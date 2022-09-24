Звезда сериала «Сверхъестественное» в 21 год застрелил мать в затылок и продолжил вечеринку. Теперь он проведет остаток жизни в тюрьме

Райан Грэнтхем с девяти лет на экране

Прославившийся после роли Джеффри Августина в четвертом сезоне популярного голливудского проекта «Ривердэйл» (с девяти лет на экране — играл в сериале «Сверхъестественное», картинах «Воображариум доктора Парнаса, «Я — зомби» и др.) артист Райан Грэнтхем приговорен к пожизненному заключению.

Жестокий вердикт вынес Верховный суд провинции Британская Колумбия. Но и преступление, которое совершил артист два года назад, то есть в 21 год, было не менее жестоким. В собственной квартире в Ванкувере он выстрелил матери (Барбара Уэйт) в затылок из винтовки 22 калибра, пока женщина играла на пианино. Это произошло 31 марта 2020 года.

Сразу после этого Грэнтхем он снял на камеру GoPro ее тело и записал признание в убийстве («Еще секунда и она бы поняла, кто это сделал»). Однако в полицию парень не пошел. С собой тоже не покончил. Он...продолжил отдыхать, наслаждаться алкоголем и легкими наркотиками. Порепетировал готовить коктейль Молотова и посмотрел Netflix. Все это время холодный труп матери с размозженной головой лежал около пианино. Только на следующий день душегуб накрыл тело матери простыней, расставил вокруг него зажженные свечки и зачем-то повесил четки на пианино.

Зачем он это сделал? Забегая вперед, скажем — оправдание было странным: дескать, не хотел, чтобы мама знала, что ее сын убьет премьер-министра страны, в которой они живут. Да, Грэнтхем действительно придерживался этого плана после убийства матери. Он собрал целый арсенал оружия — три винтовки, патроны, снаряжение для кемпинга и даже коктейли Молотова — и отправился на теракт.

Однако по пути импульсивный парень передумал — он решил устроить "мясорубку" в университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили. К счастью, силы воли и решительности для этого не хватило. Отказавшись от идеи расстрела людей и убийства Джастина Трюдо, артист заехал в ближайший участок полиции, где и сдался.

Теперь в тюрьме Грэнтхем пройдет обязательное психиатрическое лечение, а право подать заявку на рассмотрение УДО получит только через 14 лет. Следствие шло почти два года, и еще в июне предполагалось, что Райан может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 12 лет. Но прокурор настояла на более жестком вердикте, подчеркнув, что это случай «душераздирающего злоупотребления доверием». Адвокат мужчины заявил, что актера «не шокировал» такой приговор.

Прозвучит дико и цинично, но на суде всерьез обсуждалось, что таким образом актер отчасти «спас» мать. Ведь две психиатрические экспертизы, которые были проведены с Грэнтхемом, показали, что он совершил циничное преступление, чтобы «защитить мать от дальнейших актов насилия, которые намеревался совершить». Судя по записям камер, он все же колебался перед тем, как совершить убийство. Несколько раз зарядил и разрядил свое ружье и просидел на ступеньках особняка около 15 минут, думая, что делать, прежде чем, наконец, вернуться и застрелить собственную мать.