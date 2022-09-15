Геннадий Онищенко: Санитарный надзор – ровесник государственности. И при князьях, и при царях врачи занимались профилактикой заболеваний

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, прежде всего, от имени коллектива «Комсомольской правды» поздравляю вас, нашего героя, эксперта со столетием Роспотребнадзора, которое мы отмечаем 15 сентября.

- Спасибо.

- Когда приходишь в офис Роспотребнадзора, прежде всего видишь портреты знаменитых руководителей прославленного коллектива. А потом показывают штандарт, учрежденный вами, когда вы руководили этой службой.

- Уточняю: представлены портреты всех главных государственных санитарных врачей, начиная от момента создания службы. Это, во-первых. Во-вторых, кроме штандарта была учреждена и форма.

- Я вас в форме не помню, не видел. А вот мальчиков и девочек в соответствующей экипировке встречал, они даже на пресс-конференции президента приходят и на прямые линии.

- Парадная форма у меня и сейчас есть, хотя я давно работаю в другой организации. Белый китель и погоны на плечах.

Решение об этом было принято в 1999 году, когда мы внесли изменения в действующий закон о саэпидблагополучии, который был принят в 1991 году еще российским Верховным Советом.

Тогда, в 1999 году, уже многое изменилось в государстве: идеология, правовая и законодательная база. И мы внесли поправки, в том числе и о форме, поскольку это государственная служба. Возвращение к форме – это петровская традиция, когда все государственные служащие в разных ведомствах ее носили.

Знаки различия мы тоже утвердили. Они были приравнены к тем, которые есть у государственных служащих. Вы знаете, что самым высшим государственным чином является действительный государственный советник первого класса? Это, по существу, как генерал армии.

- Я думал, тайный советник.

- Нет, тайные советники были в царское время. А сейчас - действительный государственный советник первого класса. Это самый высший чин, который есть в государстве у государственных служащих, которым от имени государства поручено выполнять те или иные функции: надзорные, запретительные, разрешительные. А министр – это уже политическая должность.

Теперь что касается штандарта. Утверждала его нам Геральдическая служба России, главный герольдмейстер. Есть такая должность в нашей стране.

- Знаю, в Санкт-Петербурге располагается.

- Да, так вот, о символах этого штандарта. На желтом фоне изображены флаг Российской федерации и двуглавый орел. Желтый цвет – это международный цвет карантина. Двуглавый орел, понятно, как на государственном гербе России. Поверх изображения орла - щит, на нем внутри красного креста, означающего медицину, есть изображение скипетра Асклепия – древнего врача. Скипетр обвит змеей.

Вы знаете, что у наших коллег, лечебных медиков, символ медицины - чаша со змеей. А у санитарных врачей – скипетр Асклепия.

Это тоже сверялось с традицией российской геральдики.

Итак, форма и знамя – отличительные признаки – еще раз хочу уточнить - не Роспотребнадзора, а Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Потому что внутри Роспотребнадзора есть два подразделения: Государственная санитарно-эпидемиологическая служба и служба по защите прав потребителей. Деятельность этих двух подразделений регулируются нормативными актами, которые называются «Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе». Ну, а, собственно, в совокупности обе эти службы работают на сохранение, приумножение здоровья наших граждан.

- Интересный факт: оказывается, санитарная служба СССР старше, чем сам Советский Союз!

- Это так! Акт «О государственных санитарных органах республики» был принят Советом народных комиссаров России 15 сентября 1922 года. А Советский Союз был образован в конце декабря 1922 года. То есть, санитарные органы советской страны были организованы раньше, чем Советский Союз. И действовал этот акт до 1991 года, когда СССР прекратил свое существование.

Но вообще саннадзор значительно старше: ведь названый документ обобщил опыт профилактической деятельности российской медицины за многие столетия. И при князьях, и при царях, при Рюриковичах и Романовых врачи, конечно, занимались профилактикой заболеваний. Тогда грозой человечества были чума, холера, натуральная оспа. И уже в те времена было накоплено очень много, прежде всего, научных знаний по этим основным направлениям, которые тогда уносили много жизней, забирали много здоровья у граждан. Поэтому всегда госсаннадзор России, Советского Союза опирался на, прежде всего, научные знания. И эта традиция, к счастью, сейчас продолжается. Так что, можно сказать, что санитарный надзор – ровесник государственности.

- Сегодня в этой структуре порядка 30 тысяч человек работает?

- Нет, гораздо больше. Ну, вот в 90-е годы у меня было 200 тысяч подчиненных.

Сегодня два типа деятельности у госсаннадзора: это, собственно, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, те люди, которые работают в управлениях в регионах - республиках, краях, городах, районах. И обеспечивающие их деятельность центры госсанэпиднадзора, которые гарантируют лабораторное сопровождение, диагностику, объективизацию тех данных, на основании которых принимаются те или иные решения.

- А можно это проиллюстрировать на конкретном примере? Скажем, на коронавирусе?

- Можно. Вот взяли у людей анализы на коронавирус. Какой именно это штамм: Дельта ли, омикрон? И это не праздное любопытство, а в зависимости от того, какой тип вируса, корректируются и проводятся те или иные мероприятия. Как по специфической профилактике в виде вакцинации, так и по карантинизации, по принятию мер…

- Ну, а помимо коронавируса?

- Химические анализы проводятся, например, на содержание тяжелых металлов в пищевых продуктах, радиационные замеры делаются.

- Разве контроль за радиацией – не в ведении соответствующего ведомства?

- Да, существует такая организация – Госатомнадзор, он следит за техническим состоянием объектов. Например, атомных электростанций. А санитарный надзор мониторит загрязнение короткоживущими, благородными радиоактивными веществами или теми радионуклидами, которые десятилетиями представляют опасность для людей вне объектов, в окружающей среде. Определяют, можно ли использовать, скажем, продукцию сельскохозяйственную или нельзя?

- Вот у десантников есть слоган: «Никто, кроме нас». А есть что-либо подобное у санврача? Ну, типа «Иди, привейся» или «Мой руки»?

- Ну, есть шутливые, но мы как-то обходились без официальных слоганов и не чувствовали себя ущербными в этом плане.

А сейчас, пользуясь возможностью, хотел бы обратиться к своим коллегам, с которыми я многие-многие годы работал и работаю, и поздравить их с этим юбилеем. Вспомнить всех, кто стоически исполнял и исполняет свой долг по сохранению, преумножению здоровья наших сограждан. Кто внес немалый вклад в то, что наша уникальная, с тысячелетней историей страна живет и процветает.