Во время проведения всероссийской акции "Тотальный диктант". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Тотального диктанта начинают присматривать автора примерно за год до события. Кандидатуры обсуждают на заседании своего филологического совета. Имя держат в тайне, и это главная интрига акции. И, наконец, торжественно объявляют. Автора Тотального диктанта - 2023 представили во время онлайн-марафона к Международному дню грамотности 8 сентября.

- Наша цель — познакомить широкую аудиторию с качественной современной русской литературой, - рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. - В случае с Василием Авченко эта задача, безусловно, выполняется. Для многих читателей он выступает своего рода символом Приморья, и мы надеемся, что благодаря Тотальному диктанту те, кто еще не знаком с творчеством Василия, откроют для себя не только его книги, но и Дальний Восток.

Василий Авченко живет и работает во Владивостоке, хотя родом из Черемхова (Иркутская область). Дебютная книга писателя и журналиста «Правый руль» сразу стала читательским хитом и была номинирована на «Национальный бестселлер» и премию «НОС» («Новая словесность). Среди других известных произведений Авченко — энциклопедия-путеводитель «Глобус Владивостока», сборник рассказов «Кристалл в прозрачной оправе» и фантастическая повесть «Владивосток-3000» (в соавторстве с Ильей Лагутенко). Для серии «Жизнь замечательных людей» Василий Авченко написал биографию писателя Александра Фадеева. В 2021 году в издательстве Елены Шубиной вышла книга «Дальний Восток. Иероглиф пространства», которую включили в лонг-лист сезона 2022 года национальной литературной премии «Большая книга».

Писатель Василий Авченко на церемонии вручения российской литературной премии "Национальный бестселлер". Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов

- Тотальный диктант для меня — не только экзамен на знание родного языка, но и очередной нырок в отечественную словесность. Отношение к русскому языку у меня почти религиозное — это настоящее чудо, океан, вселенная. И я счастлив быть частичкой этой вселенной. Для меня важно и то, что Тотальный диктант — проект сибирского происхождения, что он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, сшивает нашу огромную страну, — рассказал Василий Авченко.

Василию предстоит написать уникальный текст из четырех частей, объединенных общей темой. Уже известно, что текст будет о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Четыре части нужны, потому что писать диктант будут люди из разных стран в четырех часовых зонах. В день акции (в 2023 году она пройдет 8 апреля) автор будет диктовать свое сочинение на главной площадке столицы Тотального диктанта. Какой город будет удостоен такой чести, пока неизвестно.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Понравилось – повторили через год. Потом еще и еще. С 2010 года тексты для акции стали готовить известные современные писатели. Первым был Борис Стругацкий. Продолжили эту линию Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Павел Басинский, Андрей Геласимов, Дмитрий Глуховский. Тексты девяти авторов опубликованы в сборнике «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». В 2022 году автором выступила Марина Степнова, столицей акции был Ярославль.

В 2023 году Тотальный диктант проходит с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.