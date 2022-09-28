В Израиле растет число нетипичных грабежей

Видеозапись «ограбления по-израильски нового типа» появилась в Сети

По мнению израильской полиции, в стране появились грабители, основной целью которых стали владельцы очень дорогих часов престижных марок. Злоумышленники долго следят за своими жертвами, выбирая момент для нападения.

Видеозапись «ограбления по-израильски нового типа» появилась в Сети. Камера зафиксировала, как двое грабителей подъезжают на мотороллере к паркующемуся автомобилю, а затем ловко избавляют его водителя от дорогого имущества.

Жертва ограбления, житель города Ришон ле-Цион, уверен, что преступники следили за ним, а основной целью нападения стали именно его часы, стоимостью несколько десятков тысяч шекелей.

Впрочем, грабители, угрожая пистолетом, забрали не только часы, но и сумку жертвы, в которой находилась небольшая сумма наличных, кредитные карты и два мобильных телефона.

Пострадавший утверждает, что в его среде уже некоторое время ходят разговоры о банде, которая охотится за владельцами дорогих часов, поскольку такой товар сравнительно легко сбыть. Например, этой преступной группировке приписывают нападение на бизнесмена в Тель-Авиве летом этого года. Тогда добычей злоумышленников стали часы марки «Ришар Милль», стоимость которых доходит до одного миллиона шекелей (примерно 16,8 миллиона рублей).