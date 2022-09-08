Отверженная Меган Маркл нанесла подлый удар по умершей Елизавете II

Меган Маркл принципиально отказалась проститься с умирающей Елизаветой II Фото: Shutterstock

Королеву Елизавету II, скончавшуюся в окружении родных, похоронят в мемориальной часовне ее отца Георга VI в Виндзорском замке. Туда же перенесут останки ее мужа принца Филиппа, умершего в 2021. Меж тем без скандала не обошлось.

Последний свой вздох Елизавета II испустила в окружении родных в шотландской резиденции Балморал. Близких экстренно вызвали к умирающей королеве, когда поняли, что дело худо. Врачи круглосуточно дежурили у постели Ее Величества из-за резкого ухудшения состояния монарха.

Сразу после того, как Букингемский дворец выпустил заявление о проблемах королевы со здоровьем, ее сын Чарльз с женой Камиллой и внук принц Уильям были экстренно вызваны в Шотландию. Затем к ним присоединились граф и графиня Уэссекские, а также принцы Эндрю и Гарри. А вот жена последнего Меган Маркл нанесла удар по угасающей Елизавете II.

Злые языки говорят, что Маркл принципиально отказалась выразить уважение умирающей королеве. На рейс до Абердина она не села, отправив мужа Гарри на встречу с бабушкой одного.

К слову, герцогиня постоянно выдвигает все новые обвинения в адрес королевской семьи и рассказывает о своей жизни во дворце истории, которые многие эксперты считают, мягко говоря, недостоверными.

С тех пор как Меган с Гарри покинули пределы Британии и вышли из состава королевской семьи, отверженная женщина систематически позволяла себе выпады в адрес родственников Елизаветы II. Им это порядком надоело. В итоге Чарльз начал консультации с юристами по вопросу о том, как бы привлечь неблагодарную родственницу к ответу.

Последней каплей стало интервью, в котором Меган заявила, что никогда не подписывала никаких бумаг, мешающих рассказать "всю правду" о королевской семье. И прямо сказала, что не видит ни одной причины, почему бы ей это не сделать.

Она также поведала об отношениях принца Гарри с его отцом. По словам герцогини, муж будто бы признался ей, что из-за своего решения выйти из состава королевской семьи и покинуть Британию он "потерял отца". Подданные королевы Елизаветы были потрясены и возмущены этими словами.

Ведь Чарльз регулярно поддерживает связь с Гарри. А когда брат Уильяма посетил этим летом Британию для участия в юбилейных торжествах, он виделся не только с Елизаветой, но и со своим отцом.

Меж тем простые британцы скорбят по своей королеве. Простому люду нет дела до разборок в семье монарха. Народ несет цветы к Букингемского дворцу и готовиться отдать дань уважения Елизавете II. Она была на престоле долгие 70 лет. Так как королева умерла в Шотландии, сначала гроб с телом покойной будет доставлен в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где пройдет поминальная служба. Далее гроб перевезут в Вестминстерский дворец, где он простоит четыре дня. Через девять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны. Королева упокоится в мемориальной часовне с отцом Георгом VI. Туда же перенесут останки ее мужа принца Филиппа, умершего в 2021 году.