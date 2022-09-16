Президент Казахстана: «Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: С сайта https://www.akorda.kz

«Современный мир вступил в опасный период серьёзного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем», – об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошедшем в Самарканде саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его мнению, отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия. В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути «шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге. Президент Казахстана отметил, что состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется, а международный авторитет и влияние ШОС растёт.

Около четверти общемирового ВВП

«Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Повышение эффективности организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников. Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами», – считает президент Казахстана.

Он уверен, что деятельность ШОС демонстрирует актуальность основополагающих принципов, сформулированных в уставных документах организации: это борьба против «трёх зол» – экстремизма, терроризма, сепаратизма. Другими принципами является защита суверенитета и территориальной целостности государств, а также невмешательство во внутренние дела.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что основным приоритетом ШОС остаётся укрепление региональной безопасности. «Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной актуальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами», – заявил президент Казахстана.

Он считает, что важную роль может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центрально-Азиатским региональным информационным координационным центром, поскольку особую актуальность сегодня приобретает борьба с киберпреступностью и создание инфраструктуры защиты информационного пространства ШОС.

Токаев ставит амбициозную задачу: «Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу». Президент Казахстана отметил, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет динамично развивающиеся экономики мира «с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом». На долю государств ШОС приходится около четверти общемирового объёма ВВП, т.е. более 23 трлн долларов. Кроме того, на территории стран-участниц расположены богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии.

«Самая успешная международная организация»

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в идейных и институциональных основах ШОС отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета организации.

«Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. Своеобразным драйвером роста на пространстве организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС. Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности организации», – заявил президент Казахстана. По его мнению, для этого есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия.

В Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Фото: С сайта https://www.akorda.kz

Токаев назвал приоритетные векторы экономического сотрудничества – это транзитно-транспортная сфера, продовольственная и энергетическая безопасность.

«Серьёзным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров. Речь идёт о железнодорожных перевозках по направлению «Китай – Европа» и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая», – сказал Касым-Жомарт Токаев, призвав партнёров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности.

По словам президента Казахстана, серьёзным потенциалом обладает железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива.

Кроме того, динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии. «Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». В целом, мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отдельно затронул вопросы продовольственной и энергетической безопасности, напомнив, что государства ШОС являются крупнейшими в мире производителями и экспортёрами сельскохозяйственной продукции.

«Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами. Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке. Отмечаем также необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов. Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка Энергетической стратегии ШОС. Считаем актуальным принятие программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии», – заявил президент Казахстана.

«Мы все возлагаем на ШОС большие надежды. Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в рамках организации придаст мощный импульс развитию наших государств», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

«Открыты для работы со всем миром»

Участвовавший в работе саммита президент России Владимир Путин также подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества носит внеблоковый характер. «Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чём тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», – сказал Путин. Он отметил, что деятельность государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишённых эгоизма.

По мнению Владимира Путина, в современном мире растёт роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга. «Именно на этих принципах, лишённых каких бы то ни было элементов эгоизма и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств-членов ШОС, что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях», – сказал президент России.

По результатам саммита лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали Самаркандскую декларацию, в которой подтвердили, что деятельность ШОС не направлена против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учётом взаимных интересов.

Страны-участницы призвали Всемирную торговую организацию к повышению эффективности и реформе с учётом современных экономических реалий.

Государства ШОС намерены наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций. В Самаркандской декларации отмечается важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия».

Шанхайская организация сотрудничества осуждает одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны отдельными странами. Это оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность. Участники самаркандской встречи выступили против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и поддержали разработку под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию этих технологий в преступных целях.

Они также призвали соблюдать Конвенцию о запрещении разработки и применения химического оружия и о его уничтожении, выступили за сохранение мирного космоса, за заключение международного юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Участники встречи считают важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

В декларации говорится о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп.

Страны ШОС создадут специальную группу по стартапам и инновациям, а также группу по борьбе с бедностью и по развитию традиционной медицины.

На встрече в Самарканде было утверждено звание «Посол доброй воли ШОС» и принято решение объявить 2023 год Годом туризма.

В целом участники встречи подписали порядка 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества была учреждена в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году к ШОС присоединились Индия и Пакистан. Совет глав государств-членов организации собирается ежегодно, как и совет глав правительств.

В настоящий момент в состав ШОС входит 8 государств: Россия, Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия являются государствами-наблюдателями, ещё 6 стран – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – имеют статус партнёров по диалогу. В настоящий момент процедуру присоединения к ШОС начала Республика Беларусь, в то время как Иран её завершает. Географические рамки Шанхайской организации сотрудничества охватывает четверть земной суши, население стран ШОС превышает треть населения планеты.