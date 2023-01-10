О таких разных гостях «Пятёрочки»: здесь рады всем!

В рамках проекта «Центры местного сообщества» мы говорим про инклюзию для всех посетителей. Мы развиваем, информируем и привлекаем людей к этой не всегда простой теме через простые и понятные форматы.

С сентября по декабрь прошло 13 активностей, которые были посвящены толерантному отношению к старшим, людям с синдромом дауна, людям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и даже к их помощникам. Их участниками стало больше 5000 человек. Среди ярких событий:

Выставка Топ 5 МИФов о синдроме Дауна совместно с благотворительным фондом «Синдром любви». Волонтёры этой организации посетили две заботливые «Пятёрочки» в Измайлово и самостоятельно развесили плакаты. Ребятам самим знакомы подобные мифы, поэтому им было особенно важно принять участие в данной акции.

«У нас уже был опыт успешного сотрудничества, когда благодаря проекту «Центры местного сообщества», который сейчас существует уже в 350 магазинах сети, мы знакомили покупателей с уникальным проектом «Ясный язык». Здорово, что наша дружба продолжается, и на этот раз мы вместе с «Пятёрочкой» развенчиваем мифы о людях с синдромом Дауна», - рассказывает Лавричева Юлия - генеральный директор фонда «Синдром любви».

В Москве и Московской области была разработана и размещена в магазинах сети «Пятёрочка» наклейка для входной двери «С собакой проводником можно!». Акция должна обратить внимание на существующую проблему: несмотря на наличие законодательной базы, незрячие люди с собаками-проводниками часто встречаются с отсутствием доступности общественных мест. Кроме наклеек в магазинах появились памятки для сотрудников о правильном взаимодействии с незрячими и слабовидящими людьми. Инициатива реализована совместно с клубом владельцев собак-проводников г. Москвы «Мудрый пёс» и центром юридической помощи инвалидам «Правовой проводник», организованным студентами из МГЮА.

«Для нас возможность участия в проекте «Центры местного сообщества» - большая удача. Мы надеемся, что акция «С собакой проводником можно!» послужит примером для других организаций и мы привлечем ещё больше внимания к людям, нуждающимся в особенной заботе», - комментирует Гусейнова Юстина, руководитель центра юридической поддержки.

Четвероногие друзья также помогли юным посетителям больше узнать об инклюзии. Совместно с фондом «Открой Глаза», созданным студентами ВШЭ, была издана брошюра «Такие разные друзья», героями которых стали животные разных «особенных» хозяев. Вместе с ними, выполняя задания и узнавая их истории, читатели брошюры разобрали основы взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Как мне кажется, такие акции очень важны, так как понятие инклюзии должно быть заложено с самого детства. И в семье подкреплена изначально мысль, что мы все равны и должны поддерживать друг друга», - добавляет участник акции «Такие разные друзья».

Однако людям с ОВЗ не только важно быть понятыми, но всё-таки услышанными. В них столько же талантов, стремления к победе и успехам. Этой стороне «особенных» людей были посвящены события в разных магазинах сети «Пятёрочка» по всей России: плакаты с фото и вдохновляющими историями людей с ОВЗ, зарядка под руководством спортсмена с ограниченными возможностями здоровья, выставка предметов одежды, расписанных одаренным ребенком с аутизмом, выставка фотографий спортсменов с инвалидностью «Вдох выдох» и их уникальных историях, плакаты со стихотворениями девушки с ОВЗ и др.

Инклюзивная среда связана не только с людьми с ОВЗ, но и с посетителями «Пятёрочки» старшего возраста. Им так же важно понимание, комфортная среда. В проекте «Центры местного сообщества» мы поддерживаем наших старших. На постоянной основе в большинстве магазинов-участников проекта мы реализуем акцию «Фрукты для пожилых». Рядом с кассой располагается корзина с бесплатными фруктами для посетителей старшего возраста. А ещё прошли: выставка плакатов о поддержке старшего поколения, разработанная вместе с благотворительным фондом «Старость в радость», акция «Стихи для бабушек и дедушек», добрые строки были зафиксированы на плакатах и записаны на аудио, которое звучало в более 300 магазинах «Пятёрочка».

Впереди ещё больше акций, посвящённых одной из самых важных социальных тем, инклюзии. Следите за актуальными новостями проекта в сообществе в ВКонтакте.