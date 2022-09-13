Выдавливание России из Закавказья давняя цель Турции Фото: EAST NEWS

Случившееся военное обострение между Азербайджаном и Арменией, не стало неожиданностью для Еревана.

13 сентября вся Армения проснулась как по тревоге. Министерство обороны республики заявило, что подразделения армии Азербайджана начали обстрел армянских городов. Снаряды летели в такие города как Горис, Капан, Варденис и Джермук. Но прилетало и по позициям армянских вооруженных сил. И это не Нагорный Карабах, где спор за земли продолжается с Азербайджаном вот уже десятки лет. Это признанная территория Армении, юго-восточная ее часть, находящаяся между Азербайджаном и Турцией.

- Какая обстановка сейчас в Армении? Есть паника? - спросила я у экс-депутата парламента Армении Армана Абовяна.

- Паники нет, потому что все ожидали, что примерно так и будет. Азербайджанские и Турецкий официальные лица никогда не скрывали своих амбиций на наши территории, объявив их исторически своими. В Азербайджане даже запрещено произносить армянские названия наших городов. А получить общую границу и дорогу между Турцией и Азербайджаном - это вообще давняя мечта Анкары и Баку. Начали ночью, когда все спят. Надеялись застать врасплох и зайти в города, но не удалось. Наши войска оказывают яростное сопротивление. Думаю, нападавшие не ожидали такого.

- Эвакуация мирных жителей из приграничных территорий началась?

- Да, женщин и детей. Мужчины никуда уезжать не собираются.

- Что послужило поводом для обострения?

- Поводом послужила непростая ситуация России на востоке Украины в последние дни. То есть тут двойная цель — открытие второго фронта для РФ и размывание ресурсов российских войск. Ну и решение своих геополитических задач. Давно не для кого не секрет, что все происходящее у вас в стране, в России, тут же отражается и у нас, в Армении. Тут к гадалке не ходи. А выдавливанное интересов России из Закавказья давняя цель Турции. Эта ситуация сейчас наглядно показывает кто есть кто.

- Чего сейчас ждут от России?

- Естественно помощи и поддержки. И не только как от братского народа, но и как от партнера по ОДКБ.