«Звездами первого эшелона все уже насладились!»: Ангелина Вовк отгуляла юбилей у Андрея Малахова с простыми гостями

Андрей Малахов подарил Ангелине Вовк праздник на 80-летие: с песнями, подарками, сюжетами о ней. Отгуляли заранее — в эфире 17 сентября. Фото: социальные сети и Лариса Кудрявцева («Экспресс-газета»)

Легендарная телеведущая и диктор ЦТ Ангелина Вовк 16 сентября отмечает юбилей. И в 80 лет у Ангелины Михайловны дел полно – она работает. Ведет мероприятия, преподает, часто снимается в телепередачах. Ангелина Вовк за день до юбилея в телефонном разговоре с KP.RU рассказала о праздничном настрое и планах.

- Ангелина Михайловна, что сами себе желаете на день рождения?

- В первую очередь здоровья. А все остальное - как Бог даст.

- В интервью к прошлому юбилею вы нам рассказали, что для поддержки физической формы ходите ежедневно в бассейн, делаете зарядку. Как сейчас?

- Все выполняю. Хожу в бассейн «Атлант», так как там морская вода. Это для меня важно. Летом я провела 23-й выпуск детского фестиваля «Песенка года» в Орленке (Вовк – президент фестиваля – прим. Авт). «Орленок» для меня – место силы, где я общаюсь с детьми, купаюсь в море и наполняюсь чистой энергетикой. Вот и в Москве нашла морскую воду. Я всегда стараюсь не сидеть на месте и не закисать. Правда вот приболела – и немножко сбавила обороты.

- Слышу по голосу – у вас насморк?

- Немного простыла, когда еще было жарко - под кондиционером в машине (Вовк сама водит автомобиль – прим. Авт.). Температуры не было, но насморк и другие простудные симптомы затянулись, так как нет времени залечь в постель хотя бы дня на два. Сейчас уже гораздо лучше себя чувствую. Хотя проснулась утром сегодня на даче и думаю: елки-палки, ну какой юбилей, сейчас бы никуда не ехать, отлежаться… А потом встала, начались дела, тут же появилось настроение.

- Много хлопот перед юбилеем? Наверняка сняли множество телепередач с вашим участием.

- Да! И очень приятно, что люди про меня помнят, не забыли - звонят, приглашают в эфир, просят интервью. В этом возрасте очень важно внимание со стороны окружающих. Программа «Время» (Первый канал) сняли со мной сюжет, на канале ТВ Центр будет передача. В субботу 17 сентября покажут выпуск программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия» под названием «Песня года с Ангелиной Вовк». Поскольку я была много лет ведущей этого фестиваля и дала ему новую жизнь, когда его закрыли – приложила все силы, чтобы фестиваль «Песня года» не ушел с экрана. Конечно, для меня это детище как родное. В свое время это был народный фестиваль, поэтому решили пригласить талантливых людей из разных регионов: тех, кто смотрел «Песню года» и до сих пор поет песни советского периода. Вы знаете - получился такой теплый вечер, и даже я там расшалилась – спела. Не звали никого из «первого эшелона» звезд: по-моему, ими все уже насладились, поэтому собрали простых талантливых людей, они приехали из разных регионов. Вышло все очень гармонично, получился теплый семейный вечер – люди замечательно пели, потом подходили, дарили подарки или мы просто обнимались, целовались.

Ангелина Вовк с мамой Марией Кузьминичной. Фото: Личный архив

- Вижу, что на Первом канале 17 сентября покажут документальный фильм «Женщина, которая ведет», снятый к вашему прошлому юбилею 10 лет назад…

- Ну да - тогда мне было семнадцать, а сейчас уже восемнадцать лет. (Смеется). Первый канал сейчас ведет со мной переговоры о съемке программы по типу «Сегодня вечером» - все же юбилейным обычно считается весь год.

- Как будете отмечать?

- Поскольку у меня достаточно большой круг общения, то не смогу всех собрать за одним столом. Поэтому решила разбить своих гостей на несколько заходов. Периодически мы будем встречаться с друзьями, коллегами - я буду их угощать вкусной едой, они мне будут говорить какая я хорошая, вместе будем петь песни, которые мы любим. Это в том случае, если все будет хорошо со здоровьем: возраст конечно юный еще, но все-таки всякое бывает…

- Семью соберете?

- Конечно. Это то, что у человека остается на склоне лет – семья, друзья.

- Расскажите, какие профессии выбрали ваши внучатые племянницы Анна и Ангелина, которую назвали в честь вас? (Так как у Ангелины Михайловны нет своих детей, она воспитывала дочек племянника как внучек – прим. Ред.).

- Ангелиночка в свое время поступила в МГУ на филологический факультет, но потом решила уйти в РУДН. Сейчас закончила второй курс, хочет стать переводчиком, учит английский. Анечка только что закончила медицинский колледж, мечтает продолжить свою дорогу в медицине – стать врачом-косметологом. Сейчас работает в больнице - ставит капельницы, уколы, так как она очень добрая девочка, думаю, что своим общением она людям помогает.

- Хорошие профессии выбрали ваши внучки.

- Девчонки молодцы! Помню, как в детстве всегда брала их на отдых, так как у меня был более-менее свободный график - вот мы и отдыхали часто вместе. Девчонки ездили со мной и на фестиваль Песенка года в «Орленок».

Ангелина Вовк со вторым (последним) мужем Индржихом Гетцем прожила 13 лет — до 1995 года. Он — архитектор и художник из Чехословакии, не хотел переезжать к жене, и Ангелина не стала ради любви менять страну жительства. Фото: Личный архив

- Сейчас легко находите общий язык с молодежью?

- Не чувствую разницу в возрасте. Мне иногда молодые люди кажутся старше и мудрее меня. Общаюсь с молодыми часто. Год назад мы создали Академию детского творчества (под управлением Ангелины Вовк – прим. Авт.). Дети Центрального округа в этой творческой мастерской смогут заниматься бесплатно. Было много организационных сложностей, надеюсь, что к концу этого года мы заведем наш «художественный паровоз» и он поедет. С детьми будут заниматься профессиональные педагоги, также будут мои мастер-классы, которые помогут ориентироваться в искусстве. Кроме того, я являюсь педагогом, профессором Московского государственного института культуры. К моему юбилею в институте готовят капустник, который пройдет на следующей неделе.

- Вы читали последнее время лекции онлайн. Что с вашей кафедрой – она работает?

- В институте я была заведующей кафедрой сценической речи. К сожалению, эту кафедру предыдущее руководство решило закрыть. Не знаю по какой причине. Но сейчас к нам пришла новый ректор - Кудрина Екатерина Леонидовна, которая окончила в свое время этот институт, работала ректором института культуры в Кемерово. Я с ней уже встречалась, попросила если это возможно, то рассмотреть вопрос об открытии кафедры сценической речи, так как она необходима всем творческим профессиям, которые есть в этом вузе.

- Вижу, что вы остаетесь, как и прежде, оптимистом?

- Совершенно точно. Мысли – материальны. Рано или поздно ваша мысль, мечта обязательно воплотиться. Поэтому не надо бояться мечтать, надо себя любить, отмечать свои хорошие стороны, дружить, людям помогать. В общем, жить полноценной жизнью. Стараюсь жить так.

Что смотреть на ТВ? Суббота 17 сентября: Документальный фильм «Женщина, которая ведет», Первый канал, 14.05. Повтор от 2012 года. Суббота 17 сентября. «Привет, Андрей: Песня года с Ангелиной Вовк». Премьера. Канал «Россия». 18.00.