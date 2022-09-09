Русский крестьянин санкций не боится? Почему отечественный агропром слишком зависит от импорта

Засеем и уберем где угодно. Была бы возможность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ЛЕЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ПАРАНОЙЮ

- Сегодня аграрный сектор сильно зависит от импорта?

- Сильно. Вот что с упаковкой было? Мы подсели на этот «Тетра-пак». Горе-маркетологи и торговые сети требовали от нас, если говорить о молочной отрасли, все более дорогую и красочную упаковку, которая, я считаю, не нужна потребителю. Он же ее выкидывает. Но производителей заставляли применять дорогую упаковку, потому что на этом зарабатывал тот же «Тетра-пак», торговые сети. Теперь у нас такой дорогой упаковки не будет, и слава богу.

- А с уборочной техникой как?

- Основные агрегаты либо полностью зарубежные, либо используют много импортных деталей, без которых работать не могут. Мы, задрав штаны, отказались от плановой экономики, а ведь при СССР у нас были свои двигатели. Хорошие, плохие, но были. А сейчас нет.

- И получится, что во время уборочной нечем будет убирать?

- Нет, русский человек всегда найдет выход. Нам на завод в Раменском голландская фирма поставила линию. А уже через год мы наладили свое производство комплектующих. Голландцы обиделись, что мы не заказываем ремонт у них. А мы говорим: извините, у вас зубец для конвейера стоит 200 евро, а свой нам выходит в 5 евро. И через два года мы по материалам, которые требуют постоянной замены, больше половины делали у себя. Нашли предприятие в Московской области, которое спокойно с этим справлялось. Как говорит главный инженер на одном моем предприятии, все, что сделал один человек, может повторить другой. Так что и сейчас найдем выход.

Сергей Лисовский.

- А почему у нас дорожают удобрения? Свое же все - какие там проблемы?

- Да, и сырье свое, и газ. Но усложнился экспорт. У производителей, видимо, из-за этого съехали сверхприбыли, и они пытаются их вернуть на нашем внутреннем рынке. Вот и все проблемы. Крестьяне возмутились. Совет Федерации, Госдума, все мы выступали против. Но все равно им разрешили на 25% поднять цену непонятно за что. У них и так цены немаленькие для российского рынка.

- А молочка? Откуда у нас такая импортозависимость по молоку?

- Производство молока - это затратный процесс. Французским фермерам субсидировали до 65% себестоимости. А у нас субсидируют 5%. Если бы мы более внимательно относились к молоку, отдавали бы деньги в производство, у нас не было бы особых проблем. Хотя в целом мы и так обеспечены молочной продукцией.

Мы формируем паранойю с потреблением, в угоду доходам транснациональных корпораций увеличиваем количество сортов, видов, упаковки, рецептур... И за все это заставляем платить людей, в том числе здоровьем, потому что зачастую все эти добавки и вкусовые ингредиенты очень опасны.

СОБСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 50 - 60%

- Я прочитал, что мы даже бычье семя импортируем - у нас что, быки-слабаки?

- Это семя высокопродуктивных пород, его везти дешевле, чем бычка. С бычком проблем больше, он может заболеть.

- А зачем возить, своих нельзя вырастить?

- Я разговаривал с одним животноводом, говорю, вы должны заниматься селекцией, должно быть собственное стадо. А он в ответ: ты представляешь, что такое селекционное стадо? Это очень дорого. А риски - вдруг заболеют? Это правда: и риски, и высокие затраты. Но весь мир занимался генетикой и селекцией, а мы - нет. Потому что это требует дешевых денег, такие инвестиции дают возврат через 20, 30, а то и 50 лет. А у нас банки даже не рассматривали проекты окупаемостью более 7 - 8 лет. Ведь в стране денег хватало, но для того, чтобы финансировать нужные проекты, денег не нашлось. Вместо этого мы давали людям дешевые потребительские кредиты, разгоняли совершенно не нужное в таком объеме потребление. И не занимались ни созданием производственной базы, ни селекцией, ни генетикой. Сахарную свеклу, а это наш экспортный товар, и ту упустили…

- Вот с мясом вроде все хорошо...

- Мы в свое время правильно приняли программу по развитию птицеводства. Потом была программа развития свиноводства. Но оборудование у нас голландское и немецкое. Генетика тоже не наша. А надо развивать свое.

Доля импорта по основным продуктам. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- А до какой степени нужно делать все «у себя»? Вообще отказаться от импорта ключевого оборудования?

- По моему ощущению, надо минимум 50 - 60% технологий иметь своих. Это не только обеспечит собственное производство. Но и наши враги, зная, что у нас есть такая база, будут вести себя по-другому. Когда они видят, что если закроют какие-то поставки, то у нас от этого будут проблемы, тогда они будут этим пользоваться. А если видят, что будет просто чуть сложнее, но ничего страшного не произойдет, тогда им не будет смысла запрещать эти поставки.

МАРКИРОВКА СПАСЕТ ОТ ДИВЕРСИЙ

- Много споров идет об обязательной маркировке сельхозпродукции. Вы выступаете за маркировку. Но многие аграрии против, считают, что ничего, кроме удорожания продукции, это не даст. (Обязательной маркировке уже подлежат многие группы товаров, все данные о них собираются в базу Федеральной государственной информационной системы. Если говорить об агропроме, то уже действует обязательная маркировка молочной продукции, а с сентября 2023 года маркировке подлежат сельхозживотные. - Ред.)

- Да, маркировка немного повышает цену, но я считаю, что лучше съесть чуть меньше, но качественной еды, чем много, но опасной.

- Так велика угроза подделок?

- Было недавно совещание в Россельхознадзоре. Для крупной московской больницы закупили партию сливочного масла. Хорошо, что есть система «Меркурий» и маркировка - стали прослеживать. («Меркурий» - государственная информационная система, которая обеспечивает надзор за сельхозпродукцией при ее производстве и перемещении по территории России. Делается это для повышения безопасности продуктов и выявления фальсификата. - Ред.). Изготовитель масла - подмосковный завод, но, оказывается, масло не его, он только фасовал. А где взял? Допустим, в Вологде. Смотрим по сертификатам дальше. Выходит, что предприятие в Вологде выпустило 400 тонн масла, при этом сырья купило 5 килограммов. Я не шучу!

- Как такое может быть?

- Очень просто. Отходы молочной переработки плюс пальмовое масло. А эти 5 килограммов купили, чтобы обозначить для «Меркурия» вход нормального сырья. Стали дальше крутить. Выяснилось, что эти 5 кг пришли с Алтая, но у этого предприятия нет молочного стада. Полная фикция! Причем цепочка больше чем из 20 звеньев. Так что у нас огромный фальсификат. Система «Меркурий» дает прослеживаемость сырья, а маркировка контролирует конечный продукт. Раньше, когда были бумажные и даже электронные ветеринарные сертификаты, невозможно было собрать все воедино. И производитель мог купить тонну молока, произвести 100 кг масла, а продать не 100 кг, а 20 тонн. Потому что он рассылал эти 20 тонн мелкими партиями по всей стране...

Но теперь маркировка все объединяет, причем онлайн.

- А кормить мы теперь будем только промаркированных животных! Фото: Иван ВИСЛОВ

- Так-то оно так, но все равно лишние расходы производителю. Может, пока трудности в экономике, отложить маркировку?

- Качество продовольствия в трудное время, наоборот, становится особенно актуальным. Ведь возможны диверсии. И на фоне роста себестоимости из-за упаковки, комплектующих, энергоносителей рост из-за маркировки - это доли процента.

КСТАТИ

Сети уже не такие наглые

- Сейчас фермеру стало проще дойти со своей продукцией до потребителя?

- Ретейл уже не такой дикий и наглый, каким был лет 15 назад. Торговые сети тогда в открытую говорили: умрут российские производители, мы из-за границы привезем, нам, мол, все равно.

Но сейчас развилось сельхозпроизводство, и внутренняя конкуренция очень высока. Зачастую невозможность встать на полки ретейла - это не противодействие с его стороны, а просто один фермер в конкурентной борьбе проигрывает другому. Но надо и дальше улучшать закон о регулировании торговой деятельности. Плохо, например, что федеральные сети не заинтересованы в работе с региональными производителями. В моей Курганской области были три региональные сети - осталась одна. И так во всех регионах. Потому что федеральные сети заинтересованы в крупных поставках, а их могут осуществлять только мощные распределительные центры, которые работают на несколько областей. И чтобы поставить в Курган молоко, производитель должен везти его в распредцентр в Челябинск, а оттуда уже в Курган.

- А фермеру-то как помочь?

- Однозначного ответа нет, это многоуровневая проблема. Почему я хотел закрыть крупные торговые сети? Они убивают маленькие магазины, которые могут торговать фермерскими продуктами. Там продукты дороже, чем в сетевых, но все равно есть свой покупатель. Придя за сыром или живым молоком, которое хранится три дня (я такое очень люблю), он еще что-то купит. Так живет этот маленький бизнес в Европе.

Еще проблема - оптовые рынки. У нас весь опт идет через «Фуд Сити» (крупнейший в России оптово-розничный продовольственный центр, где продукты питания приобретают сетевые магазины, рестораны, оптовые компании и т. д. - Ред.). То есть одна частная компания формирует оптовые цены в стране - это ведет к повышению цены и недопуску других производителей, а монополия - это плохо. Надо создавать несколько центров, которые за счет конкуренции снижали бы оптовую цену. А следом снизится и цена на прилавках.