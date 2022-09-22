Финляндия готовит полный запрет на въезд россиян

Финляндия не желает быть транзитной страной для граждан, которые оформили шенгенскую визу в других государствах Фото: REUTERS

По словам главы внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, власти страны заняты подготовкой полного запрета на въезд россиян. Для этого может понадобиться новый закон, который примут, по его словам, скоро.

- Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или совсем предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может потребовать новый закон, который будет принят очень быстро, – заявил глава финского МИД в разговоре с журналистами издания Iltalehti.

Хаависто также сказал, что Финляндия не желает быть транзитной страной для граждан, которые оформили шенгенскую визу в других государствах, и в Хельсинки намерены взять туристический поток под свой полный контроль.

Министр заявил, что, по его мнению, обычные туристы из России не представляют угрозы для национальной безопасности Финляндии, однако принятия новых правил требуют «моральные и этические принципы».

Ранее власти страны предложили представителям еврозоны включить шенгенские визы россиян в санкции и всеми силами препятствовать пересечению границ стран альянса туристами из России.