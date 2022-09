В австралийской пустыне обнаружен загадочный купол. Похожий есть на Марсе

Загадочное «сооружение» расположено среди безлюдной пустыни. Фото: Кадр видео

Загадочный кольцевой вал и куполообразное возвышение посредине обнаружены в безлюдной австралийской пустыне Налларбор. Эту загадочную структуру нашли на космических снимках геофизики международного коллектива, которым руководил Мэтью Липар (Matej Lipar) из Академии наук и искусств Словении (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts).

Пустыня Налларбор расположена к северу от Большого Австралийского залива, простирается на тысячу километров и считается одним из самых плоских и скучных мест в мире. Ничего примечательного. И вот неожиданность – кольцевой вал чуть меньше полутора километров в диаметре и какой-то купол. Откуда они? Кто-то построил?

Пустыня Налларбор когда-то было океаном.

Земляне не могли – «сооружению» более 10 миллионов лет. Осмысленных строителей, согласно представлениям традиционной науки, тогда еще не было.

Можно было бы предположить, что с орбиты виден кратер, оставленный каким-нибудь астероидом. Но купол посредине слишком велик для ударного кратера.

Ученые считают, что структура – все-таки естественного происхождения. Представляет собой окаменевший коралловый риф, который в свое время – когда еще рос - приобрел столь причудливую форму. Приобрел и в самом деле давно - примерно 14 миллионов лет назад. Тогда тут был мелководный океан. В этом океане и вырос риф. Океан отступил, его дно стало плоской пустыней, а риф превратился в известняк.

Австралийский объект в разрезе.

Свои доводы исследователи изложили в журнале Earth Surface Processes and Landforms. На их статью ссылается портал ScienceAlert.

Объяснение толковое, но принять его безоговорочно мешает одно недоразумение. Очень похожая структура обнаружена и на Марсе. И вал имеется, и купол. Их разглядет пять лет назад виртуальный археолог Уильям Бентон (William Benton), «исследуя» Марс с помощью ресурса Google Earth/Mars.

Марсианский купол, правда, намного меньше земного. По прикидкам Бентона, его диаметр несколько десятков метров. Но на снимке с орбиты Красной планеты он виден. Располагается между районом Mawrth Vallis и кратером Oyama, которые, в свою очередь, находятся в рядом с экваториальной областью Марса. Купол в виде полусферы торчит из небольшого кратера. И его создали кораллы? Марсианские? Теоретически не исключено. Считается, что 2-3 миллиарда лет назад и на Марсе плескались океаны. Но в существование кораллов верится с трудом.

Марсианский купол.

У виртуальных археологов популярна другая гипотеза — купол возвели инопланетяне. Возможно, внутри — антенна. Или купол прикрывает вход в некие подземные сооружения. Вдруг, и в Австралии не так всё просто? Покопать бы надо. В смысле провести раскопки.