Учителя посадили за решетку из-за отказа называть ученика-трансгендера местоимением «они»

Инока Бёрка арестовали и отправили в дублинскую тюрьму Маунтджой Фото: Кадр видео

Учителя истории и немецкого языка, которого 5 сентября арестовали за отказ использовать гендерно-нейтральное местоимение «они» в отношении ученика, повторно взяли под стражу. Инока Бёрка арестовали и отправили в дублинскую тюрьму Маунтджой, где он находился более недели, за то, что он нарушил постановление суда, запрещающее ему преподавать в школе, пишет таблоид The Daily Mail.

Судья решила, что на время следствия Бёрк обязан держаться подальше от учебного заведения. Такой вывод последовал после того, как в августе во время занятий учитель заявил, что не станет обращаться к ученику, используя местоимение «они» вместо «он», сославшись на христианское учение. Он добавил, что выступает против трангендеризма.

Но Инок Бёрк проигнорировал решение суда и продолжил ходить на работу, что привело к аресту. Во время заседания учитель заявил, что не будет оправдываться за то, что нарушил постановление и настаивал, что власти преследуют за его религиозные убеждения.

- Я возвращаюсь в тюрьму как законопослушный гражданин. Но на первом месте у меня Бог, - сказал на слушание преподаватель.

Во время заседания Бёрк представлял свои интересы самостоятельно. Он в очередной раз заявил, что его неприятие трансгендеризма основано на религиозных убеждениях, поэтому действия школы нарушают конституцию Ирландии, которая гарантирует свободу мнений и свободу вероисповедания.

- Это посягательство на мою свободу слова, совесть, свободу и репутацию, - добавил учитель.

Теперь Бёрк будет находиться под арестом до тех пор, пока не раскается и не пообещает соблюдать судебное постановление. Судья не согласилась, что религиозные чувства учителя были ущемлены. В момент, когда ирландца выводили из здания суда, собравшаяся публика встречала его аплодисментами и криками: «Страна с тобой, Инок!» и «Позор».