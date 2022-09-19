19 сентября 2022 года войдет в историю Великобритании как день похорон Елизаветы II — королевы, которая правила Соединенным королевством дольше, чем кто бы то ни было, более 70 лет. Фото: REUTERS

19 сентября 2022 года войдет в историю Великобритании как день похорон Елизаветы II — королевы, которая правила Соединенным королевством дольше, чем кто бы то ни было, более 70 лет. Спустя 11 дней после смерти Елизавета II упокоится в фамильном склепе, часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Похороны королевы были расписаны поминутно еще несколько лет назад. В 6:30 утра последние подданные ее величества смогли поблагодарить и попрощаться с ней в Вестминстер-холле. После этого двери дворца, открытые в течение последних четырех дней, были закрыты для публики. В 8 утра отворились двери Вестминстерского аббатства для высокопоставленных гостей, приглашенных на панихиду. Среди них - члены королевской семьи Видзоров и других европейских фамилий, главы государств и правительств, английские премьер-министры, дипломаты. Также в списке гостей порядка 200 человек, отмеченных наградами по случаю 96-летия королевы, а также те, кто отличился на медицинском поприще во время борьбы с пандемией коронавируса.

В половину 11 утра гвардейцы первой Королевской роты перенесли гроб с телом королевы на лафет и сопровождали его до Вестминстерского аббатства. Торжественная панихида началась ровно в 11 утра в присутствии 2000 человек и продлилась около часа. В конце церемонии состоялось 2-минутное молчание, а затем прозвучал гимн «Боже, храни Короля». Финальным аккордом стала игра королевского волынщика, по традиции будившего Елизавету II по утрам.

После этого гроб с телом Елизаветы II доставят в Виндзорский замок. Дорога растянется на два часа, поскольку лафет должен проследовать по целому ряду лондонских улиц. Следом за катафалком в Виндзорский замок проследуют король Карл III с супругой, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард, принц Уильям и Кэтрин с детьми, принц Гарри и Мэган Маркл и остальные члены Виндзоров.

Небольшая служба начнется в часовне Святого Георгия в четыре часа дня, после этого все королевские символы - корона, скипетр и держава - будут сняты с гроба Елизаветы II. Ее величество будет похоронена вместе с супругом принцем Филиппом в одном склепе, где уже покоится ее отец Георгий VI, королева-мать и принцесса Маргарет.