В последний день референдума в Донецке Украина обстреляла улицу Демократическую

В ДК заходит женщина с российским флагом на плечах и сразу же становится объектом пристального внимания всех, включая парочку западных журналистов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Разумеется, в день окончательно отплытия Донбасса в Россию, все ждали от ВСУ какой-то подлости. Ждали, это значит, подготовились. С 8 утра у меня в районе начала работать ПВО. То есть, первые украинские ракеты пошли по Донецку сразу же, как открылись стационарные избирательные участки.

Все прошлые дни голосования избирательные комиссии обходили квартиры и частные дома с урнами для голосования. Или пригоняли в кварталы микроавтобусы, врубали, например, гимн России и на эти звуки начинали стягиваться горожане. Сделано это было специально, чтобы не превратить избирательные участки в цели для украинской артиллерии. Тактика себя оправдала. Единственное, на днях в Горловке были контужены две женщины из избирательной комиссии, но они попали просто под случайный снаряд. Вдумайтесь в эти слова…

У ДК грохот орудий заглушала музыка, рвущаяся из колонок Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еду на избирательный участок названый в честь Моторолы. Район Буденовский, считавшийся во все время самым спокойным районом Донецка, но несколько месяцев назад все изменилось, когда натовские гаубицы стали доставать любую точку в городе. Район хорошо виден из моего окна: и вчера, и сегодня, когда я пишу эти строчки, вижу, как над Буденовкой встают разрывы. Впрочем, наши контрбатарейщики с утра не слезали с укропов, давили на упреждение, отвечали многократно. Так и шел этот последний день Референдума под непрерывную канонаду. Впрочем, у ДК все заглушала музыка, рвущаяся из колонок и люди, шли голосовать бесконечной цепочкой периодически накапливаясь в фойе внушительной толпой…

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Председатель избирательной комиссии переписала мои данные из аккредитации, и с надеждой спросила:

- Ну вы то не будете у меня цифры требовать?

Я сделал обеспокоенное лицо:

- Что, плохо голосуют?

- Нет, по району мы и 90% перекроем, но какие-то предварительные данные будут только вечером. Ждите. Успеем.

Жду. Встречаю своего старого товарища и коллегу Сергея Макаренко. Вспоминаем, как в 14 году, под Дебальцево, мы 300 метров шли 40 минут – нас крыли из автоматического гранатомета и минометов. Я тогда с размаху сел на кучу битого стекла и даже штаны не порвал. Серега рассказывает про голосование в Мариуполе:

- Нашел женщину, председателя избиркома. У нее всю семью перестреляли снайперы укропские, четыре человека. Дочку девятилетнюю зажали на лестнице и не выпускали, обстреливали, забавлялись. Потом запалили квартиру. Попросила ее не снимать.

- Почему?

- Боится пока. То есть, она согласна, но после референдума, как все тут станет Россией. С другой стороны, не побоялась же избирательную комиссию возглавить…

Барышни из избиркома в Киевском районе, оказались хорошими психологинями, говорят, сразу по лицам видят, кто против Фото: Дмитрий СТЕШИН

Тут Сергей спохватывается:

- Я же сам-то не проголосовал!

Выходит из кабинки какой-то взъерошенный и вспотевший. Спрашиваю:

- Как себя чувствуешь? Ощущения? Но, Сергей серьезен:

- Мурашки по затылку. Я шел к этому дню много лет. И как одна женщина из Крыма сказала – «дальше, пусть хоть камни с неба падают». Вот ты хоть одного человека встретил, проголосовавшего против?

Я мотаю головой. Но, замечаю:

- Барышни из избиркома в Киевском районе, оказались хорошими психологинями, говорят, сразу по лицам видят, кто против. Но, юлят, скрывают, мол, «мы сами на участок придем, во вторник». А вот чтобы кто-то сказал – «не хочу в Россию», такого не слыхал.

- А я таких специально искал и не нашел…

В ДК заходит женщина с российским флагом на плечах и сразу же становится объектом пристального внимания всех, включая парочку западных журналистов. Стесняется страшно:

- Я за Россию, в России хочу жить, за это и голосую. Ну что еще можно сказать. Россиянка я и жить нормально хочу.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Примерно так же отвечали все. И дед-шахтер, на костылях, искалеченный артритом, который он «заодно добыл в шахте» и девчонки из медицинского колледжа и продавщица из магазина «Мечта». Из смятения умов 2014 года, сомнений и метаний выковалась мысль, чистая и твердая, как булатная сталь.

Все урны для голосования опечатаны Фото: Дмитрий СТЕШИН

Есть ли еще в нашей стране граждане России, которые претерпели столько, чтобы стать нашими соотечественниками? Причем, все прекрасно понимают, волшебства не будет, завтра ничего не закончится. Не будет и праздника в честь возвращения в Россию, глава ДНР Денис Пушилин так и сказал, мол будем праздновать, «когда позволит обстановка». А пока, прощаясь, Украина развалила несколько частных домов на улице Демократическая. В моем районе, где я живу много месяцев. В честь Референдума, демократического народного волеизъявления это сделали бывшие уже сограждане. Чтобы никто не печалился об этом расставании. Жертв нет и на этом спасибо.