Высмеявший официальный брак Гарик Харламов откроет новый сезон Comedy Club с блондинкой Шкуро

Шоу возвращается со старыми героями и модными блогерами. Фото: ТНТ

Наступила первая пятница сентября — и это значит, что резиденты Comedy Club (ТНТ) возвращаются из отпуска и приступают к тяжелому труду развлечения публики. Новые репризы, миниатюры, монологи, музыкальные номера и старые-добрые звезды шоу: Гарик Харламов и Павел Воля разогреют аудиторию «прожаркой» звездных гостей, Евгений Синяков представит свежий стендап, а трэш-коллектив USB — премьеры клипов.

Фото: ТНТ

Чаще всего в последнее время обсуждалась вероятная свадьба актрисы Катерины Ковальчук и Гарика Харламова. Комик нашелся, что ответить по поводу домыслов, чем наверняка слегка смутил возлюбленную.

— Я настолько большая планета, что у меня много спутников и спутниц, — заявил комик. — Я пока одинокий волк! У меня брак закончился три года назад. Хочу ли я снова в брак? Ну, хорошее дело браком не назовут. После восьми лет первого брака и восьми лет второго брака самое лучшее — побыть немного одному.

Пока неизвестно, станет ли холостяцкая жизнь поводом для новых «разгонов» внутри Comedy Club, как было после развода с Кристиной Асмус, но дерзкий юмор Гарик анонсирует.

— Нас долго не было, и вот момент истины настал: мы возвращаемся! — заявил он в преддверие выхода первого выпуска нового сезона. — Как-то все уже заскучали без Comedy, пора исправлять ситуацию. Мы как всегда не просто в трендах, мы их задаем. Будем и жестко шутить, и по душам тоже поговорим – все, как вы любите. Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете.

Кстати, сам Харламов покажет миниатюру с новой девушкой проекта — звездой сериала «Зона комфорта» Катей Шкуро. Сценка не будет касаться рынка, актеры отыграют попавшего под санкции олигарха и его любовницу, которым теперь приходится экономить.

Фото: ТНТ

По модной нынче традиции нашпиговали Comedy Club (это чтоб аудитория сразу приросла!) модными блогерами: Кириллом Фокиным-Сазоновым, Настей Витоновой, Дмитрием Гордеем и Ангелиной Аникеевой. В одном из новых гостей Павел Воля вдруг узнает сына преподавательницы из студенческих времен.

Comedy Club, ТНТ, пятница, 21.00