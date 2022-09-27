Мобилизованных москвичей учат на Алабинском полигоне бою в городской застройке

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки слаживания подразделений призванных из запаса граждан на военном полигоне в Алабино. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

После того, как министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки слаживания подразделений призванных из запаса граждан на военном полигоне Западного военного округа, журналисты смогли пообщаться с мобилизованными военнослужащими.

- Служил в 2010 году в Цхинвале, и ни о каких беспилотниках мы тогда не знали, - рассказывает мобилизованный военнослужащий Максим Исаев. - По сравнению с теми годами хорошо видно, как технические и тактически изменился подход к ведению бою. Беспилотники разные, качество их радует.

- Как с обеспечением?

- Нас оснастили всем необходимым, выдали новое обмундирование, предоставили всю необходимую для учений материальную базу. Полигон, как видите, разбит по учебным точкам: есть где отдельно рассказывают про мины, есть места, где мы пристреливаем разное оружие, вооружения. Огромный потенциал этого оружия чувствуется несомненно.

- Раньше приходилось пользоваться беспилотником?

- Знакомы. У меня дома есть. Иногда игрался на природе. Но требования к военным беспилотникам совсем иные. Те, что дома, имели простую камеру, здесь 30 кратный оптический зум, тепловизоры, дроны поднимаются на 2 километра, что позволяет вести отличную разведку.

Журналисты посмотрели, как военнослужащие запаса проходят занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

- Занятия проходят на полигоне Алабино, ведутся с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время, - прокомментировал журналистам подготовку мобилизованных замначальника Московского высшего командного общевойскового училища полковник Сергей Золотарев. - Здесь проводятся общевойсковая подготовка, тактические занятия. Ведется восстановление утраченных навыков военнослужащих в стрельбе и вождении боевых машин, обучение управления дронами. Нужная вещь. Как говорится, у кого в бою есть «глаза», тот выполнит задачу свою. Развернули специальное учебное место для обучения армейской тактической стрельбы в помещениях. Учим бою в городской застройке. Такие навыки для военнослужащих в ходе специальной военной операции будут актуальны. Отдельно по группам готовим на директрисе БМП в составе экипажей наводчиков-операторов, наводчиков танков, стрелков, гранатометчиков, снайперов, пулеметчиков ПК. Военнослужащие понимают, что мы готовы побеждать, и мы победим!

Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.

Отметим, что занятия по боевой подготовке с военнослужащими призванными по «частичной мобилизации» не проводятся в военкоматах или воинских частях, где с ними работают медики, сотрудники тыловых служб и идет формирование подразделений. Занятия по боевой подготовке проходят на территории войсковых полигонов, куда военнослужащие выезжают после вручения им личного оружия.