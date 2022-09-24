Рак начал охоту на молодых: опухоли стали чаще появляться у людей моложе 50 лет

Случаи развития рака в молодом возрасте участились прежде всего из-за изменений в питании людей Фото: Shutterstock

У каждого нового поколения современных людей растет риск раннего развития рака. К таким тревожным выводам пришли исследователи одного из крупнейших медицинских центров США, женской больницы Бригхэма в Бостоне. Специалисты проанализировали онкозаболеваемость в разные годы.

- Люди, родившиеся в 1960 году, имели более высокий риск развития рака в возрасте до 50 лет, чем те, кто родился десятилетием ранее, в 1950-м году, - приводят пример авторы научной работы. - И этот уровень риска будет продолжать расти в последующих поколениях.

Ученые перечисляют виды опухолей, которые все чаще появляются у молодых. Среди них рак молочной железы, кишечника, пищевода, почки, печени и поджелудочной железы. Особенно заметно они пошли в рост, начиная с 1990-х годов. И дело тут не только в более ранней и точной диагностике, подчеркивают исследователи.

По их мнению, случаи развития рака в молодом возрасте участились прежде всего из-за изменений в питании людей. Так называемая западная диета (western diet) включает большое количество продуктов с высокой степенью переработки. Все они - полуфабрикаты, фастфуд - губительны для микрофлоры нашего кишечника. Из-за нарушения баланса микробиома страдает иммунитет, развиваются хронические воспаления, растет риск опасных мутаций в клетках. И это становится благодатной почвой для развития рака. Плюс ожирение из-за того же фастфуда, объедания сладостями - тоже доказанный фактор повышения угрозы онкозаболеваний.

- Из 14 типов рака, которые мы изучали, восемь были связаны с пищеварительной системой. Диета напрямую влияет на состав микробиома. И в конечном итоге эти изменения могут повлиять на риск заболевания и исходы [болезни], - отмечают ученые.

Среди других причин, запускающих развитие злокачественных опухолей у современных людей, в исследовании названы хронический недосып, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем.

Насколько актуальны зарубежные данные для нашей страны? За комментарием мы обратились к заслуженному врачу России, доктору медицинских наук, заведующему отделением телемедицинских технологий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Олегу Гладкову.

БОЛЬШИНСТВО ОПУХОЛЕЙ У МОЛОДЕЖИ СВЯЗАНЫ С НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ

- Олег Александрович, вы согласны с выводами о том, что рак стал чаще возникать у людей моложе 50 лет? У нас в стране такое тоже наблюдается?

- Исследование наших зарубежных коллег выполнено на высоком уровне, нет оснований не доверять его результатам. Если говорить о конкретных видах опухолей, которые мы стали чаще видеть у молодых людей в России, то в первую очередь это рак шейки матки (РШМ). Доказано, что его провоцирует вирус папилломы человека, ВПЧ. Женщины заражаются ВПЧ при незащищенных половых контактах. Возникает хронический воспалительный процесс, который со временем приводит к возникновению опухоли. Более раннее начало половой жизни в течение последних десятилетий привело к тому, что заболеваемость РШМ молодеет.

Также у молодых пациентов, даже 18-20-летних, достаточно часто встречается рак желудка.

- Сложно представить, чтобы уже к 20-ти годам нездоровое питание привело к раку.

- Да, у молодых большинство видов рака связаны с наследственными факторами (то есть такие опухоли были у членов семьи. - Ред.). Пока мы знаем совсем немного генов, определенные варианты которых предрасполагают к развитию тех или иных опухолей. Но генетические исследования развиваются. Данных становится все больше, и мы все глубже начинаем понимать процессы развития различных видов рака.

КОНКРЕТНО

Сегодня ученым больше всего известно о трех генах, мутации в которых многократно повышают риск развития рака. Это:

- CDH1. «Мутации в этом гене с вероятностью свыше 90% приводят к раку желудка, - рассказывает Олег Гладков. - Людям с таким генетическим вариантом рекомендуется уже с 15-16-летнего возраста регулярно проходить обследования для максимально раннего выявления неблагоприятных изменений. В Японии при таких мутациях даже рассматривается вопрос о профилактическом удалении желудка».

- BRCA1 и BRCA2. Мутации в обоих этих генах повышают риск рака молочной железы, яичников, рака предстательной железы и рака поджелудочной железы.

Если в семье у родителей и других родственников (дяди-тети, бабушки-дедушки, братья-сестры) есть случаи заболеваний такими видами рака, то молодым людям рекомендуется сдать генетический анализ. При обнаружении неблагоприятных мутаций врач подбирает индивидуальный режим наблюдения и обследований.

Как правило, генетические исследования проводятся за счет пациента - это анализ не входит в базовую программу медпомощи по ОМС.

«Генная инженерия развивается очень активно. Думаю, что со временем мы научимся исправлять мутации, которые играют решающую роль в развитии опухолей», - считает Олег Гладков.