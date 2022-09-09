Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика9 сентября 2022 5:10

Итоги VII Восточного экономического форума

На ВЭФ подписали рекордное количество соглашений об инвестиционных вложениях на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей
Президент России Владимир Путин на сессии ВЭФ.

Президент России Владимир Путин на сессии ВЭФ.

Завершил свою работу VII Восточный экономический форум, призванный содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях санкционных вызовов значение макрорегиона стремительно растет. В приветственном обращении к гостям мероприятия Владимир Путин отметил: «Форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас наблюдается тенденция превращения АТР в центр мировой экономической активности наряду с постепенным угасанием индустриальных центров в Европе и США».

Традиционно на площадках Форума разрабатываются новые инструменты развития и презентуются прорывные технологии, заключаются знаковые инвестиционные контракты и принимаются ключевые решения для развития страны. Этот год не стал исключением – на полях ВЭФ российский лидер дал старт трем новым производствам на Дальнем Востоке. Среди запущенных производств – грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» в Комсомольске-на-Амуре; рыбоперерабатывающий завод «Командор» на Камчатке и зерновой железнодорожный терминал Забайкальск — Маньчжурия в Забайкальском крае.

На площадке ВЭФ Президенту России была представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов.

Подводя итоги работы Форума, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал: «Прежде всего VII Восточный экономический форум, как и предыдущий, - это шаг вперёд по развитию Дальнего Востока. Шаг не только с точки зрения количества гостей или количества и объёма соглашений, хотя и эти показатели высокие. Это первый постковидный Форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей. Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается и его не сдержать санкциями и внешними ограничениями. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 525 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на Форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей – это тоже рекорд. Но дело не только в этом. Форум создан как площадка для диалога с бизнесом, получения обратной связи от предпринимателей и общества по наиболее актуальным вопросам развития Дальнего Востока. В этом году в рамках Форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены Президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее».

Участники

ВЭФ-2022 подтвердил, что в мире достаточно стран, которые продолжают наращивать деловые связи с Россией. Участие в Форуме приняли более 7 000 участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.

Самыми многочисленными иностранными делегациями стали представители Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея.

Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Донецкая Народная Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда.

В мероприятиях Форума приняли участие 15 иностранных высокопоставленных официальных лиц, в их числе: Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн; Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу; Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян; Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и другие.

Форум посетили 11 глав дипломатического корпуса.

В работе Форума приняли участие более 50 российских официальных лиц: члены Правительства Российской Федерации – 3 человека; Генеральный прокурор; руководители министерств и ведомств – 18 человек; главы субъектов – 26 человек и другие.

Пленарное заседание

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание, на котором выступили: Президент РФ Владимир Путин; Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Временного правительства, Главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн; Премьер-министр Армении Никол Пашинян; Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ; Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к присутствующим обратились: Премьер-министр Индии Нарендра Моди; Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб; Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

В своем выступлении Владимир Путин, уделив внимание текущей ситуации в мире, сказа: «За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств».

Выступления гостей Форума – глав государств и правительств стран Азии – подтвердили их намерения развивать сотрудничество с Россией в самых различных областях, в том числе и по актуальным вопросам улучшения бизнес-климата в реалиях политических и экономических вызовов сегодняшнего дня.

Фото: фонд Росконгресс

Фото: фонд Росконгресс

Деловая программа

С внешнеполитической повесткой государства связана и главная тема Форума: «На пути к многополярному миру». В течение четырех дней на площадках ВЭФ эксперты, политики и бизнесмены обсуждали последствия смещения центра экономического развития и сил в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, а также потенциал России. Большинство гостей подчеркнуло актуальность данной тематики.

В рамках основной программы состоялось свыше 100 мероприятий и более 70 – были организованы на тематических площадках. В работе мероприятий, которые прошли в форматах сессий, бизнес-диалогов и круглых столов приняли участие свыше 750 спикеров и модераторов.

Дискуссии деловой программы проводились по шести трекам, где обсуждались вопросы экономики, банковской сферы, логистического рынка, международных отношений, развития образования, здравоохранения и патриотического воспитания.

На сессиях первого трека: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением» участники поделились своими взглядами на сегодняшнее состояние и будущее международных отношений, на развитие экономики, инвестиций, промышленности и других сфер жизни нашей страны. Спикеры отметили, что Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений – это ворота в новый многополярный мир, в котором надо победить в технологическом развитии. Для этого необходимо создавать и развивать инструменты для обеспечения глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока, отказавшись от экономических войн как инструмента подавления государственного суверенитета в пользу экономического сотрудничества в новую эпоху со странами АТР (Китаем, Индией, Вьетнамом, Монголией и др.). Сильный бизнес – это сильная Россия и достойное место на международных рынках.

По актуальной тематике второго блока: «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей» обсуждалось будущее отдельных отраслей российской экономики не только с акцентом на приоритеты развития Дальнего Востока и его текущие проблемы, но и в масштабе стратегических задач, стоящих перед страной в условиях рождения новой архитектуры мирового порядка.

Сессии третьего блока: «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?» были посвящены поиску эффективных решений в банковской сфере, развитию цифровых финансов, созданию антикризисных портфелей для обеспечения устойчивости региональных бюджетов Дальнего Востока и балансу мировых валют в новых условиях. Подведены первые итоги и намечены перспективы Дальневосточной концессии.

Одним из ключевых направлений деловой программы Форума, объединившем вопросы образования, здравоохранения, спорта и культуры стали дискуссии четвертого трека: «Создаем новое качество жизни для людей». Спикеры констатировали, что главный капитал Дальнего Востока – это человек и развитие его потенциала. Для этого, образование должно выйти на новый качественный уровень, в том числе и в области подготовки кадров для всех сфер экономики. Необходимо также перейти к новой стратегии развития дальневосточных городов и территорий, в основе которой должен лежать главный принцип: обеспечение высокого уровня жизни населений Дальнего Востока в области образования, медицины, спорта, культуры и сохранения традиций. В рамках тематического блока, проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» организовал ряд дискуссий, посвященных актуальным темам отрасли здравоохранения. Эксперты обсудили вопросы обеспечения лекарственной безопасности на Дальнем Востоке, развития медицинской науки и технологий, а также в рамках сессии проекта Health & Beauty, охватили темы превентивной медицины, anti-age медицины, профилактики заболеваний и распространения принципов ЗОЖ.

Одной из актуальных тем четвертого трека стал туризм. «Туристическая привлекательность региона, уже выражается в конкретных реализуемых и запланированных инвестиционных проектах. Владивосток может стать международными туристическими воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Пусть иностранные туристы приезжают сами и везут своих родственников и друзей», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Тема логистики была выделена в отдельный, пятый блок: «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира», в рамках которого состоялись дискуссии о развитии БАМа и Транссиба, новой системы снабжения в рамках Северного завоза, СМП, развития аэропортовой инфраструктуры для обеспечения авиатранспортной доступности Дальнего Востока и Арктики.

Креативную и талантливую молодежь объединили дискуссии шестого трека: «Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим». Спикеры рассмотрели актуальные вопросы воспитания патриотов России в новых школах будущего и наметили антикризисные ориентиры в подготовке профессиональных кадров и освоении новых компетенций для будущей экономики, а также эффективную поддержку сетевого взаимодействия, лидерских проектов, инноваций и инициатив учителей.

Учитывая, что в современной ситуации АТР представляет собой одно из стратегически значимых направлений, где сегодня сконцентрированы точки роста партнерских связей и потенциалов, особое место в деловой программе ВЭФ-2022 заняли двусторонние бизнес-диалоги со странами-партнерами России: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». Обсуждение вопросов сотрудничества с Китаем прошло в рамках заседания Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР.

На сессии международного клуба «Валдай» – «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений» эксперты оценили изменения в мировой экономике и геополитике и пришли к мнению, что Дальний Восток в ближайшее десятилетие должен стать универсальным хабом для взаимодействия с международными партнерами в АТР.

По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, значение Дальнего Востока несомненно выросло. Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают и новые вызовы и новые возможности. Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей, Восточного полигона и Северного морского пути.

Новые возможности связаны с большей интенсивностью работы с дружественными странами, особенно по направлению развития технологий», – заявил вице-премьер.

Мероприятия в рамках председательства России в Арктическом совете

На ВЭФ состоялись 4 мероприятия председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг., среди них:

- Конференция по инвестициям и торговле в Арктике;

- Заседание Арктического экономического совета;

- Конференция «Формируя здоровое общество на Дальнем Востоке и в Арктике»;

- Форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов», в рамках которого прошел фестиваль аудиовизуальной культуры «Душа России. Север», а также была организована работа молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса «Душа России. Север».

В рамках председательства была организована работа павильона «Дом коренных народов» на выставке «Улица Дальнего Востока», который стал площадкой для проведения деловых мероприятий по арктической тематике и церемоний подписания соглашений.

На полях форума

В статовый день в рамках ВЭФ-2022 состоялся II Международный форум по сохранению тигра. Это знаковое мероприятие посетили более 2 000 участников из России и 44 иностранных государств и территорий.

На XI Международной конференции АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования (МКО АТЭС), прошедшей 6 сентября, эксперты обсудили высшее образование, науку и совместные исследования как главные движущие силы социально-экономического прогресса региона. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова рассказала о ключевых проектах, которые реализуются в России в сфере образования. Это в первую очередь программа академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» и проект «Стартап как диплом».

Участники сессии Евразийского женского форума «Продвижение справедливого мира и устойчивого развития усилиями женщин-лидеров БРИКС+» обсудили итоги работы женского делового альянса БРИКС, а также ключевые направления в повестке Евразийского женского форума.

В рамках деловой программы ВЭФ-2022 также состоялись мероприятия партнеров:

- Инфраструктура как драйвер роста – опыт Китая;

- Построение социально ориентированной экономики в партнерстве женщин W20, АТЭС, БРИКС;

- Перспективы российских ИБ-решений на международном рынке.

Участие в Международной научно-практической конференции «Преподавание истории в странах Востока» приняли российские преподаватели и ученые-историки, представители восьми иностранных государств. В ходе пленарной сессии они провели 7 подсекций по странам (Китай, Казахстан, Вьетнам, Индия, КНДР, Республика Корея, Монголия, Пакистан, Таиланд, Япония) и специальную секцию. Традиционно историческая конференция была дополнена историко-документальной выставкой.

Соглашения

На Форуме было подписано рекордное количество соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. Всего было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей, среди которых – соглашения об инфраструктурных и транспортных проектах, разработке крупных месторождений, а также в области строительства, промышленности и сельского хозяйства. В числе подписанных соглашений можно отметить: соглашения по освоению Куларского золотоносного района, золоторудного месторождения «Кючус», месторождения олова «Ручей Тирехтях» и Депутатского оловорудного месторождения в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии; соглашения о реализации мастер-планов городов Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана; соглашения по комплексному развитию горнопромышленного кластера в Республике Саха (Якутия); проект строительства города Спутника в Надеждинском районе.

ВЭФ.ЮНИОР

Второй раз в рамках ВЭФ была проведена специальная юношеская секция «ВЭФ.Юниор» – одно из ключевых регулярных мероприятий проекта «Точка Юниор», реализуемого фондом «Контент» при поддержке фонда «Росконгресс» и негосударственного института развития «Иннопрактика». Участники секции – 58 старшеклассников из 19 регионов страны, занимающиеся проектной и изобретательской деятельностью, – приняли участие в 10 мероприятиях деловой программы, прошедших в формате проектных лабораторий, открытых и панельных дискуссий, «диалогов на равных» и квизов. Также юные эксперты форума приняли активное участие в спортивной программе ВЭФ – благотворительном забеге Vladivostok Run, турнире по шахматам и настольному теннису, посетили Приморский океанариум и выставку на Улице Дальнего Востока.

Молодежный ВЭФ

Особое место в программе Форума занял «Молодежный ВЭФ». Молодые представители бизнеса, ученые, специалисты и студенты собрались для обсуждения актуальных вопросов развития инструментов поддержки молодежного предпринимательства и технологических разработок, социальных сетей и будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры. В формате питч-сессии прошла презентация стартап-проектов выпускников программы «Стартап как диплом» 2022 года, состоялась презентация «навигатора возможностей» (аналога сервиса Госуслуг, только для молодежи). В рамках форума было проведено 25 мероприятий в различных форматах.

Выставки

Традиционно Форум начинается с открытия на набережной бухты Аякс острова Русский выставки «Улица Дальнего Востока». Ее экспонентами стали 11 регионов Дальневосточного федерального округа, которые представили свои достижения и реализуемые инвестиционные проекты, многообразие укладов жизни народов Дальнего Востока, региональные особенности края. Посетители могли познакомиться с интерактивными макетами, современными сенсорными экранами для управления контентом и объектами виртуальной реальности. Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.

В этом году на выставке впервые открылись специальные зоны, где прошли мероприятия деловой программы: Молодежный мультимедийный креативный кампус, где прошли дискуссии на тему креативных индустрий; павильон Минспорт РФ, где обсудили развитие спорта высших достижений и массового спорта; Дом коренных народов, где прошли многочисленные мероприятия, в том числе «Форум креативных индустрий», а также различные мастер-классы, круглые столы и выставки.

Новинки Форума

В последний день Форума Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал старт конкурсу по популяризации туризма «Дальний Восток – земля приключений», который будет проходить в течение целого года, чтобы охватить все четыре сезона. «Все, кто подал заявку на сайте, могут путешествовать, только осторожно и внимательно», – отметил Юрий Трутнев.

По его словам, отдельное внимание будет уделено тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Спортивная программа

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума прошла под брендом Vladivostok Open и объединила мероприятия по 12 видам спорта: боксу, академической гребле, шахматам, парусному спорту, настольному теннису, мас-рестлингу, сапсёрфингу, конному спорту, киберспорту, скейтбордингу и др. Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова, призёры Токио-2020 Чжан Лян (Китай), Анна Пракатень и Муслим Гаджимагомедов, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и другие прославленные спортсмены приняли участие в мероприятиях ВЭФ-2022.

Во Владивосток приехали спортсмены из 23 стран: Китая, Монголии, Индии, Таиланда, Словакии, Венгрии и др. Для сборных России по боксу и академической гребле турниры под эгидой ВЭФ-2022 стали первым противостоянием с именитыми зарубежными соперниками с момента ввода санкций против российского спорта. «На территории ДФО планируется построить 4 федеральных центра подготовки сборных России», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сессии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности».

Семь призёров чемпионата мира 2022 года из пяти стран приняли участие в международном турнире по мас-рестлингу. Дебютный турнир международной лиги сапсёрфинга - SUP Surf League состоялся в рамках Vladivostok Open.

В павильоне «Арена ГТО» был установлен мировой рекорд – Виктор Филлипов подтянулся 78 раз за одну минуту. Сборная Сахалинской области выиграла дебютные «Игры ГТО. Кубок Дальнего Востока». Первый чемпионат ДФО по скейтбордингу в олимпийской дисциплине «улица» прошёл в новом скейт-парке, открытие которого состоялось в рамках форума.

Участники ВЭФ-2022 вышли на старт забега в 5 км в поддержку амурского тигра, приняли участие в турнирах по настольному теннису и шахматам. Партнёрами мероприятий спортивной программы стали компании «Норникель» и «РЖД», а также Федерация бокса России. Оператором Vladivostok Open выступил «РК-Спорт» - спортивная платформ Фонда Росконгресс.

Культурная программа

В дни Форума состоялся Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» с участием ведущих российских учреждений культуры, исполнителей и творческих коллективов. Концерты и специальные экспозиции по теме

Дальнего Востока и освоения Арктики прошли на Приморской сцене Мариинского театра и на центральной площади города.

Впервые во Владивостоке был дан благотворительный концерт в поддержку Центра «Амурский тигр» с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Солист выступал в сопровождении Российского молодежного оркестра. Публика услышала произведения Сергея Рахманинова, чей юбилей мы будем отмечать в 2023 году.

На Приморской сцене блистал и оперный певец Ильдар Абдразаков. 7 сентября состоялся его сольный концерт, а также опера «Борис Годунов» с участием звезды российской оперной сцены. Концерты посетило около 2 000 зрителей.

В ведущих музеях города специально к Восточному экономическому форуму открылись экспозиции: «Сокровищница Якутии. Якутск – Владивосток – 2022» в Приморской государственной картинной галерее; «Поход на Восток. Остроги Сибири» в музее имени В.К. Арсеньева и другие не менее интересные выставки. За время Форума их посетило около 350 человек.

Также в рамках «Владивостокских сезонов» прошла выставка международного фестиваля «Золотая Черепаха» в музее «Россия – Моя история», которую посетило около 200 человек.

Экономические форумы в РоссииКАРТИНА ДНЯВосточный экономический форум (ВЭФ) – 2022