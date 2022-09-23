Молодым российским ученым дали зеленый свет

У микрофонов – бессменные ведущие Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая, а также гости передачи - Ирина Жукова, директор «Социоцентра» и Сергей Зверев, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

- Принятие программы «Приоритет 2030» в рамках национального проекта «Наука и университеты» - действительно очень значимое событие на ниве российского высшего образования, - начинает беседу Ирина Жукова. – Главная задача программы - к 2030-му году сформировать не менее ста хорошо оснащенных университетов, которые станут лидерами в своей области и внесут собственную лепту в реализацию нацпроектов. За последние годы это самая широкая программа в сфере высшего образования. На стадии подачи заявок было 192 университета, желающих участвовать в программе «Приоритет 2030». В итоге после отбора остался 121 вуз.

- Эти высшие учебные заведения будут решать мировые задачи, создавать новые образовательные программы и открывать новые лаборатории, привлекать новых ученых, то есть обучать студентов на совершенно другом уровне, - подхватывает Сергей Зверев. –В настоящий момент создаются условия для полноценного включения молодых ученых и преподавателей в инновационную, научную и образовательную деятельность, для развития и успешной реализации их личного потенциала. Национальный проект «Наука и университеты» настолько многопрофильный, что позволяет фактически любому университету стать учебным заведением мирового уровня. Это прекрасный трамплин для ученой молодежи в нашей стране.

Наука не за пять сольдо

Разумеется, для воплощения в жизнь столь грандиозных планов требуется финансирование. И привлечены немалые средства.

Как объяснила Ирина Жукова, размер финансовой поддержки для всех вузов разный. Есть кандидаты на участие, которые совсем не получают средств из федерального бюджета, но это их стимулирует достигать «входных» показателей «соответствия» требованиям. Для своего развития они могут привлекать партнеров. И это реальный шанс вступить в программу в течение двух лет. Это подстегнет вузы развивать науку в своих стенах и искать дополнительные источники финансирования.

А есть так называемые получатели базовой части финансирования из федерального бюджета. Они могут рассчитывать на казенные сто миллионов рублей (у всех одинаковый размер гранта). Участники специальной части гранта, входящие в группу «исследовательское» или «территориальное лидерство» тоже ранжируются. В зависимости от того, в какую группу входит университет, определяется размер их финансирования. Вузы-«исследователи» (их 17 шт) получат дополнительную поддержку в объеме до 1 миллиарда рублей в год. Вузы- «отраслевые или территориальные лидеры» (28 университетов) также получат серьезную дополнительную поддержку из средств федерального бюджета.

Эти значительные средства направлены именно на развитие, а не на сопровождение текущей деятельности.

Естественно, что за результатами таких вливаний будут следить. В программе «Приоритет 2030» впервые используется несколько систем оценки реализации и движения университетов. Например, комиссия Минобрнауки России ежегодно будет оценивать результаты: как университет движется, какие проекты он реализует и какие результаты он дает обществу. По специальной части гранта движение вперед оценивает совет во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. По итогам этой оценки проходит ротация университетов, и осуществляется вход новых участников.

В зеленых лучах лаборатории растут, как грибы

Программа «мегагрантов» нацелена на создание в университетах и научных организациях исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, и она востребована. Это одна из наиболее крупных федеральных программ, которая направлена на привлечение иностранных ученых для работы в России и на создание качественной международной лаборатории.

Так, в этом году было подано 293 заявки из 235 университетов и 58 научных организаций из 49 регионов России. Две трети поданных заявок – от иностранных ученых (причем 45 из 60 – это наши соотечественники, которые ведут научную деятельность за рубежом).

Исследования молодых ученых, безусловно, основа технологического прорыва и достижения национальных целей развития нашей страны.

Интересно, что сейчас отмечается тенденция возвращения из-за рубежа тех ученых светил, кто ранее уехал туда работать. Это показывает, что принимаемые российскими Правительством меры для развития науки внутри страны действительно работают.

- Национальный проект «Наука и университеты» открывает множество возможностей для поддержки преподавателей и исследователей до 39 лет, - поясняет Сергей Зверев. - Благодаря программе «мегагрантов» за весь период реализации проекта создано почти 8 тысяч рабочих мест в новых лабораториях. Причем более 5 тысяч мест занимают именно молодые ученые. Напомню, что прошлый год был объявлен Годом науки и технологий. И завершился он Конгрессом молодых ученых в Сочи. Эта традиция будет продолжена. Правда, Год науки и технологий трансформировался в Десятилетие науки и технологий, что тоже показательно.

На текущий момент создано 500 таких лабораторий, с общим финансированием порядка 2 млрд рублей. Эти деньги могут быть направлены как на оплату труда самих молодых исследователей, так и на развитие инфраструктуры.

Запущен также отдельный проект, связанный с обновлением приборной базы внутри университетов. Он значительно помог университетам и научным организациям обновить состав оборудования, на котором ведутся исследования. До 2024 года будет создано еще 400 молодежных лабораторий.