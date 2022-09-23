Волонтер с Донбасса Андрей Лысенко: Стреляют, но референдум идёт, и люди голосуют - с надеждой, что Россия нас защитит

Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов узнал у замначальника желдорцеха обогатительной фабрики Донецка, как прошёл первый день донбасского референдума Фото: REUTERS

Замначальника желдорцеха обогатительной фабрики Донецка Андрей Лысенко пока еще не проголосовал, но сделает это в ближайшее время.

- Алло! Андрей! Я просто хотел выяснить, как у вас там настроение? Как проходит голосование? Вы сами проголосовали?

- К сожалению, сам я еще на голосование не успел, потому что с утра уже уехал на линию фронта - помогать людям.

- Скажите, кому вы конкретно помогали? С кем общались?

- Обстрелы продолжаются, но уже сегодня как-то как бы меньше.

- Я спрашиваю, вы где были? У кого? С кем общались? Кому помогали?

- Плохая слышимость…

Сначала, на первой площадке, помогал бабушке погибшей девочки, которая вчера была убита на Киевском проспекте. Ездил на похороны, так как бабушка была опекуном этой девочки, у нее родителей не было. Теперь она осталась совершенно одна.

А так же поехал на Трудовские (посёлок под Донецком. - А.Г.) помог людям, которые находятся сейчас под обстрелом.

Там сейчас сложная обстановка, потому что шли прилеты за прилетами на Трудовских, то есть, киевская власть продолжает геноцид мирного населения.

- Скажите, а как в таких условиях организовано вообще голосование? По квартирам ходят с полицейскими члены избирательных комиссий с урнами или же сами люди куда-то приходят?

- На данный момент, в целях безопасности, чтобы не было скопления людей, даже никто не знает, где конкретно будут голосовать, куда приедет, допустим, автобус, где можно будет проголосовать и куда пойдут люди.

Ещё члены комиссий по организации и проведению референдума ходят по домам в различных районах, посещают рынки, магазины и предоставляют возможность голосования.

Это - для того, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, чтобы не повторилась трагедия, которая произошла вчера на крытом рынке в Донецке.

- Скажите, а непосредственно на избирательных участках что происходит? Вам удается там сегодня побывать? Или нет?

- Избирательный участок у нас - вся республика.

И я вам хочу сказать то, что люди очень довольны. Особенно те, кто находится на линии фронта.

У них появилась надежда, что все будет хорошо, что Россия нас защитит. И наконец-то в будущем прекратятся эти ожесточенные обстрелы.

И настроение очень боевое. В общем, быть добру.

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