Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил перенести штаб квартиру ООН из Нью-Йорка. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Сегодня 13 сентября 2022 года открылась очередная парламентская сессия. Осенняя. Естественно, что огромное место в речах депутатов было посвящено международной политике. Дальше всех в своих речах зашел новый глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

- Приближается сессия генассамблеи ООН. Я вхожу в состав делегации от России, нас 5 человек, утвержденных президентом. Но никто из нас пока не получил визу. Мы понимаем, что американская стороны играет в игры, и игры эти никак не соответствуют соглашениям, подписанным еще в 40-х годах о размещении штаб-квартиры ключевой международной организации, которой мы до сих пор продолжаем считать ООН, на территории США .В случае, если визы не будут предоставлены американской стороной членам российской делегации, то мы будем выступать за перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка. Уверен, что начнем сторонников.