Мужчина, сбросивший 115 килограмм, поделился своими рецептами: Как худеть вкусно

Журналист Михаил Верный за полтора года под присмотром врачей сбросил почти 115 кг. Фото: Личный архив

6 января заканчивается Рождественский пост, последний день — один из самых строгих. А вот уже в Рождество можно позволить себе любые блюда. Но выходить из поста нужно аккуратно, чтобы не навредить организму. Не набрасывайтесь сразу на жирные, жареные блюда.

Мы рассказывали, как журналист Михаил Верный за полтора года под присмотром врачей сбросил почти 115 кг. И, конечно, ему сейчас нужно поддерживать питание — правильное, сбалансированное, но низкокалорийное. За полтора года Михаил научился готовить вкусные, сытные и при этом эстетически красивые блюда.

Его рецепты подойдут всем, кто выходит из Рождественского поста, ведь приготовленные блюда низкокалорийные, легкие, но сбалансированные и питательные, то есть не навредят желудочно-кишечному тракту и при этом их сложно переесть.

Омлет с горбушей

2 яйца, 50 мл молока, маленькая луковица, 100 граммов консервированной горбуши.

Делаем омлетную массу, выливаем на сковородку, на нее кладем нарезанный полукольцами лук (кто не любит, можно без него) и размятую вилкой горбушу. Когда омлет снизу схватится, аккуратно заворачиваем его и обжариваем еще пару минут.

Вместо горбуши может быть горошек или другие овощи на ваш вкус.

Отличный белковый завтрак, а с овощами — белково-углеводный.

Салат «Морепродукты с овощами»

Банка морепродуктов (осьминоги, мидии, кальмары) в собственном соку, упаковка смеси салатов романо, радиччо, айсберг, один помидор, один некрупный огурец.

Помидоры и огурец нарезаем, смешиваем с морепродуктами, салатом, поливаем соком лимона, перчим.

Салат «Полезный»

150 граммов пекинской капусты, 100 граммов консервированного тунца в собственном соку, одна маленькая красная луковица, средних размеров помидор, оно вареное яйцо.

Пекинскую капусту шикуем соломкой, тунец разминаем вилкой, лук нарезаем полукольцами, помидоры тонкими полукольцами. Посыпаем укропом, выжимаем четверть лайма, перчим, перемешиваем и затем добавляем разрезанное на четвертинки вареное яйцо.

Салат-гарнир «Грибы со шпинатом»

150 граммов шампиньонов, свежий шпинат 60-100 граммов, один средний помидор.

Грибы режем крупно, бросаем в кипящую воду на 7 минут. В миску кладем шпинат, нарезаем один средний помидор, затем добавляем готовые грибы, перчим, добавляем ложку горчицы с зернами и перемешиваем.

Получается прекрасный низкоуглеводный и низкокалорийный салат. Кстати, очень хорош, как гарнир.

Тушеные мидии

150 граммов очищенных мидий, одна маленькая луковица, средний помидор, баклажан.

Готовим без масла. В сковороду наливаем немного воды, как закипит, бросаем мидии. Когда закипят, добавляем нашинкованные луковицу, помидор, баклажаны и тушим до готовности на маленьком огне, пока не выкипит вода.

Затем готовое блюдо можно полить соком лайма или лимона, поперчить, можно немного посыпать тертым пармезаном.

Сазан, фаршированный грибами

Один свежий сазан, 70-100 граммов белых грибов (лучше свежих, но можно разморозить).

Чистим сазана от чешуи, начиняем грибами, сбрызгиваем соком лимона и заворачиваем в фольгу. Ставим в разогретую до 180С духовку. Готовим 30-40 минут (в зависимости от величины рыбы).