Сергей Лукьяненко: Я сел писать новую книгу о Дозорах, но вдруг начал другой роман

За роботами, конечно, будущее. Очаруют ли их человеческие книги? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Московской книжной выставке-ярмарке, проходившей со 2 по 5 сентября, было представлено более 600 авторов. От психолога Михаила Лабковского до оперной певицы Любови Казарновской, от фантаста Вадима Панова до художника Никаса Сафронова, от общественного и церковного деятеля Владимира Легойды до литературоведа Павла Басинского, от адвоката Павла Астахова до театрального режиссера Андрея Житинкина. Разумеется, было множество писателей: Захар Прилепин, Юрий Поляков, Алексей Сальников, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Маша Трауб, Анна и Сергей Литвиновы... И со всеми посетители Гостиного Двора могли пообщаться лично.

Александра Маринина представила новую книгу «Тьма после рассвета», которую при желании можно было бы назвать «Каменская. Начало»: речь идет о далеком уже прошлом и о первых делах, в расследовании которых участвовала Анастасия Каменская, самая знаменитая героиня писательницы. А Сергей Лукьяненко рассказал о недавно вышедшей трилогии «Измененные», в которую вошли романы «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго» и «Месяц за Рубиконом». Сейчас он неожиданно для себя добавил к трилогии четвертую книгу - «Лето волонтера».

- 5 января прошлого года я сел писать финальную книжку про Дозоры, которую от меня уже много лет требуют читатели, - говорил Лукьяненко на встрече с читателями. - Но вместо этого открыл новый файл и начал писать совершенно другую книжку - «Семь дней до Мегиддо». Внезапно почувствовал, что рождается какая-то новая история, что я уже вижу ее героев. Я писал с огромной скоростью, три книги написал за год. А в этом году подумал, что история не закончена, что в ней еще что-то осталось. Вот тут в третьем романе враг вроде бы был побежден, но внезапно я понял, что нужно рассказать и о том, что было после победы. И оказалось, что все три предыдущих романа были только подготовкой к четвертому, «Лету волонтера».

Героями ММКЯ стали и «шестидесятники» - писатели и поэты, у которых пик славы пришелся на эпоху хрущевской оттепели. Была представлена книга Евгения Попова и Михаила Гундарина «Фазиль» (естественно, это биография Фазиля Искандера, но биография необычная, полная личных размышлений и оценок авторов). Подвели итоги конкурса «Книга года-2022». В главной категории, которая так и называется - «Книга года», победил роскошный альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина». Лучшим прозаическим произведением назван роман Дмитрия Данилова «Саша, привет!», в категории «Поэзия года» лавры достались сборнику избранных стихотворений Владимира

Кострова «Открытое окно». В категории «HUMANITAS» лучшей признана книга Алексея Варламова о философе Василии Розанове, вышедшая в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия», а в разделе «Non-fiction» - книга «Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины».