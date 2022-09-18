Можно дважды войти в одну Астану: зачем Казахстан опять переименовал столицу

Астана снова стала Астаной. Президент Казахстана Токаев подписан указ о переименовании казахстанской столицы Фото: Валерий БУТАЕВ

Астана снова стала Астаной. Президент Казахстана Токаев подписан указ о переименовании казахстанской столицы, продолжив и так уже затянувшийся анекдот с бесконечными переименованиями неуверенного в себе города, постоянно ищущего ответ – кто он?

Кем он только не был! Акмолинском. Целиноградом. Акмолой. Астаной. Нур-Султаном. А потом снова Астаной. И нет никакой гарантии, что это не будущий Токаевск, например.

Кроме того, не было в мировой истории, пожалуй, такого примера, чтоб столица государства называлась в честь здравствующего лидера страны, а потом – при его же жизни – лишалась его имени. Но именно так произошло со всемогущим когда-то лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которого проводили на «пенсию» максимально почетно и со всеми предосторожностями.

Чтобы не было никаких сомнений и подозрений в возможном предательстве, приемник Такаев не только переименовал столицу в честь бывшего шефа – в Нур-Султан, но и вписал в Конституцию все гарантии для отставника и его семьи…

"Считаю необходимым, - сказал тогда Токаев, - увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан!"

Но уже к концу 2021 года стало ясно – двувластие в Казахстане рушится. К тому времени окружение бывшего президента и его сменщика тонуло во взаимных дворцовых интригах, и как итог - январь 2022-го (массовые беспорядки по всему Казахстану, в особенности в Алма-Ате) запустили неизбежный процесс «деназарбаевизации» страны.

И на фоне посадок или бегства когда-то неприкасаемой родни Первого Президента, возвращение названия Астане было неизбежным.

Но. Восточная традиция удлинять во времени все, что на Западе обычно делают мгновенно – даже революцию (а она бархатно, ползуче идет в Казахстане, и вопрос: чем она закончится нервирует многих, в том числе - в Москве) пока не позволяет казахам «отменить» Назарбаева вообще.

Сохраняются названия улиц в честь Нурсултана Абишевича (благо, они есть чуть ли не в каждом городе), пока не сносятся многочисленные бюсты и памятники.

И Первый президент Казахстана доживет свой век (дай, Аллах, ему многие годы) в фантастической для других смертных жизни, когда даже на банкнотах (в 10 тысяч тенге) ты видишь себя…

И, наверное, хорошо, что Астана наконец-то стала Астаной. Есть даже шанс, что ее прекратят, наконец, переименовывать – даже если захочется снова задобрить кого-то.

Ведь по-казахски Астана – означает «столица». Гениально и просто.

Хотя… Целиноград - тоже красиво и всем понятно.