Розы, аквариум и черный кот: Как голосовали на референдуме в Херсонском СИЗО

На референдуме о присоединении к России проголосовали в Херсонском СИЗО Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Следственный изолятор находится на улице Дружбы, которая скатывается к Днепру. Но вряд ли подследственным видно великую реку – разве что пирамидальные тополя за высокими стенами с гроздьями колючей проволоки.

Вдоль контрольно-следовой полосы посажены шикарные розовые кусты - несколько более элегантные и чуть менее колючие чем грозные стальные кольца с шипами поверху стены.

Вдоль контрольно-следовой полосы посажены шикарные розовые кусты Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Представитель администрации сообщает, что сейчас за этими стенами 294 человека. И это не только те, кто под следствием, но и осужденные в России за совершенные там преступления, но отправленные отбывать заключение в Херсон. По месту сурового жительства, так сказать.

Для тех, кто здесь с понятным нетерпением ждет суда и приговора, референдум – это сумма возможностей.

Каких?

Об этом можно узнать, если сделать несколько шагов без конвоя навстречу однажды оступившимся (впрочем, до решения суда эти люди однозначно не являются виновными или невиновными в том, в чем их подозревают).

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Ну, вот возьмем подследственную Ольгу Чеботареву. Эту эффектную даму (да, в херсонском СИЗО под одной, в общем крышей, но в разных блоках мыкают тяжкую долю и мужчины, и женщины), родившуюся в Хабаровском крае, кривая судьбы занесла на Украину. И она четыре года (!) ждет, когда завершится следствие по ее делу о разбое.

Подследственная Ольга Чеботарева. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Ольга, вам это референдум зачем вообще?

- А мы хотим, все здесь хотим, чтобы побыстрее закончилась эта война. Чтобы был мир. В России правосудие получше, чем у нас тут, в Украине.

- Уверены?

- Мы наслышаны об этом.

- Имеет значение, что дальше ваша судьба будет решаться не по украинским, а по российским законам?

- Наверное, да. Расследование по «моей» 187-й статье Украинского УК – это разбой, - идет очень долго. Ну вот такие украинские законы. Тут можно по четыре года сидеть под следствием. В России все это происходит быстрее.

- Вы уверены?

- Так у нас говорят. Адвокат у меня есть. Менять его после референдума не буду.

- Вы обсуждали с другими подследственными, как вести себя в этой ситуации?

- Конечно. Люди тут не против присоединения. Люди за Россию. Многие хотят, чтобы референдум прошел как можно скорее, чтобы мы уже вступили в Российскую Федерацию.

- Почему скорее?

- Потому что каждый из нас хочет, чтобы наконец-то открылись суды. И чтобы могли мы все решить свои вопросы в судах.

- А сейчас не можете?

- Поскольку на данный момент военное положение – мы тут застряли. Конечно, мы хотим, чтобы присоединение произошло быстрее.

То есть для тех, кто сидит в Херсонском СИЗО, референдум – это один из путей к тому, чтобы быстрее открылись и заработали суды, которые, наконец-то, рассмотрят их дела.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

Как, например, дело подследственного Романа Рыбалко.

- Когда узнали, что сможете участвовать в референдуме?

- Ну так быстро все происходило – еле успел побриться, себя в порядок привести. Я рад происходящему здесь событию. И я рад, что в нем участвую. Да, отбываю строк в СИЗО, но это временно.

- Чего ждете от итогов референдума?

- Жду, чтобы быстрее закончилась эта война. Я думаю, референдум это все решит. И люди выберут правильную позицию. Мы же с русскими братские народы, зачем нам воевать?

Подследственный Роман Рыбалко. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- То есть, вы за присоединение к России?

- Я свою гражданскую позицию высказал в пользу Российской Федерации. И верю, что после референдума настанет мир. Потенциал то у херсонского региона большой. Многие верят в это. Мы же общаемся тут друг с другом. И большинство такую позицию поддерживают.

- На вас с чьей-либо стороны давление оказывалось?

- Нет, все просто, все легко. Каждый как хочет, так и голосует. Никто нам не говорит: делай то-то или то-то. В общем, есть позитивные моменты нашего пребывания в непозитивном месте.

- Какие же моменты?

- Ну вот у референдума хороший такой момент есть – нас стали лучше кормить.

- В чем вас обвиняют?

- Меня обвиняют в разбое. Но там в деле столько спорных моментов, что на суде это все должно всплыть.

ГОЛОСОВАНИЕ У АКВАРИУМА

В квадратной комнате три на три метра, где проходит голосование, уместились два стола, два пластиковых стула для членов избирательной комиссии, зеркало, плоский телевизор, узкий диванчик и… аквариум с задумчивыми рыбками.

За стенами Херсонского СИЗО - 294 человека. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Во дворе СИЗО первые два десятка голосующих выстроены в шеренгу по двое. Потом приводят еще столько же. Есть довольно прилично экипированные: джинсы, кожаная куртка, недешевый спортивный костюм и фирменные кроссовки.

Звучит команда:

- Становимся по двое, лицом ко мне!

Во дворе СИЗО первые два десятка голосующих выстроены в шеренгу по двое. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Мимо двух шеренг подследственных стремительным шагом проходит строгая дама в очках, член избиркома с опечатанной прозрачной урной в руках.

Плотно сбитый капитан командует заходить по трое в комнату для голосования.

На ее пороге оптимистичный оранжевый коврик с черными цветами. Сидельцы идут, заложив руки за спину.

За поведением женщин наблюдать интересней.

Анна Ашихминова, курносая крашеная блондинка, родившаяся в Киеве почти 40 лет назад, смотрится ярко в своем черном спортивном костюме и ядовито розовой легкой куртке. Когда ей выдают бюллетень, наклоняется низко к нему, явно вчитываясь к текст формулировки референдума. И после полуминутного изучения берет ручку и решительно ставит галочку в верхней графе. То есть – за вхождение в Россию. Быстро, делая пару шагов к урне, протискивает бюллетень в щель урны и автоматическим движением заводит руки за спину.

45-летняя шатенка из Херсона Виктория Глущенко наклоняется ко второму члену избирательной комиссии, чтобы тот ясно расслышал, как ее зовут, создавая легкое колыхание кофте с люрексом и коротким рукавом. Ее адрес по прописке - на улице Перекопской, а это в двух шагах от следственного изолятора, где она коротает время до суда.

Голосуют женщины из СИЗО. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Виктория, подходя к урне, зачем-то еще раз внимательно перечитывает текст бюллетеня. И спрашивает:

- Ну что, галочку ставим здесь?

- Любой знак, который вы считаете нужным, можете ставить - отвечает серьезный член избиркома.

- За Российскую Федерацию – сюда?

- Да, сюда.

В прозрачную урну падает очередной бюллетень с очередной отметкой в верхней строке - за вхождение в Россию.

Пока наиболее политически-грамотные подследственные аккуратно, взвешивая слова, общаются с прессой, по строго охраняемой территории совершенно безнадзорно фланирует черный кот.

По строго охраняемой территории совершенно безнадзорно фланирует черный кот. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Он никому не перебегает дорогу: просто интересуется, что за праздник – и без него.

Кстати, улучшение снабжение явно отразилось и на нем.

Еще один положительный итог референдума.