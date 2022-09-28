До 16 и старше: расстаемся с лишним весом без диет и голодания

В октябре отмечается Международный день здорового питания. И это отличный повод напомнить россиянам о том, что путь к стройности может быть доступным, здоровым и безопасным.

ЛИШНИЙ ВЕС – У ПОЛОВИНЫ РОССИЯН

Для начала хорошо бы обозначить масштаб проблемы.

В России по последним данным около 60% жителей имеют избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением. Получается, это каждый четвертый житель!

К сожалению, это касается и детей. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого – 10,7%. Среди девочек – 14% и 5,6%, – такие цифры приводит официальный представитель Роспотребнадзора, информационный куратор федерального проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Назревает вопрос: так может это генетика виновата? Просто мы такими родились?

Эксперты объясняют: только 30% проблем с весом приходится на гены, приобретенные или врожденные болезни, экологию. Поэтому всем известная фраза «Мы есть то, что мы едим» на самом деле – абсолютная правда. И возможность изменить ситуацию – в наших руках.

Важный момент: правильное питание – необязательно дорогое, скорее наоборот. Все продукты, необходимые для здорового и разнообразного рациона, доступны для каждого из нас. И это наши, российские продукты, не заморская экзотика – обычные сезонные овощи и фрукты, крупы, мясо и рыба, молочные продукты.

Следить за своим здоровьем – значит, в том числе, не допускать появление лишнего веса. И специалисты в области питания настаивают, что профилактика ожирения должна вестись не с подросткового или юношеского периодов, а с раннего детства, с пищевых привычек, заложенных в семье.

О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ

В России у всех учащихся начальной школы есть уникальная возможность получать бесплатное горячее питание за счет государства. Согласно данным о школьном питании ведущих мировых социологических исследований, рацион и система организации школьного питания в России – одна из лучших в мире по многим параметрам.

– Сегодня школьный рацион горячего питания во многом отвечает принципам здорового питания, – считает директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, д. м. н., профессор Ирина Новикова. – Однако если в семье не прививаются навыки здорового питания, то в школе дети могут быть недовольны вкусом блюд. Самостоятельно детям сложно перестроить свои вкусовые пристрастия, изменить пищевые привычки.

Любовь к ребенку – это точно не сладкие булки и пирожки. Скорее – это внимание родителя к вопросу, что и когда ест ребенок. Нам стоит об этом помнить – тогда и дети будут здоровые и счастливы. Взрослым необходимо объяснять ребенку принципы здорового питания. И лучше, конечно, на своем примере. Иначе просвещение просто не работает.

Есть определенные нормы соотношения белков, жиров и углеводов, которые нам необходимо получать. И очень важно соблюдать меру. Фото: Shutterstock

ПРОСТО, ПОЛЕЗНО, ДОСТУПНО

Борьба с распространением ожирения требует всестороннего подхода. Просто, полезно, доступно – главный постулат правильного, сбалансированного питания. Ведь в 75% случаев ожирение развивается вследствие именно нездорового питания с существенными перекосами. Одна из важных задач проекта «Здоровое питание», реализуемого Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года, – снижение распространенности ожирения в России и, за счет этого, повышение качества и продолжительности жизни населения.

Уже наметилась позитивная тенденция – согласно исследованию, проведенному в конце прошлого года независимым холдингом «Ромир», за последние два года на 30% больше россиян стали внимательнее относиться к своему рациону и соблюдать принципы здорового питания. Во многом это – результат просветительской работы Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание».

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ЖЕСТКИЕ ДИЕТЫ?

– Хочу сразу сказать, что диетологи слово «диета» не очень любят, потому что это временное ограничение, связанное с заболеванием, – объясняет врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова. – Большинство модных диет – системы питания, но крайне несбалансированные. Кроме того, при некоторых диетах страдает эмоциональная сфера – люди постоянно пребывают в плохом настроении.

Здоровое питание означает, что каждый день нам нужно восполнять все потребности организма. Расставание с лишним весом не должно вызывать дискомфорта. Физиологичное похудение – 3-4 кг в месяц.

– Есть определенные нормы соотношения белков, жиров и углеводов, которые нам необходимо получать. Считается, что углеводы должны составлять 55-60% от общей калорийности, белки – около 15 %, жиры – не более 30 %. Это общие рекомендации, усредненные. Но они могут меняться в зависимости от того, какой образ жизни ведет человек, чем он занимается, какая у него профессия, возраст, какие заболевания и так далее, – уточняет Наталья Денисова. – Основной постулат современной диетологии гласит: нет вредных продуктов, есть несбалансированный рацион. А это значит, что, в принципе, никаких категорических запретов относительно каких-то конкретных продуктов – нет. Если только это не продукты, содержащие канцерогены и трансжиры. Самое главное – соблюдать меру.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ НА ПУТИ К «ИДЕАЛУ»

Об этом не особо приятно и принято говорить – но нездоровое отношение к еде и своему телу может оказаться путем к РПП: расстройствам пищевого поведения.

Далеко не все осознают проблему и вовремя обращаются за помощью, а на лечение и восстановление пациентов могут уйти годы.

– По разным данным от 8 до 24 % женщин страдают анорексией, – рассказал кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Олег Гладышев. – Самое страшное, что около 20 % их них умирает. Причем не только от заболеваний, но и от суицидов.

Да, желание быть красивой очень важно для женщин. Но надо понимать, что параметры 90-60-90 – это не естественная красота, она навязана нам искусственно, она не относится к понятию здорового образа жизни. Недаром анорексию называют «заболеванием отличниц», это про перфекционизм. И пациентам с РПП нужна помощь не только диетолога, а психотерапевта и психиатра.

Каждому, кто мучается от недовольства своей талией, надо ответить на вопрос: «Зачем мне худеть?». Важно сделать так, чтобы расставание с лишним весом стало действительно дорогой к счастью и здоровью.

Не стоит отчаиваться, даже если цифры на весах зашкаливают. Вернуть себе нормальную физическую форму под силу любому – и проект здоровое-питание.рф. может стать опорой каждому из нас.

На заметку Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЗАМЕТКУ!

Азбука питания для детей и родителей

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