Дети из ДНР, оставшиеся без родителей, нашли новые семьи в Мурманской области

Приемные мамы встретили 11 ребят из Донбасса в аэропорту Мурманска. Фото: Дмитрий Дубов

В Мурманскую область прилетели 11 детей из Донецкой Народной Республики, оставшихся без родителей. Теперь они будут жить в семьях Кольского Заполярья. Найти новых родителей ребятам помогла уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Мурманская область стала одним из регионов России, выразивших готовность принять на воспитание детей-сирот. Трогательная встреча воспитанников с приемными мамами никого не оставила равнодушным: теплые объятия, улыбки и слезы радости.

- Мы помогали, помогаем и будем помогать братскому народу Донбасса во всем, что необходимо, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, встретивший ребят в аэропорту. - Дети, которые находились в детских учреждениях на Донбассе, пережили многое, им необходимо наше внимание. И конечно помочь им – это то, что мы можем и обязаны сделать. Дети тепло относятся к тем мамам, к которым они поедут. Это очень важно и ценно. И то, что наши семьи откликнулись сразу, как только мы предложили принять на воспитание детей – им огромная благодарность за эту отзывчивость и добрые сердца.

Прилетевшие в Мурманск дети уже хорошо знакомы со своими приемными родителями. Их воссоединению предшествовала большая и кропотливая работа. По словам уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Алевтины Андреевой, семьи, оформившие временную опеку, подбирались очень тщательно.

- Заранее совместно с Министерством образования и науки Мурманской области, главами муниципалитетов собирали информацию, готовили видеопаспорта семей. Наши специалисты выезжали к детям, показывали им паспорта и ребята сами выбирали по душе, с кем они хотят жить. Эти 11 ребят выбрали Мурманскую область. После этого мы организовывали видеосвязь родителей с детьми. Важный момент, что ребята устраиваются в семьи с братьями и сестрами, детей не разделяют, - рассказала Алевтина Андреева.

Мурманские специалисты привезли ребят из Донбасса на их новую родину. Дети будут жить в семьях четырех муниципалитетов: Кандалакшского района, Ковдорского округа, Полярных Зорь и Оленегорска. Педагоги будут присматривать за ними и дальше. Запланирован психолого-педагогический план сопровождения ребят, также специалисты будут индивидуально сопровождать каждого. В Мурманск прилетели дети от 7 до 16 лет, младшие пойдут учиться в школы, старшие – по желанию будут заканчивать 10-й и 11-й классы либо поступят в профессиональные образовательные организации.

Работа по устройству осиротевших детей ДНР в семьи Мурманской области будет продолжена. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область очень активно помогает Донбассу. «Северяне собрали большое количество гуманитарной помощи, которая была отправлена нуждающимся. Именная рота, подразделения Северного флота эффективно выполняют все задачи, которые поставлены в рамках СВО. Мы этим бойцам также активно помогаем всем, чем нужно», - отметил Андрей Чибис.