Глава СПЧ Фадеев обратился к Шойгу после нарушений при частичной мобилизации

Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

… - Валерий Александрович я разговаривал с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они буквально вчера-сегодня вернули из частей 50 человек, которых неправильно мобилизовали. Даже есть отцы, у которых четверо и более детей. А в вашем письме в Минобороны приводятся факты, что в Бурятии пришлось по таким же причинам возвращать более 70 человек. Как бы вы все это прокомментировали? Кто недоработал? Когда все наладится?

- Я не хочу никого обвинять. Пусть разбираются Министерство обороны, другие ведомства, губернаторы, главы республик, регионов...

Это их работа.

Наша задача – обратить внимание на эти нарушения. Надо четко выполнять законы и инструкции. Вот и вся история.

Я не первый, многие говорят о «палочной», «галочной» системе – «выполнить план мобилизации любой ценой».. Это неправильно - тем более, в нынешней ситуации.

Есть пробелы в законодательстве, их тоже надо срочно устранять. Об этом я пишу в письме…

- А о чем конкретно идёт речь?

- Например, это касается тяжелобольных детей и тех, кто ухаживает за ними. Не у всех матери ухаживают. И отцы - тоже бывает…

- Ухаживают за тяжелобольными.

… Причем это могут быть дети как до 16 лет, так и старше.

Есть - социальные работники, которые себе заняты этим полезным и чрезвычайно важным делом - на них надо обратить внимание.

Вы знаете, очень много внимания айтишникам уделяется, на них у нас пока свет клином сошелся. А вот учителей в школах, в дальних районах, забыли. А, может быть, там один учитель в этой сельской школе. И его - под мобилизацию? И такие случаи были, уже мне говорили об этом. Единственного учителя призывают в армию, и что - теперь уже дети не будут учиться?

Во всех этих тонкостях надо разбираться.

Понятно, что ситуация сложная, неожиданная. Военкоматы много лет и даже десятилетий такой работой не занимались. Но надо, в первую очередь, подумать о людях, об их семьях, о детях, в том числе и о больных.

Я ни в коем случае не призываю останавливать мобилизацию. И я в своём обращении в Минобороны пишу, что уверен - абсолютное большинство граждан России с пониманием относится к этой ситуации, к частичной мобилизации, которую объявил президент. Абсолютное большинство, если их призовут, пойдут и на фронт, и в тыловые части. Куда нужно, туда и пойдут.

Но надо деликатно отнестись к людям, не надо обижать людей. Это придает некоторое дополнительное социальное напряжение. Это дает карты в руки врага.

- А вы еще не получили ответ от Сергея Шойгу на свое обращение?

- Я только что отправил, часа два назад.

- А вы не будете какие-то материалы для Верховного Главнокомандующего готовить? Или в этом нет необходимости?

- Честно говоря, надеюсь, что эти недочеты будут устранены.

Я думаю, это вопрос нескольких дней. У нас же не враги работают в военкоматах и в других ведомствах.

Надеюсь, что некоторая растерянность будет преодолена. По крайней мере, в течение следующей недели все встанет на свои места…