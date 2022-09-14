Берегите сердце: лечите гипертонию - это сохранит вам жизнь

Врачи рекомендуют следить за давлением начиная с 30 лет. Фото: shutterstock

Когда мы обычно лезем за тонометром в шкаф? Когда так болит голова, что кажется, скулы сводит. Или сосуды в глазах полопались, или мутит. В общем, в самых крайних случаях. И даже если прибор показывает высокие цифры, чаще всего многие машут рукой - само пройдет.

Между тем врачи-кардиологи предупреждают: гипертония молодеет год от года. Сейчас такой диагноз ставят даже детям. Основные провокаторы гипертонии в юном возрасте - лишний вес, сидячий образ жизни и любовь к соленому фастфуду.

Собственно, те же самые факторы провоцируют гипертонию и у взрослых. Только за здоровьем детей мы тщательно следим и соблюдаем рекомендации их врачей, а вот проблем со своим здоровьем часто не замечаем.

СОСУДЫ СТРАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО У ПОЖИЛЫХ

- Многие россияне ошибочно полагают, что гипертония - «недуг пожилых», - говорит генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. - Но, по данным ВОЗ, за последние три десятилетия в мире почти вдвое выросло число людей с артериальной гипертонией в возрасте от 30 лет. При этом каждый второй гипертоник не подозревает о наличии опасного заболевания. В нашей стране борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».

Получается, что начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если вы хотя бы раз зафиксировали на тонометре цифры выше 120 на 80 мм рт. ст. (это нормальное давление у 30 - 40-летних людей), значит, пришла пора тесно «подружиться» с аппаратом. И измерять показатели своего давления если не ежедневно, то хотя бы раз в три дня. Чем чаще вы фиксируете превышение нормы, тем более веским становится повод для обращения к врачу.

- Помните, что артериальная гипертония - это ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, - напоминает генеральный директор НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. - Здоровье у каждого человека одно. И каждый должен осознавать значимость здоровья сердца и сосудов.

ПЯТЬ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДЕРЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ

Чтобы сосуды и сердце были здоровыми, не нужно совершать подвиги. Наш организм будет благодарен за заботу, которая кроется в мелочах.

1. Следите за уровнем артериального давления. Оно не должно быть выше 140 на 90 мм рт. ст. (это верхняя планка).

2. Контролируйте вес и объем талии. Для мужчин опасно иметь талию объемом более 102 см, для женщин - более 88 см.

3. Постарайтесь отказаться от вредных привычек. Никотин и алкоголь тоже привлекают «тихого убийцу» (так врачи называют гипертонию, которая нередко долгое время протекает бессимптомно).

4. Чаще гуляйте, лучше всего - каждый день. Старайтесь ежедневно уделять 30 минут физической активности - это могут быть танцы, зарядка, легкая пробежка, катание на велосипеде и т. д.

5. Полюбите овощи и фрукты. И разлюбите соль. В вашем ежедневном рационе должен быть как минимум один салат из свежих овощей и овощной гарнир.

Кстати, на портале национальныепроекты.рф можно пройти тест и узнать, грозит ли вам гипертония.

ЧЕМ ОПАСЕН ОТКАЗ ОТ ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ

Когда врач назначает препараты для нормализации повышенного артериального давления, то всегда предупреждает: нужно принимать их все время, на постоянной основе. Скачки давления в случае перерывов в приеме лекарств крайне опасны, особенно для людей старшего возраста. К сожалению, не все слушают врачей.

- По данным регистра пациентов, препараты с доказанной эффективностью (среди них статины, антиагреганты, бета-блокаторы) при поступлении в кардиологический стационар с различными проблемами принимали всего 15% пациентов, - говорит генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Минздрава России, д. м. н., академик РАН, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто. - После выписки эти препараты стойко принимали 69% пациентов. А вот уже спустя четыре года только 40%. Через семь лет - 35%.

Большинство людей считают: раз полегчало, то зачем «мучить» организм таблетками? Так мы и получаем неутешительную статистику повторных инфарктов миокарда. А также прогрессирование сердечной недостаточности.

- Большинство сердечно-сосудистых заболеваний - хронические состояния. Поэтому так важно соблюдать рекомендуемый лечащим врачом режим приема лекарственных препаратов, - напоминает профессор Шляхто. - Даже если вам кажется, что все уже хорошо, именно прием препаратов снижает частоту развития грозных осложнений.

Поэтому нарушение рекомендаций врача, отказ от приема лекарств крайне опасны, подчеркивают кардиологи.

Безусловно, если сосуды все же не выдержат и произойдет беда, государство поддержит - вам обеспечена бесплатная операция и даже льготные препараты на время восстановления (см. «Будь в курсе»). Но стоит ли доводить до крайних мер? Ведь профилактика, то есть бережное отношение к себе и своему здоровью, - это всегда лучше стола хирурга и длительного восстановления после оперативного вмешательства.

БУДЬ В КУРСЕ

Кому положены льготные лекарства

Государство в течение двух лет после обострения серьезных патологий сердечно-сосудистой системы обеспечивает больных бесплатными препаратами. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Перечень льготных лекарств утвержден приказом Минздрава РФ от 9.01.2021 № 1н.

Кто может получить бесплатные лекарства:

• Перенесшие острый инфаркт миокарда.

• Пациенты после инсульта.

• Больные после ангиопластики коронарных артерий (операция проводится, чтобы расширить просвет сосудов).

• Пациенты, которым проведено аортокоронарное шунтирование и плановое стентирование коронарных артерий (во время операции в артериях после их закупорки восстанавливают нормальный кровоток).

• Пациенты, которым проведена катетерная абляция (операция для устранения нарушений сердечного ритма).