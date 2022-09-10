Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука10 сентября 2022 15:26

В австралийской пустыне обнаружен загадочный купол. Похожий есть на Марсе

«Сооружение» возрастом несколько миллионов лет удалось разглядеть на снимках со спутника
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Загадочное «сооружение» расположено среди безлюдной пустыни.

Загадочное «сооружение» расположено среди безлюдной пустыни.

Фото: Кадр видео

Загадочный кольцевой вал и куполообразное возвышение посредине обнаружены в безлюдной австралийской пустыне Налларбор. Эту загадочную структуру нашли на космических снимках геофизики международного коллектива, которым руководил Мэтью Липар (Matej Lipar) из Академии наук и искусств Словении (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts).

Пустыня Налларбор расположена к северу от Большого Австралийского залива, простирается на тысячу километров и считается одним из самых плоских и скучных мест в мире. Ничего примечательного. И вот неожиданность – кольцевой вал чуть меньше полутора километров в диаметре и какой-то купол. Откуда они? Кто-то построил?

Пустыня Налларбор когда-то было океаном.

Пустыня Налларбор когда-то было океаном.

Земляне не могли – «сооружению» более 10 миллионов лет. Осмысленных строителей, согласно представлениям традиционной науки, тогда еще не было.

Можно было бы предположить, что с орбиты виден кратер, оставленный каким-нибудь астероидом. Но купол посредине слишком велик для ударного кратера.

Ученые считают, что структура – все-таки естественного происхождения. Представляет собой окаменевший коралловый риф, который в свое время – когда еще рос - приобрел столь причудливую форму. Приобрел и в самом деле давно - примерно 14 миллионов лет назад. Тогда тут был мелководный океан. В этом океане и вырос риф. Океан отступил, его дно стало плоской пустыней, а риф превратился в известняк.

Австралийский объект в разрезе.

Австралийский объект в разрезе.

Свои доводы исследователи изложили в журнале Earth Surface Processes and Landforms. На их статью ссылается портал ScienceAlert.

Объяснение толковое, но принять его безоговорочно мешает одно недоразумение. Очень похожая структура обнаружена и на Марсе. И вал имеется, и купол. Их разглядет пять лет назад виртуальный археолог Уильям Бентон (William Benton), «исследуя» Марс с помощью ресурса Google Earth/Mars.

Марсианский купол, правда, намного меньше земного. По прикидкам Бентона, его диаметр несколько десятков метров. Но на снимке с орбиты Красной планеты он виден. Располагается между районом Mawrth Vallis и кратером Oyama, которые, в свою очередь, находятся в рядом с экваториальной областью Марса. Купол в виде полусферы торчит из небольшого кратера. И его создали кораллы? Марсианские? Теоретически не исключено. Считается, что 2-3 миллиарда лет назад и на Марсе плескались океаны. Но в существование кораллов верится с трудом.

Марсианский купол.

Марсианский купол.

У виртуальных археологов популярна другая гипотеза — купол возвели инопланетяне. Возможно, внутри — антенна. Или купол прикрывает вход в некие подземные сооружения. Вдруг, и в Австралии не так всё просто? Покопать бы надо. В смысле провести раскопки.

Наука: Клуб любознательных