Итоги VII Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин на сессии ВЭФ.

Завершил свою работу VII Восточный экономический форум, призванный содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях санкционных вызовов значение макрорегиона стремительно растет. В приветственном обращении к гостям мероприятия Владимир Путин отметил: «Форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас наблюдается тенденция превращения АТР в центр мировой экономической активности наряду с постепенным угасанием индустриальных центров в Европе и США».

Традиционно на площадках Форума разрабатываются новые инструменты развития и презентуются прорывные технологии, заключаются знаковые инвестиционные контракты и принимаются ключевые решения для развития страны. Этот год не стал исключением – на полях ВЭФ российский лидер дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке. Среди запущенных производств – грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» в Комсомольске-на-Амуре; рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке и зерновой железнодорожный терминал Забайкальск — Маньчжурия в Забайкальском крае.

На площадке ВЭФ Президенту России была представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов.

Подводя итоги работы Форума, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал: «Прежде всего VII Восточный экономический форум, как и предыдущий, - это шаг вперёд по развитию Дальнего Востока. Шаг не только с точки зрения количества гостей или количества и объёма соглашений, хотя и эти показатели высокие. Это первый постковидный Форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей. Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается и его не сдержать санкциями и внешними ограничениями. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 525 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на Форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей – это тоже рекорд. Но дело не только в этом. Форум создан как площадка для диалога с бизнесом, получения обратной связи от предпринимателей и общества по наиболее актуальным вопросам развития Дальнего Востока. В этом году в рамках Форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены Президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее».

Участники

ВЭФ-2022 подтвердил, что в мире достаточно стран, которые продолжают наращивать деловые связи с Россией. Участие в Форуме приняли более 7 000 участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.

Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея.

Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Донецкая Народная Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда.

В мероприятиях Форума приняли участие 15 иностранных высокопоставленных официальных лиц, в их числе: Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн; Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу; Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян; Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и другие.

Форум посетили 11 глав дипломатического корпуса.

В работе Форума приняли участие более 50 российских официальных лиц: члены Правительства Российской Федерации – 3 человека; Генеральный прокурор; руководители министерств и ведомств – 18 человек; главы субъектов – 26 человек и другие.

Пленарное заседание

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание, на котором выступили: Президент РФ Владимир Путин; Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Временного правительства, Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн; Премьер-министр Армении Никол Пашинян; Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к присутствующим обратились: Премьер-министр Индии Нарендра Моди; Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб; Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

В своем выступлении Владимир Путин, уделив внимание текущей ситуации в мире, сказа: «За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств».

Выступления гостей Форума – глав государств и правительств стран Азии – подтвердили их намерения развивать сотрудничество с Россией в самых различных областях, в том числе и по актуальным вопросам улучшения бизнес-климата в реалиях политических и экономических вызовов сегодняшнего дня.

Фото: фонд Росконгресс

Деловая программа

С внешнеполитической повесткой государства связана и главная тема Форума: «На пути к многополярному миру». В течение четырех дней на площадках ВЭФ эксперты, политики и бизнесмены обсуждали последствия смещения центра экономического развития и сил в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, а также потенциал России. Большинство гостей подчеркнуло актуальность данной тематики.

В рамках основной программы состоялось свыше 100 мероприятий и более 70 – были организованы на тематических площадках. В работе мероприятий, которые прошли в форматах сессий, бизнес-диалогов и круглых столов приняли участие свыше 750 спикеров и модераторов.

Дискуссии деловой программы проводились по шести трекам, где обсуждались вопросы экономики, банковской сферы, логистического рынка, международных отношений, развития образования, здравоохранения и патриотического воспитания.

На сессиях первого трека: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники поделились своими взглядами на сегодняшнее состояние и будущее международных отношений, на развитие экономики, инвестиций, промышленности и других сфер жизни нашей страны. Спикеры отметили, что Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений – это ворота в новый многополярный мир, в котором надо победить в технологическом развитии. Для этого необходимо создавать и развивать инструменты для обеспечения глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока, отказавшись от экономических войн как инструмента подавления государственного суверенитета в пользу экономического сотрудничества в новую эпоху со странами АТР (Китаем, Индией, Вьетнамом, Монголией и др.). Сильный бизнес – это сильная Россия и достойное место на международных рынках.

По актуальной тематике второго блока: «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» обсуждалось будущее отдельных отраслей российской экономики не только с акцентом на приоритеты развития Дальнего Востока и его текущие проблемы, но и в масштабе стратегических задач, стоящих перед страной в условиях рождения новой архитектуры мирового порядка.

Сессии третьего блока: «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» были посвящены поиску эффективных решений в банковской сфере, развитию цифровых финансов, созданию антикризисных портфелей для обеспечения устойчивости региональных бюджетов Дальнего Востока и балансу мировых валют в новых условиях. Подведены первые итоги и намечены перспективы Дальневосточной концессии.

Одним из ключевых направлений деловой программы Форума, объединившем вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры стали дискуссии четвертого трека: «Создаем новое качество жизни для людей». Спикеры констатировали, что главный капитал Дальнего Востока – это человек и развитие его потенциала. Для этого, образование должно выйти на новый качественный уровень, в том числе и в области подготовки кадров для всех сфер экономики. Необходимо также перейти к новой стратегии развития дальневосточных городов и территорий, в основе которой должен лежать главный принцип: обеспечение высокого уровня жизни населений Дальнего Востока в области образования, медицины, спорта, культуры и сохранения традиций. В рамках тематического блока, проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» организовал ряд дискуссий, посвященных актуальным темам отрасли здравоохранения. Эксперты обсудили вопросы обеспечения лекарственной безопасности на Дальнем Востоке, развития медицинской науки и технологий, а также в рамках сессии проекта Health & Beauty, охватили темы превентивной медицины, anti-age медицины, профилактики заболеваний и распространения принципов ЗОЖ.

Одной из актуальных тем четвертого трека стал туризм. «Туристическая привлекательность региона, уже выражается в конкретных реализуемых и запланированных инвестиционных проектах. Владивосток может стать международными туристическими воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Пусть иностранные туристы приезжают сами и везут своих родственников и друзей», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Тема логистики была выделена в отдельный, пятый блок: «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира», в рамках которого состоялись дискуссии о развитии БАМа и Транссиба, новой системы снабжения в рамках Северного завоза, СМП, развития аэропортовой инфраструктуры для обеспечения авиатранспортной доступности Дальнего Востока и Арктики.

Креативную и талантливую молодежь объединили дискуссии шестого трека: «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим». Спикеры рассмотрели актуальные вопросы воспитания патриотов России в новых школах будущего и наметили антикризисные ориентиры в подготовке профессиональных кадров и освоении новых компетенций для будущей экономики, а также эффективную поддержку сетевого взаимодействия, лидерских проектов, инноваций и инициатив учителей.

Учитывая, что в современной ситуации АТР представляет собой одно из стратегически значимых направлений, где сегодня сконцентрированы точки роста партнерских связей и потенциалов, особое место в деловой программе ВЭФ-2022 заняли двусторонние бизнес-диалоги со странами-партнерами России: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». Обсуждение вопросов сотрудничества с Китаем прошло в рамках заседания Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР.

На сессии международного клуба «Валдай» – «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений» эксперты оценили изменения в мировой экономике и геополитике и пришли к мнению, что Дальний Восток в ближайшее десятилетие должен стать универсальным хабом для взаимодействия с международными партнерами в АТР.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, значение Дальнего Востока несомненно выросло. Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают и новые вызовы и новые возможности. Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей, Восточного полигона и Северного морского пути.

Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно по направлению развития технологий», – заявил вице-премьер.

Мероприятия в рамках председательства России в Арктическом совете

На ВЭФ состоялись 4 мероприятия председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., среди них:

- Конференция по инвестициям и торговле в Арктике;

- Заседание Арктического экономического совета;

- Конференция «Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике»;

- Форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов», в рамках которого прошел фестиваль аудиовизуальной культуры «Душа России. Север», а также была организована работа молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса «Душа России. Север».

В рамках председательства была организована работа павильона «Дом коренных народов» на выставке «Улица Дальнего Востока», который стал площадкой для проведения деловых мероприятий по арктической тематике и церемоний подписания соглашений.

На полях форума

В статовый день в рамках ВЭФ-2022 состоялся II Международный форум по сохранению тигра. Это знаковое мероприятие посетили более 2 000 участников из России и 44 иностранных государств и территорий.

На XI Международной конференции АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования (МКО АТЭС), прошедшей 6 сентября, эксперты обсудили высшее образование, науку и совместные исследования как главные движущие силы социально-экономического прогресса региона. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова рассказала о ключевых проектах, которые реализуются в России в сфере образования. Это в первую очередь программа академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» и проект «Стартап как диплом».

Участники сессии Евразийского женского форума «Продвижение справедливого мира и устойчивого развития усилиями женщин-лидеров БРИКС+» обсудили итоги работы женского делового альянса БРИКС, а также ключевые направления в повестке Евразийского женского форума.

В рамках деловой программы ВЭФ-2022 также состоялись мероприятия партнеров:

- Инфраструктура как драйвер роста – опыт Китая;

- Построение социально ориентированной экономики в партнерстве женщин W20, АТЭС, БРИКС;

- Перспективы российских ИБ-решений на международном рынке.

Участие в Международной научно-практической конференции «Преподавание истории в странах Востока» приняли российские преподаватели и ученые-историки, представители восьми иностранных государств. В ходе пленарной сессии они провели 7 подсекций по странам (Китай, Казахстан, Вьетнам, Индия, КНДР, Республика Корея, Монголия, Пакистан, Таиланд, Япония) и специальную секцию. Традиционно историческая конференция была дополнена историко-документальной выставкой.

Соглашения

На Форуме было подписано рекордное количество соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. Всего было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей, среди которых – соглашения об инфраструктурных и транспортных проектах, разработке крупных месторождений, а также в области строительства, промышленности и сельского хозяйства. В числе подписанных соглашений можно отметить: соглашения по освоению Куларского золотоносного района, золоторудного месторождения «Кючус», месторождения олова «Ручей Тирехтях» и Депутатского оловорудного месторождения в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии; соглашения о реализации мастер-планов городов Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана; соглашения по комплексному развитию горнопромышленного кластера в Республике Саха (Якутия); проект строительства города Спутника в Надеждинском районе.

ВЭФ.ЮНИОР

Второй раз в рамках ВЭФ была проведена специальная юношеская секция «ВЭФ.Юниор» – одно из ключевых регулярных мероприятий проекта «Точка Юниор», реализуемого фондом «Контент» при поддержке фонда «Росконгресс» и негосударственного института развития «Иннопрактика». Участники секции – 58 старшеклассников из 19 регионов страны, занимающиеся проектной и изобретательской деятельностью, – приняли участие в 10 мероприятиях деловой программы, прошедших в формате проектных лабораторий, открытых и панельных дискуссий, «диалогов на равных» и квизов. Также юные эксперты форума приняли активное участие в спортивной программе ВЭФ – благотворительном забеге Vladivostok Run, турнире по шахматам и настольному теннису, посетили Приморский океанариум и выставку на Улице Дальнего Востока.

Молодежный ВЭФ

Особое место в программе Форума занял «Молодежный ВЭФ». Молодые представители бизнеса, ученые, специалисты и студенты собрались для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок, социальных сетей и будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры. В формате питч-сессии прошла презентация стартап-проектов выпускников программы «Стартап как диплом» 2022 года, состоялась презентация «навигатора возможностей» (аналога сервиса Госуслуг, только для молодежи). В рамках форума было проведено 25 мероприятий в различных форматах.

Выставки

Традиционно Форум начинается с открытия на набережной бухты Аякс острова Русский выставки «Улица Дальнего Востока». Ее экспонентами стали 11 регионов Дальневосточного федерального округа, которые представили свои достижения и реализуемые инвестиционные проекты, многообразие укладов жизни народов Дальнего Востока, региональные особенности края. Посетители могли познакомиться с интерактивными макетами, современными сенсорными экранами для управления контентом и объектами виртуальной реальности. Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.

В этом году на выставке впервые открылись специальные зоны, где прошли мероприятия деловой программы: Молодежный мультимедийный креативный кампус, где прошли дискуссии на тему креативных индустрий; павильон Минспорт РФ, где обсудили развитие спорта высших достижений и массового спорта; Дом коренных народов, где прошли многочисленные мероприятия, в том числе «Форум креативных индустрий», а также различные мастер-классы, круглые столы и выставки.

Новинки Форума

В последний день Форума Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал старт конкурсу по популяризации туризма «Дальний Восток – земля приключений», который будет проходить в течение целого года, чтобы охватить все четыре сезона. «Все, кто подал заявку на сайте, могут путешествовать, только осторожно и внимательно», – отметил Юрий Трутнев.

По его словам, отдельное внимание будет уделено тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Спортивная программа

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума прошла под брендом Vladivostok Open и объединила мероприятия по 12 видам спорта: боксу, академической гребле, шахматам, парусному спорту, настольному теннису, мас-рестлингу, сапсёрфингу, конному спорту, киберспорту, скейтбордингу и др. Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова, призёры Токио-2020 Чжан Лян (Китай), Анна Пракатень и Муслим Гаджимагомедов, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и другие прославленные спортсмены приняли участие в мероприятиях ВЭФ-2022.

Во Владивосток приехали спортсмены из 23 стран: Китая, Монголии, Индии, Таиланда, Словакии, Венгрии и др. Для сборных России по боксу и академической гребле турниры под эгидой ВЭФ-2022 стали первым противостоянием с именитыми зарубежными соперниками с момента ввода санкций против российского спорта. «На территории ДФО планируется построить 4 федеральных центра подготовки сборных России», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности».

Семь призёров чемпионата мира 2022 года из пяти стран приняли участие в международном турнире по мас-рестлингу. Дебютный турнир международной лиги сапсёрфинга - SUP Surf League состоялся в рамках Vladivostok Open.

В павильоне «Арена ГТО» был установлен мировой рекорд – Виктор Филлипов подтянулся 78 раз за одну минуту. Сборная Сахалинской области выиграла дебютные «Игры ГТО. Кубок Дальнего Востока». Первый чемпионат ДФО по скейтбордингу в олимпийской дисциплине «улица» прошёл в новом скейт-парке, открытие которого состоялось в рамках форума.

Участники ВЭФ-2022 вышли на старт забега в 5 км в поддержку амурского тигра, приняли участие в турнирах по настольному теннису и шахматам. Партнёрами мероприятий спортивной программы стали компании «Норникель» и «РЖД», а также Федерация бокса России. Оператором Vladivostok Open выступил «РК-Спорт» - спортивная платформ Фонда Росконгресс.

Культурная программа

В дни Форума состоялся Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» с участием ведущих российских учреждений культуры, исполнителей и творческих коллективов. Концерты и специальные экспозиции по теме

Дальнего Востока и освоения Арктики прошли на Приморской сцене Мариинского театра и на центральной площади города.

Впервые во Владивостоке был дан благотворительный концерт в поддержку Центра «Амурский тигр» с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Солист выступал в сопровождении Российского молодежного оркестра. Публика услышала произведения Сергея Рахманинова, чей юбилей мы будем отмечать в 2023 году.

На Приморской сцене блистал и оперный певец Ильдар Абдразаков. 7 сентября состоялся его сольный концерт, а также опера «Борис Годунов» с участием звезды российской оперной сцены. Концерты посетило около 2 000 зрителей.

В ведущих музеях города специально к Восточному экономическому форуму открылись экспозиции: «Сокровищница Якутии. Якутск – Владивосток – 2022» в Приморской государственной картинной галерее; «Поход на Восток. Остроги Сибири» в музее имени В.К. Арсеньева и другие не менее интересные выставки. За время Форума их посетило около 350 человек.

Также в рамках «Владивостокских сезонов» прошла выставка международного фестиваля «Золотая Черепаха» в музее «Россия – Моя история», которую посетило около 200 человек.