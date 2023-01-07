Дети Иосифа Пригожина лишились двух квартир в Москве из-за просроченного микрозайма

Продюсер Иосиф Пригожин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кредиты под бешеные проценты, просрочки, коллекторы, выбивание долгов и, в конце концов, отъем единственной жилплощади: такой сценарий, казалось бы, никогда не коснётся звездных наследников. Ан нет: сын и дочь продюсера Иосифа Пригожина на себе испытали все тяготы микрозаймов, которые, к тому же, они не брали.

Так, в 2018 году первая жена продюсера Елена Соколова, с которой он жил в 1980-90-х годах и которая при муже никогда не работала, набрала кредитов в микрофинансовой организации на сумму около 4 млн рублей. В долги женщина влезла не ради собственной прихоти, а по любви: сошлась с избранником на 20 лет младше, тот попросил деньги на развитие бизнеса.

- У нас грузоперевозки в Ставропольском крае. Бизнес достаточно тяжелый - и физически, и морально, - откровенничала Елена в ток-шоу "Пусть говорят" два года назад, когда о ее беде с квартирами стало известно широкой публике. - Бывало всякое: и машины ломались, и ремонт требовался дорогой... В определенный момент понадобились средства.

Почему молодой муж не оформил кредит на себя, а Соколова обратилась в микрозаймы вместо банка - вопрос открытый. Скорее всего, желающих выдать деньги горе-предпринимателю и домохозяйке было немного. Так или иначе, в 2018 году экс-супруга продюсера взяла займ под залог двух квартир, оставшихся от Иосифа Пригожина, - одна в центре в Москвы, другая - на окраине, в Чертаново. А через пару месяцев начались проблемы: платить по кредиту под 36% (!) годовых пара не смогла... В результате хитрых схем заемщиков, которые убедили женщину пачками подписать сомнительные документы, семья лишилась всех квадратных метров в Москве.

При этом кредиторов не смутило, что долями в квартирах наравне с Еленой владеют ее дети - сын Дмитрий и дочь Даная (им сейчас 33 года и 25 лет соответственно), а также старенькая мама Соколовой: все они оказались на улице и сейчас вынуждены жить в арендованных квартирах. Вернуть жилье не получается - по бумагам, хозяева добровольно отдали квартиры в столице за бесценок, и они уже давно проданы новым хозяевам. Так, на днях Дмитрий Пригожин проиграл очередной суд матери и микрофинансовой организации: по решению суда, сомнительные сделки Елены Соколовой не были аннулированы, и квартиры остались в собственности новых владельцев.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Адвокат Алёшкин: "Шансов вернуть квартиры нет"

На первый взгляд, все очевидно: доверчивую даму обвели вокруг пальца, заставив за бесценок отдать имущество и выселив на улицу всех членов семьи. Но почему же суд не наказал алчных заемщиков и не вернул жильё настоящим владельцам? Оказывается, одной очевидности здесь недостаточно: подписал договор, не глянув на пункты мелким шрифтом, - будь добр, исполняй.

- Основания, на которых настаивал истец, требуя признать сделку недействительной, в суде не нашли своего подтверждения, - отметил звёздный адвокат Андрей Алешкин, изучив судебное решение. - Таким образом, по закону сделка не является притворной, и поэтому в иске было отказано. Суд установил, что переход права собственности на квартиры был законным и обоснованным. Что касается шансов на пересмотр дела в суде апелляционной инстанции, я считаю их маловероятными.