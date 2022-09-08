Деньги должны работать: зачем россиянам хотят разрешить «приватизировать» пенсионные накопления

Накопительную часть пенсии Минфин предлагает передать россиянам в собственность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из чего формируется пенсия россиян?

Если очень коротко: в России действует система обязательного страхования физических лиц, главными участниками которой являются работодатели и нанятые ими работники. Работодатели платят государству за своих сотрудников страховые взносы, которые составляют 30% от фонда оплаты труда (ФОТ). 22% от этих выплат идут на пенсионное страхование, 5,1% - на медицинское страхование, 2,9% - на социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству. Из этих 22% от ФОТ и формируются пенсионные накопления.

Для чего пенсию разбили на две части?

Первая часть пенсионных выплат работодателя — с 2010 года она составляет 16% — направляется в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), и используется для выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам. Правда, ее размер формирует коэффициент, который в будущем будет влиять на сумму пенсии сотрудника, за которого уплачивает страховой взнос работодатель. Эту часть пенсии называют страховой, или базовой.

За счет второй части, которая по умолчанию составляла 6%, формировались уже индивидуальные пенсионные накопления граждан России. Для самого работника они представляют собой уже живые деньги, а не коэффициенты. Эту часть мы можем инвестировать годами, чтобы накопить приличную сумму к моменту своего выхода на пенсию. Но инвестировать не самостоятельно, а доверив государственному или негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или управляющей компании. Потом накопленные деньги можно забрать целиком или разбить их так, чтобы получать помесячные выплаты в добавок к базовой пенсии.

У всех есть накопительная часть пенсии?

Накопительная часть пенсий формировалась только у граждан 1967 года рождения и моложе. Деньги эти юридически не принадлежат будущему пенсионеру, их собственником до сих пор считается тот самый фонд или управляющая компания, где они реально хранятся. Накопительная часть пенсии формировалась у граждан (если они сами не отказались от ее формирования, написав заявление в ПФР) до 2014 года.

Что случилось с накопительной частью пенсии после 2014 года?

В 2013 году правительство приняло решение ввести мораторий на перечисление страховых взносов в накопительную часть пенсии — и все средства (то есть все 22%, которые платит работодатель) потекли на счета страховой части нашей пенсии. Причиной введения моратория, как предполагают эксперты, стал дефицит бюджета Пенсионного фонда России — то есть нехватка средств на выплаты пенсий. Ведь страховую часть пенсий можно выплачивать нынешним пенсионерам, а накопительную — нет. Государству нужно было сформировать и пополнить резервы для текущих выплат пенсионерам. В результате после введения моратория у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую часть пенсии.

Накопительную часть государство забрало себе?

Нет, накопительную часть пенсий, сформированную до 2014 года, у граждан, конечно, не отбирали. Мораторий распространялся только на формирование накопительных пенсий, начиная с 2014 года. То есть молодой человек, который устроился на работу в 2015 году, накопительной части пенсии не имеет — на его пенсионном счету есть только страховая часть. А те, кто успел накопить какую-то пенсионную сумму до 2014 года, по-прежнему имеют возможность этими деньгами распоряжаться. Например, раз в год выбирать НПФ или управляющую компанию, которая инвестирует эти деньги в ценные бумаги разных компаний.

По оценкам Центрального банка, сейчас на счетах различных НПФ крутятся 4,5 трлн рублей пенсионных накоплений. Новых поступлений от граждан нет уже 8 лет, зато эти 4,5 трлн приносят доход и понемногу прирастают, ведь если они были грамотно размещены в бумагах надежных компаний, то приносят их владельцам доход за счет роста капитализации этих компаний. А НПФ переводит набежавшие проценты на счета граждан, доверившим средства этим фондам.

Что теперь изменится?

Судя по утечкам из правительства, эти пенсионные накопления — то есть накопительную часть пенсии — Минфин предлагает передать россиянам в собственность. То есть их официальными владельцами будут уже не пенсионные фонды, где эти средства хранятся, как сейчас, а сами граждане.

Газета «Ведомости» сообщает, что такая мера обсуждалась в правительстве в конце лета. Официальных комментариев еще не поступало, так что пока не очень понятно, как именно расширятся возможности граждан пользоваться этими накоплениями. Но уже ясно, что речь не идет о том, что эти деньги можно будет снять со своего счета и унести домой. Пользоваться ими можно будет в ограниченном объеме. Систему будет сформирована так, что граждане по-прежнему смогут выбрать, какому пенсионному фонду — государственному или негосударственному — доверить управление этими средствами, либо смогут инвестировать эти деньги самостоятельно по строго прописанным критериям.

Зачем это нужно?

Государство пытается поддержать систему добровольных пенсионных накоплений. Сейчас у граждан нет мощных стимулов по собственной инициативе нести свои деньги в пенсионные фонды. А вот если накопительная часть пенсии, которая крутится на счете гражданина в НПФ, станет уже официально принадлежать этому гражданину, то у него может возникнуть желание ее пополнить (при хорошем доходе с этого счета) и инвестировать их в разные активы. Все это заставляет экономику работать (ведь НПФ эти деньги инвестирует), а гражданам позволяет рассчитывать на более высокий доход после выхода на пенсию. Так что как ни крути — везде одни плюсы. Более того, в правительстве даже обсуждается идея установить налоговые льготы на доходы граждан, которые направляются в НПФ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В эфире Радио «КП» своим мнением об этой инициативе поделился профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

- Это хорошее предложение, на ваш взгляд?

- Это предложение не новое. Оно обсуждается с 2018 года. Суть очень простая. Сейчас в соответствии с действующим законодательством эти средства мы могли использовать только в рамках накопительной системы. Они в наше распоряжение поступали по итогам достижения пенсионного возраста. Понятно, что были определенные ограничения по их использованию. Сейчас речь идет о том, чтобы рассмотреть возможность соединения двух элементов – добровольного накопления и тех накоплений пенсионных, которые были сделаны в рамках обязательной системы. Я не верю, что эти деньги просто возьмут и отдадут нам. Нате, пользуйтесь, как вкладами в банках.

Будет схема следующего порядка: изменится статус - эти деньги станут частными. То есть те средства, которые накапливались до 2014 года в рамках обязательной накопительной системы, станут вашими деньгами, как будто это вы их вкладывали, а не работодатель за вас. А дальше вы распоряжаетесь этими деньгами. Отдаете распоряжение, в какой негосударственный пенсионный фонд эти деньги пойдут, под какую накопительную программу вы будете их размещать. НПФ могут предложить вам разные пакеты инвестиционные – с повышенным риском, с консервативным риском, со средним риском. Это уже ваш выбор.

По достижении пенсионного возраста, не ранее, вы сможете воспользоваться этими деньгами в виде либо одновременной выплаты денежных средств, если сумма их небольшая, как это и сейчас происходит, либо с разнесением этих денег в рамках ежемесячных выплат до момента ухода из жизни.

- А если я не хочу в негосударственные пенсионные фонда, а хочу в банк под проценты, это можно?

- Вряд ли. Есть особенность этих средств. Их собирали именно как долгий инвестиционный ресурс. А когда речь идет о ресурсах в виде вкладывания в банк под какие-то проценты, это предполагает, что вы эти деньги можете в любой момент обналичить.

- Означает ли это, что государство снимает с себя ответственность за обеспечение пенсионеров?

- Нет, не означает. Государственная страховая пенсия как была, так и остается. Кроме того, НПФ находятся в рамках управления Центрального банка. И это означает, что на них распространяются обязательные требования, связанные с ведением их деятельности. Центробанк контролирует, куда они деньги направляют, под какой процент. И плюс еще основное тело вклада страхуется, как и вклады в банках,. Если с нами что-то произойдет, вам, по крайней мере, выплатят страховку.

- Как понять, сколько мне выплатят? Сколько я заработала до 2014 года?

- Вы можете через сайт «Госуслуги» получить информацию о вашем накопительном счете. Вы можете посмотреть, какое количество денег у вас там есть. Там не только сама сумма, но и проценты за размещение этих денег, которые вкладывал куда-то негосударственный пенсионный фонд либо ВЭБ, если вы не отдавали распоряжение куда-то переводить свои деньги. И это общая сумма, которой вы будете распоряжаться.