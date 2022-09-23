Ваня Дмитриенко с летучей командой проинспектировал первого номинанта премии «Больших перемен»

Дети с Ваней Дмитриенко. Фото предоставлено пресс-службой АНО «Большая перемена»

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодёжи.

22 сентября первая летучая команда Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) под названием «На одной орбите» отправилась в мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» на ВДНХ, который стал первым номинантом премии. «Союзмульпарк» вошел в номинацию «Больше, чем эмоция». В летучую команду вошли исполнитель Ваня Дмитриенко, школьники Кристина Петрова, Вероника Мороз, Василиса Комарова, Анна Побережская, Софья Козлова, Даниил Галстян, отец Айман Эль-Джеши и педагог Мария Королева.

«Мне очень приятно стать амбассадором премии «Больших перемен». Я вообще очень люблю принимать участие в детских проектах и активностях, которые проводятся для нашей молодежи. Сегодня мы с моей летучей командой проверили «Союзмультпарк», и я думаю, что в этом месте дети чувствуют себя максимально счастливыми, а родители не могут забрать их домой. А еще я с удовольствием предложу для участия в премии своих номинантов – детские объекты в моем родном Красноярске», – отметил Ваня Дмитриенко.

Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Фото предоставлено пресс-службой АНО «Большая перемена»

С 1 октября тысячи летучих команд, состоящих из участников от 6 до 25 лет, их родителей и педагогов, во всех регионах России будут инспектировать объекты для детей и подростков. Именно они дадут оценки номинантам по чек-листу, в результате чего будет составлен народный рейтинг. Дети, родители и педагоги будут давать оценки номинантам по разным критериям. Регистрация команд открыта на сайте: премия.дети.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Дамир Фаттахов наблюдал за работой летучей команды. Он напомнил о том, что 1 сентября состоялось первое заседание Наблюдательного совета Российского движения детей и молодежи под руководством Президента России Владимира Путина, после чего в субъектах РФ стали создаваться региональные отделения Движения.

«Премия «Больших перемен» направлена на то, чтобы спроектировать идеальное счастливое детство, благодаря детским центрам, площадкам и сервисам, всем, чья деятельность направлена на то, чтобы сделать ребенка счастливым. Летучие команды по всей стране будут давать оценку тем объектам, в которых они проводят время, насколько они комфортны, дружелюбны. В итоге я уверен, мы получим не просто победителей, а настоящий гид по местам счастливого детства в стране. Любые туристические поездки с родителями в любые города нашей большой страны теперь превратятся в еще более интересные путешествия, потому что дети будут рекомендовать родителям посетить места, по-настоящему интересные именно детям», – сказал Дамир Фаттахов.

Справа Ваня Дмитриенко, Дамир Фаттахов, Наталия Мандрова и дети-участники премии. Фото предоставлено пресс-службой АНО «Большая перемена»

Заместитель руководителя Росмолодёжи также отметил, что такие проекты РДДМ как Всероссийский конкурс соавторов, «Путешествие мечты» и премия «Больших перемен» объединены идеей сотворчества, которое даст возможность детям со всей страны самостоятельно сформировать новое Движение, в котором им будет комфортно.

«Премия «Больших перемен», которая запускается сейчас в нашей стране, продолжает традицию Всероссийского конкурса «Большая перемена» и сообщества «Большая перемена», потому что здесь ребенок является главным, он принимает решения, в каком направлении он участвует, кого из учителей он приглашает в конкурс, он может выиграть премию в размере двух миллионов рублей, которая будет направлена на преобразование в школах. Премия «Больших перемен» – это включение современного ребенка и подростка в жизнь страны. Самое важное, что ребята самостоятельно пройдут по таким объектам как «Союзмультпарк», в котором сегодня мы находимся, и оценят те места, те проекты, которые предназначены именно для них. По результатам мы составим настоящий честный рейтинг, основанный на мнениях самих ребят», – отметила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Она подчеркнула, что неслучайно первая летучая команда посетила именно «Союзмульпарк», потому что киностудия «Союзмульфильм» – это символ детства родителей и самих ребят, которое объединяет несколько поколений.

«Для нас очень символично, что площадкой открытия премии стал именно мультимедийный центр. «Союзмультпарк» – это не просто пространство для развлечений и досуга, но место творческих начинаний и реализации креативных идей. Здесь классика и современность, анимация и технологичность нашли свое идеальное сочетание и превратились в современный интерактивный парк развлечений. В «Союзмультпарке» каждый посетитель – от самых маленьких детей до их родителей – может проявить себя творчески. Уверен, это место для многих стало «Больше, чем эмоцией»! Именно так звучит одна из номинаций премии «Больших перемен». Наш мультимедийный центр также вошел в число участников премии. И это большая честь и признание! Безусловно, мы будем с интересом наблюдать за голосованием. А главной оценкой для нас останется желание ребят, их родителей и учителей вернуться в «Союзмультпарк» еще и еще!», – сказал коммерческий директор киностудии «Союзмульфильм» Владимир Чибисов.

Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Фото предоставлено пресс-службой АНО «Большая перемена»

Премия «Больших перемен» – первый в России проект, в котором главными участниками и судьями станут дети, их родители и педагоги. Номинантами премии станут проекты, площадки, цифровые сервисы, ТВ/радиоканалы, ТВ-шоу и другие медиа проекты, для которых дети и их благополучие стоят на первом месте. Предложение могут внести как дети, так и их родители, педагоги, а также сами номинанты из всех регионов России по следующим номинациям: «Больше, чем наука», «Больше, чем история», «Больше, чем образование», «Больше, чем эмоции», «Больше, чем поход», «Больше, чем идея», «Больше, чем творчество», «Больше, чем команда», «Больше, чем здоровье», «Больше, чем призвание».

Премия определит лучшие просветительские, образовательные и медиа проекты, лучшие проекты в сфере туризма, активного отдыха, путешествий, культуры, досуга и развлечений, реализации талантов, лучшие спортивно-оздоровительные проекты и проекты в сфере персонального и личностного роста.

200 проектов, которые высоко отметили летучие команды, получат знак качества премии «Больших перемен» и смогут использовать его в продвижении своих инициатив. Абсолютных победителей в каждой номинации определят признанные эксперты в различных областях согласно 10 тематическим номинациям премии. Награждение пройдет в декабре в Москве.