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22 сентября 2022 13:25

Что скрывается за воссоединением группы "Тату": Лена Катина так и не простила Юлию Волкову

Психолог Гладышева заявила, что Лена Катина не простила Юлию Волкову, несмотря на воссоединение "Тату"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Лена Катина не простила Юлию Волкову

Лена Катина не простила Юлию Волкову

Фото: "КП" Архив

Поклонники "Тату" счастливы: на днях культовая группа из "нулевых" воссоединилась впервые за много лет. На концерте в Минске Лена Катина и Юля Волкова исполнили свои самые известные хиты. Солистки снова катались на бензовозе, как когда-то 20 лет назад в клипе "Нас не догонят", пели живьем, обнимались. Однако, с журналистами общаться наотрез отказалась, лишь молча улыбались и держались за руки, как в старые-добрые времена.

Теперь фанаты гадают, неужели Катина и Волкова забыли былые обиды и готовы вновь радовать зрителей? Положит ли этот концерт начало большому турне или останется разовой акцией? Ведь еще недавно конкуренция солисток была так высока, что "рыженькая" и "черненькая" даже не здоровались. Так может, всё дело в "животворящем" 10-миллионном гонораре, который, по слухам, каждая певица получила за шоу в Белоруссии?

"Тату" воссоединились впервые за шесть лет.

"Тату" воссоединились впервые за шесть лет.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Какие отношения на самом деле связывают "татушек", и готовы ли они начать всё сначала, сайту kp.ru рассказала коуч и психолог Марина Гладышева. Наш эксперт изучила фото и видео группы с концерта в Минске и пришла к выводу, что в отношениях Лены и Юли не все так гладко, как хотят показать зрителям.

Психолог Марина Гладышева.

Психолог Марина Гладышева.

- Фото "татушек", хоть и постановочное, мне нравится. Юля положила голову на плечо Лене – это знак доверия и расположения; наклонилась к ней туловищем, держит под руку. В их позах есть синхронность, когда жесты одного человека поддерживают жесты другого, - отметила психолог.

Однако, стоп-кадр с видео на сцене, где "рыженькая" сначала обнимает "черненькую", а затем отводит прямую руку с микрофоном далеко назад, заставил Марину Гладышеву, что все конфликты остались в прошлом.

Отведенная в сторону рука выдала недоверие Лены Катиной.

Отведенная в сторону рука выдала недоверие Лены Катиной.

- Со стороны Лены Катиной чувствуется недоверие, - уверена эксперт. - Ее жесты и позы выдают, что она не против воссоединиться с бывшей коллегой и вместе поработать, чтобы получить собственную выгоду. Обратите внимание: Лена не напряжена, она явно не думает о том, как бы за кулисами вырвать клок волос Юле Волковой. Но певица закрыта и явно не расположена к контакту. О глубокой радости, искренности и забытых обидах речи здесь не идет. Думаю, что Катина до конца не простила Волкову, и у нее осталось внутреннее неприятие.

По мнению психолога, будущие концерты "Тату" под большим вопросом. Не исключено, что шоу в Минске было выгодным предложением, от которого девушки не смогли отказаться: сумма гонорара перевесила былые обиды.

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