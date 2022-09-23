«Важнейший союзник России на постсоветском пространстве»

Фото: kazembassy.ru

В МГИМО прошла международная научно-практическая конференция, посвящённая 30-летию установления официальных дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Открывая юбилейную встречу, ректор МГИМО Анатолий Торкунов подчеркнул, что в настоящий момент количество обучающихся в ВУЗе выходцев из Казахстана является рекордным по отношению ко всем студентам-иностранцам МГИМО из 56 стран мира.

Выступая на конференции, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев сказал, что «ценности, которые лежат в основе сотрудничества наших стран, – это равноправие, взаимное уважение национальных интересов, суверенитета и конструктивный диалог».

«Все эти принципы изначально были закреплены в Договоре о дружбе и взаимной помощи, заключённом в 1992 году, они получили развитие в 2013 году в Договоре о добрососедстве и союзничестве в XXI веке», – напомнил Кошербаев. Посол считает важным фактором доверительные отношения руководителей двух стран. Дипломат также отметил крепкие межпарламентские связи Казахстана и России и тесную координацию внешнеполитических ведомств – буквально в день проведения конференции состоялись консультации министерств иностранных дел двух стран на уровне заместителей министров.

«Российско-казахстанское экономическое партнёрство основано на серьёзной базе, по-другому и быть не могло – общая история сформировала определённый базис взаимоотношений в экономической и хозяйственной сфере, – считает Ермек Кошербаев. – Прошлый год был очень продуктивным: товарооборот между нашими странами составил 25 млрд долларов, накопленный объём прямых инвестиций из России составляет 17 млрд долларов. В Россию вкладываются казахстанские инвестиции в объёме более 5 млрд долларов. В Казахстане действует 8 тыс. предприятий с российским участием и 3,5 тыс. совместных казахстанско-российских компаний».

Посол Казахстана рассказал, что отношения между нашими странами демонстрируют положительную динамику, идёт успешное сотрудничество в военно-технической и топливно-энергетической сферах, в области экологии, природопользования, транспорта и транзита, в цифровой сфере, в освоении космоса.

«Союз, обращённый в будущее»

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в своём выступлении подчеркнул, что российско-казахстанские отношения уходят вглубь веков, и сегодня наши страны выстраивают равноправные союзнические отношения и взаимовыгодное партнёрство. «В наших отношениях случаются «шероховатости», но это нормально», – уверен российский дипломат. Он обратил внимание на то, что на обшивке запущенного накануне с космодрома Байконур космического корабля «Союз МС-22» начертана символика 30-летия дипломатических отношений двух стран и лозунг «Россия и Казахстан: союз, обращённый в будущее».

Профессор Высшей школы социальных и гуманитарных наук Международного университета «Астана» Таисия Мармонтова отмечает явный дисбаланс между высоким интересом казахстанских СМИ к России и скромным интересом российских масс-медиа к происходящему в Казахстане. «Необходимо развивать общую информационную повестку», – считает казахстанский эксперт.

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Санат Кушкумбаев убеждён, что «союзничество и партнёрство России и Казахстана – это данность, и изменить эту данность никому не под силу. Даже в условиях беспрецедентных санкций экономическое сотрудничество между нашими странами успешно развивается. Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана – это мощный фундамент двусторонних отношений. Россия занимает устойчивое первое место как внешнеэкономический партнёр для нашей страны».

Эксперт отметил, что в этом году экономическое сотрудничество наших стран набирало обороты по ряду направлений, ключевыми из которых являются промышленная кооперация, химическая отрасль и IT-сфера.

«Достаточно сказать, что на сегодня в Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов в промышленной сфере, реализуются и находятся в проработке 22 крупных проекта почти на 4 млрд долларов. Ещё ранее, в 2019 году, было подписана программа совместных действий в области производственной кооперации, и уже реализовано 12 крупных проектов на сумму порядка 450 млн долларов», – отмечает эксперт.

«Таким образом, Казахстан и Россия на протяжении 30 лет – с момента обретения Казахстаном независимости – выстраивали добрососедские дружественные отношения, исходили из принципа прагматизма в своих действиях. Этому способствовали общая история и территориальная близость, поэтому сегодняшние отношения Астаны и Москвы как никогда важны с точки зрения обеспечения стабильности и устойчивого развития на большей части евразийского пространства», – заключил Санат Кушкумбаев.

Новое пространство

В современных условиях Казахстан становится самым важным союзником России на постсоветском пространстве, а также важнейшим фактором обеспечения безопасности в Евразии, считает российский политолог Аркадий Дубнов. Он убеждён, что во время мирового кризиса эксперты наших стран обязаны встречаться как можно чаще и «объясняться лично».

«Чрезвычайно важно сохранять уважительный тон в оценке процессов, происходящих в Казахстане, где уже четвёртый год идёт чрезвычайно важный в историческом смысле процесс транзита власти. Этот эксперимент будет иметь огромное значение для всего мирового сообщества, и не только для отношений наших стран. Этот транзит не окончен, он во многом будет зависеть от того, как мы в России будем к этому относиться, – сказал Аркадий Дубнов. – Меня часто приглашают выступить в качестве эксперта на казахстанских телеканалах. Но вы за последние годы видели хотя бы одного казахстанского эксперта на российских телеканалах, где обсуждаются важные вопросы сегодняшней повестки дня? Я не видел. На мой взгляд, Центральная Азия, а именно пять стран этого региона, формируют новое пространство, претендующее на международную субъектность. Нас поймут только тогда, когда мы станем относиться с уважением к этому объективному процессу», – заключил Аркадий Дубнов.

Во встрече приняли участие посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев и посол Молдовы Лилиан Дарий. Участники научно-практической конференции в МГИМО приняли решение создать постоянно действующий российско-казахстанский научно-экспертный совет, чьи оценки и выводы могут стать прямыми рекомендациями для принятия государственных решений обеих стран.