Легендарный египтолог Захи Хавасс - о загадочной смерти Тутанхамона, проклятии Клеопатры и империализме музеев Европы

В 2022 году археологи отмечают два знаковых юбилея

Осенью 2022 года египтологи всего мира празднуют два юбилея. 100 лет назад, в ноябре 1922 года, англичане Говард Картер и Джордж Карнарвон нашли в Долине царей мумию Тутанхамона, юного фараона в золотой погребальной маске. А 200 лет назад, в сентябре 1822 года, французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон разгадал ключ к расшифровке иероглифов благодаря Розеттскому камню - стеле с текстами на трёх языках.

Египтолог Захи Хавасс, экс-министр по делам древностей Арабской Республики Египет, обещает отметить двойной юбилей громкими открытиями: найти гробницу и мумию Нефертити и раскрыть тайну смерти Тутанхамона. Собственно, в 2020 году он уже сделал открытие, которое называют важнейшим в египетской археологии со времён Картера, - раскопал затерянный «золотой город» в Луксоре.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Захи Хавасс - самый, пожалуй, известный современный египтолог в мире. Родился в Египте, учился в Университете Александрии, докторскую диссертацию защитил в Университете Пенсильвании (США). Почётный профессор многих университетов.

Долгое время возглавлял Верховный совет и Министерство по делам древностей Египта. Руководил раскопками множества археологических памятников и исследованиями ДНК мумий Тутанхамона и других фараонов.

Хавасса часто называют египетским Индианой Джонсом за неизменную шляпу в стиле голливудских охотников за сокровищами.

ЗАГАДКА СМЕРТИ ТУТАНХАМОНА

Тутанхамон, как известно, умер совсем юным, в 18 лет. Но от чего? Археологи, криминалисты и медики несколько десятилетий ломают головы - то ли убили его, то ли малярией болел, то ли упал с колесницы.

- Мы исследовали тело Тутанхамона с помощью компьютерной томографии, - рассказывает Захи Хавасс в интервью испанским журналистам. В Мадрид он прилетел на открытие выставки «Дочери Нила: Женщины и их роль в обществе Древнего Египта». А женщины в те далёкие времена, между прочим, могли быть священнослужительницами, судьями и участвовать строительстве пирамид. - И точно можем сказать, что он не был убит. Мы обнаружили перелом левой ноги - скорее всего, полученный в результате несчастного случая за несколько дней до смерти. Рядом с мумией Тутанхамона найдены 130 тростей. Сейчас мы вновь исследуем останки фараона с помощью самых современных методов, чтобы подтвердить, страдал ли он малярией. Результаты будут известны в октябре. И тогда станет ясно, умер Тутанхамон от несчастного случая или от малярии.

Впрочем, скорее всего, Хавасс лукавит и сам уже знает ответ - просто держит интригу. 4 ноября он встретится с правнуком лорда Карнарвона и десятками светил археологической науки в Долине Царей. И эффектно преподнесёт открытие.

В ПОИСКАХ МУМИИ

Красавицу Нефертити вы все знаете в лицо - ее изящный бюст, хранящийся в Новом музее Берлина, вошёл во все учебники истории. Однако египтологи до сих пор не нашли гробницу Нефертити, жены фараона Эхнатона, и не знают, сохранилась ли ее мумия.

Возможно, Нефертити - это одна из мумий, найденных в одной из гробниц Долины Царей. Почти все уже опознаны, остались две женщины…

Мы думаем, что мумия под номером KV21B - это Нефертити, возраст совпадает. А KV21А - Анхесенамон, главная супруга Тутанхамона. Она была похоронена с двумя эмбрионами. Но пока стопроцентной уверенности нет.

Но есть и другие версии. Захи Хавасс запланировал в этом году раскопки в пяти разных локациях Долины Царей - надеется найти гробницу Нефертити.

- Также ищем в Саккаре, рядом с пирамидой Тети, и ещё в одной зоне, где обнаружены останки родственников Нефертити, в том числе ее дочери. На самом деле мы знаем о Нефертити очень мало: она 17 лет была замужем за фараоном Эхнатоном, родила шестерых дочерей. Скорее всего, пережила мужа. Я думаю, после его смерти она сама правила Египтом под именем Сменхкара. Чтобы разгадать тайны Нефертити, надо найти ее усыпальницу или мумию.

ПРОКЛЯТИЕ КЛЕОПАТРЫ

«Проклятие фараонов» - история известная, хотя и развенчанная. Захи Хавасс уверяет, что его преследует персональное проклятие Клеопатры. Двенадцать лет вместе с коллегой из Доминиканы Кэтлин Мартинес он искал могилу последней царицы Египта из династии Птолемеев в окрестностях Александрии. Ориентиром для археологов стали статуи Клеопатры, обнаруженные в храме Осириса.

- Во время раскопок огромный камень упал мне на голову, пришлось оперировать глаз. В другой раз я на целый час застрял в тоннеле в полной темноте. Недавно Кэтлин нашла новые тоннели длиной три километра на 10-метровой глубине. Я верю, что могила Клеопатры именно там.

Бюст Нефертити, найденный немецкими археологами.

ВЕРНИТЕ НЕФЕРТИТИ

А вот в чем Захи Хавасс абсолютно уверен - Нефертити должна вернуться в Египет из Берлина. Как и Розеттский камень из Британского музея в Лондоне, и Дендерский зодиак (астрономическая карта-барельеф) из парижского Лувра. Археолог пишет петиции и выступает с призывами вернуть сокровища на родину во всех странах мира, куда приезжает с лекциями или на научные конференции.

И в логике ему не откажешь. Розеттский камень нашли французы во время Наполеоновской кампании в Египте, а после поражения в войне отдали англичанам. Дендерский зодиак те же французы просто вырезали из стены древнеегипетского храма. Бюст Нефертити немецкий археолог Людвиг Борхардт вывез в Берлин, причём не самым честным путём.

- Это три уникальных предмета, незаконно вывезенные из Египта. Думаю, что пришло время их вернуть, начиная с Розеттского камня - 200-летие расшифровки египетской письменности отличный повод, - считает Хавасс. - Британцы украли его у французов, которые тоже не имели на него прав. Европейские музеи до сих пор не избавилось от империализма.

В общем, вокруг египетских пирамид, мумий, золота и иероглифов страсти бушуют и через тысячи лет после смерти последнего фараона.