур начинающий аграрий сегодня может получить до 5 миллионов рублей. Безвозмездно, лишь бы работал и производил продукцию. Однако в последнее время затраты фермеров на строительство, скажем, того же коровника, сильно возросли, что отдаляло людей от цели.

Поэтому не так давно ассоциация «Народный фермер», возглавляемая известным сыроваром и председателем комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Олегом Сиротой, обратилась к первому замминистра сельского хозяйства страны Оксане Лут с просьбой увеличить размеры грантов. И фермеров услышали: «Предлагается увеличить максимальный размер гранта «Агростартап», предоставляемого крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность по разведению крупного рогатого скота – с 5 млн рублей до 7 млн рублей, соответственно – на иные виды деятельности – с 3 до 5 млн рублей», - говорится в проекте постановления, который Минсельхоз РФ опубликовал на федеральном портале проектов нормативных актов. При этом увеличение размера гранта не повлияет на количество грантополучателей.

- Очень рад, что государство снова идет нам навстречу, - прокомментировал «Комсомолке» Олег Сирота. - В связи с ростом цен на удобрения, стройматериалы и запчасти увеличение суммы грантовой поддержки - мера необходимая и своевременная. Мы считаем, что она сможет поспособствовать увеличению числа фермерских хозяйств, замотивирует действующие ЛПХ на укрупнение своих хозяйств, а также позволит привлечь в отрасль молодых начинающих фермеров.