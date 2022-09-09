Безработную молодежь с Кавказа хотят отправить поднимать Дальний Восток: Зачем это нужно и сколько им за это заплатят

Фото: Дмитрий ЕФРЕМОВ/ТАСС

...Но почему-то каждый раз не получается. И вот очередное начинание. Недавно Минтруд представил новую программу поддержки молодежной занятости (пока это проект). Она для безработных молодых людей в возрасте до 35 лет из «трудоизбыточных» регионов - это где число ищущих работу в разы больше, чем вакансий. Если они готовы поехать трудиться туда, где рабочих рук не хватает (это в основном север Сибири и Дальний Восток), будет помощь от государства - 116,8 тысяч рублей. Каждому! Как считают чиновники, такая сумма должна покрыть затраты на переезд и оплату аренды жилья в первое время.

Программа вызвала дискуссию в соцсетях. В основном из-за списка тех самых «трудоизбыточных» регионов, где почти один сплошной Северный Кавказ (см. «Справку «КП»). То-то радость будет местным там, куда собираются переселять молодых джигитов, да еще за это приплачивать!..

Но не будем огульно критиковать программу. Давайте попробуем разобраться, почему у нас где-то новые заводы, но нет людей, а где-то наоборот. И почему никак не получается по-другому.

НА ЮГЕ ГУСТО, НА ВОСТОКЕ ПУСТО

Более 90% населения России живет примерно на трети ее территории. И вы, конечно, уже сто раз слышали, как это плохо для такой огромной и сильно вытянутой с запада на восток страны. В том числе с точки зрения национальной безопасности. «Без людей» у нас многие приграничные регионы, важные в стратегическом отношении. Это не очень хорошо даже, например, для Псковской области, которая граничит с Эстонией и Латвией. И где плотность населения - одна из самых низких в европейской части.

Но совсем караул — на Дальнем Востоке. Если в Центральном федеральном округе на квадратный километр в среднем приходится более 60 жителей, то в Дальневосточном - меньше двух.

А теперь у нас еще и разворот экономики и торговли «на Восток». И планы в связи с этим провести «новую индустриализацию» в восточной части страны. Но для индустриализации где-то надо брать работников. А где их брать, если людей нет?

Есть и другая проблема. Оставим за скобками крупнейшие мегаполисы, где по понятным причинам - человек на человеке. Из оставшихся регионов в топе самых населенных — Московская область (это тоже понятно), а также Ингушетия, Чечня и Северная Осетия, где плотность населения даже выше, чем в благодатном Краснодарском крае (он замыкает пятерку лидеров). В целом и остальные северо-кавказские республики не сильно отстают.

- Это регионы, где с рождаемостью все хорошо, а с доходами и работой — наоборот, не очень, - констатирует доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

И это тоже не очень хорошо — особенно, когда экономика страны далеко не на подъеме.

ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ, ГДЕ ЛУЧШЕ

«Естественным путем» эти диспропорции как-то не очень сглаживаются.

- Трудовая миграция в России — это чаще всего либо вахтовая работа, либо переезд из маленьких городов в региональные центры, а также со всей страны - в Москву и Санкт-Петербург, - говорит заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

То есть едут не туда, где «люди стране нужны», а где «жизнь получше». И это, к сожалению, разные места.

Власти уже пытались завлекать на важные для страны территории вековечной российской мечтой - бесплатной землей. С 2016 года заработал «дальневосточный гектар» (с 2021 года стали предлагать еще и «арктический»). Плюс льготы для переселенцев типа «дальневосточной ипотеки» под 2% годовых.

С 2016 года «дальневосточные гектары» оформило чуть более 100 тысяч россиян. Не то чтобы плохой результат, но не очень ощутимый для демографической и кадровой ситуации на Дальнем Востоке. С 2015 по 2020 год население там, по данным Росстата, сократилось еще на 1,5%.

Действует и программа повышения трудовой мобильности. По ней тоже можно переехать, если у тебя специальность и уровень квалификации, которые требуются на каком-то из предприятий в «трудонедостаточных» регионах, участвующих в программе. Общие претензии к программе — денег мало и много бюрократии.

- По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, за годы работы программы в 2016–2019 годах, в регион приехало не больше 2 тысяч человек. Что в общем потоке внутренней трудовой миграции, которая ежегодно составляет, по данным Росстата, 2–3 млн человек, выглядит как капля в море, - комментирует ее эффективность операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

ПЛЮС ОДНА КАПЛЯ В МОРЕ

Так зачем понадобилась еще одна программа и чем она отличается от других, уже показавших свою «эффективность»?

- Ранее сотрудникам не предполагалось давать живых денег за переезд к новому месту работы в другом регионе (по программе повышения трудовой мобильности бюджетные деньги переводились работодателю, а уже он компенсировал затраты сотрудникам -переселенцам, - Ред.). Государство решило попробовать стимулировать работников рублем, - анализирует опубликованный Минтрудом документ старший управляющий партер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. - Но сумма в 116800 рублей не выглядит значительной, если подсчитать затраты. Тем более в Дальневосточном регионе, где жизнь дороже. При этом сумму можно будет получить на руки двумя частями – второй транш только через полгода после переезда.

Что касается возможных межнациональных конфликтов…

- Минтруд ожидает, что желающих переехать будет в пределах 2 тысяч человек, исходя из этой цифры планируются бюджетные расходы, - поясняет Сергей Сухоставец.

Это на 25 регионов, включая весь Дальний Восток. Какие конфликты - разводят руками эксперты - это опять капля в море, которую никто особо и не заметит. Если эта капля, конечно, не приедет вся на один завод. Но с учетом того, что людей предполагается приглашать под конкретные вакансии с определенными требованиями к квалификации, это все же маловероятно.

Остается еще один вопрос. А зачем нам вообще такие «капельные» программы? И нельзя ли как-нибудь решить проблему поэффективнее.

- «Подъемные» - это, конечно, хорошо, поскольку трудовая миграция внутри страны во многом ограничена нехваткой средств для переезда, - говорит Сергей Сухоставец. - Субсидии на приобретение жилья и земли, льготные кредиты — тоже стимул оставаться на новом месте. Но главное, как бы это ни звучало наивно, перспективы. Люди не уезжают оттуда, где их видят - для жизни, для своего карьерного и профессионального развития.

Решить же проблему «перспектив», выделив по очередной госпрограмме хоть гектар земли, хоть 100 или 200 тысяч рублей на человека, все-таки сложно.

- Людям хочется повысить качество своей жизни, - утверждает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Для этого нужно доступное и комфортное жилье рядом с работой (а на Дальнем Востоке оно одно из самых дорогих в стране, — Ред.), инфраструктура — медицина, культура, удобные магазины, дороги. А это уже более глобальные вопросы развития территорий...

СПРАВКА «КП»

Куда предлагают переехать молодежи по новой программе Минтруда

- Бурятия

- Коми

- Хакасия

- Забайкальский край

- Красноярский край

- Приморский край

- Хабаровский край

- Амурская область

- Вологодская область

- Иркутская область

- Калининградская область

- Кемеровская область

- Ленинградская область

- Магаданская область

- Мурманская область

- Новосибирская область

- Омская область

- Псковская область

- Сахалинская область

- Свердловская область

- Тюменская область

- Еврейская автономная область

- Ханты-Мансийский автономный округ

- Чукотский автономный округ

- Ямало-Ненецкий автономный округ

…и откуда

- Алтай

- Дагестан

- Ингушетия

- Кабардино-Балкария

- Карачаево-Черкесия

- Северная Осетия

- Тыва

- Чечня

КСТАТИ

Какие программы уже существуют

- Повышения трудовой мобильности

Общий смысл программы - обеспечить переезд квалифицированных рабочих и специалистов в регионы, где таких людей не хватает, но реализуются некие важные для государства проекты. Таких регионов 14. Это весь Дальний Восток, а также ряд регионов Сибири, Урала и северо-запада европейской части. Работодателям там оказывается финансовая помощь от государства на привлечение сотрудников из других частей страны (в ДФО — от 225 тысяч до 1 млн рублей на человека, в других округах - 225 тысяч). За счет этих денег будущим работникам оплачивается переезд, жилье, подъемные, при необходимости повышение квалификации, а иногда даже и питание.

Главное условие со стороны работника — не сбежать с нового места работы ранее, чем через год. Иначе придется возмещать предприятию расходы.

- Дальневосточный и арктический гектар

На территории Дальнего Востока и в ряде районов Арктической зоны любой россиянин может получить бесплатно гектар земли. Под любые свои нужды и желания, не противоречащие российскому законодательству. Можно и строить дом, и организовывать туристический или любой другой бизнес. Через пять лет землю, при условии надлежащего использования, можно оформить в собственность. До этого она будет в безвозмездном пользовании.

- «Земский доктор», «Земский учитель»

Врачи и учителя, которые готовы поехать работать на село и в небольшие поселки, при выполнении ряда условий могут получить от государства значительную компенсацию. По программе «Земский доктор» - 1 млн, для труднодоступных и удаленных территорий сумма увеличивается до 1,5 млн, на Дальнем Востоке — до 2 млн. (это для врачей, для фельдшеров и медсестер - половина этой суммы). По программе «Земский учитель» - 1 млн, а для Дальневосточного федерального округа — 2 млн. Одно из главных условий — отработать по заключенному контракту надо не менее пяти лет.

Эти программы специалисты называют самыми работающими. Но по ним люди чаще трудоустраиваются в рамках своего родного региона, а не невесть где на другом краю страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ради чего россияне готовы переехать на работу в другой регион

(% от тех, кто согласен на переезд)

Вырастет зарплата - 75%

Обеспечат жильем - 67%

Хорошая инфраструктура - 47%

Комфортный климат - 46%

Хорошая экология и природа - 36%

Развитое профессиональное сообщество - 27%

Крупный промышленный город - 23%

Там живут мои друзья и близкие - 16%

Хочется радикально сменить обстановку - 14%

При переезде выдадут личный транспорт - 10%

Много развлекательных заведений - 6%

Топ-10 городов, куда стремятся работники*

1. Санкт-Петербург 38%

2. Москва 36%

3. Сочи 28%

4. Краснодар 26%

5. Калининград 21%

6. Казань 20%

7. Екатеринбург 17%

8. Нижний Новгород 16%

9. Владивосток 15%

10. Новосибирск 14%

*По данным Работа.ру.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Переселенцы БАМ строили

Старший научный сотрудник НИФИ Минфина России Ринат Резванов:

- Вообще-то опыт стимулирования переезда из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы для нашей страны далеко не нов. Оргнабор либо добровольческо-контрактная система применялись в советское время. Тогда к трудоизбыточным относились территории среднеазиатских республик и Кавказа. А основными направлениями переселения, как, впрочем, и сейчас, были Сибирь и Дальний Восток. Эта рабочая сила активно привлекалась на создание таких флагманов советской индустриализации, как Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс и Байкало-Амурская магистраль.

КСТАТИ

Сибирская молодежь сама бы рада уехать...

Почти 40% россиян в возрасте до 35 лет готовы в ближайшие 2-3 года переехать на работу в другой регион. Это данные свежего исследования, которое провели сервис по подбору и найму персонала «Авито. Работа» и разработчик HRTech-решений TalentTech.

Наибольший процент таких желающих действительно на Северном Кавказе (40%), что вполне соответствует планам и предложениям Минтруда. А также… в Сибири и на Дальнем Востоке (35%), куда молодых людей, наоборот, хотят завлекать.

Среди основных причин для возможного переезда лидируют две главных:

- в родном городе мало выгодных предложений по зарплате (42%),

- возможности для карьерного роста (41%).

Интересно, что на ограниченное число денежных вакансий «на месте» чаще всего жаловались жители Сибири и Дальнего Востока (57%). То есть, опять же, тех регионов, куда молодежь и предполагается завлекать карьерными перспективами.