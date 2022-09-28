Микробизнес сможет оценивать условия труда самостоятельно

Минтруд предлагает упростить оценку условий труда для микробизнеса – предприятий, где заняты до 15 человек.

Минтруд предлагает упростить оценку условий труда для микробизнеса – предприятий, где заняты до 15 человек. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на пленарной сессии «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда», в рамках VII Всероссийской недели охраны труда.

На пленарной сессии теме поддержки микробизнеса Антон Котяков уделил особое внимание, отметив, что необходимо снизить нагрузку на предприятия с численность менее 15 человек. «Мы четко понимаем, что для таких предприятий нужно минимизировать затраты на охрану труда, при этом сохранив эффективность. Поэтому мы сформировали предложение по процедуре самодекларирования. Такой порядок позволит упростить спецоценку на рабочих местах, где заняты более 1 млн человек. Это отрасли с невысокими показателями травматизма и профзаболеваний: административные услуги, реклама, страхование и другие», – подчеркнул глава Минтруда России Антон Котяков.

В частности, процедуру идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов предлагается проводить работодателю совместно с работниками, без привлечения аккредитованной организации. Такая работа будет проводиться по специально разработанному чек-листу из 27 вопросов, которые отражают возможное наличие вредных физических, химических, биологических факторов и факторов трудового процесса на рабочем месте.

С ответами работодателя знакомится работник. Если опасностей не выявлено, компания сможет подать декларацию – то есть, самозадекларировать условия труда. Если выявлены вредные факторы – необходимо привлечь аккредитованную организацию для проведения измерений.

Напомним, новая редакция раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает управление профессиональными рисками как основу высокого уровня обеспечения безопасности труда работников. В рамках пленарной сессии были затронуты вопросы модернизации законодательных способов регулирования взаимодействия в социально-трудовой сфере и вопросы развития сферы охраны труда.

В стратегической пленарной сессии также принимали участие президент РСПП Александр Шохин, Председатель ФНПР Михаил Шмаков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, заместитель генерального директора ГК «Ростех» Николай Волобуев, первый вице президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Марина Блудян.

VII Всероссийская неделя охраны труда проходит в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи с 27 по 30 сентября 2022 года. За четыре дня состоится более 100 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. На ВНОТ будут широко обсуждаться изменения в трудовом законодательстве, цифровые решения в охране труда, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, развитие культуры безопасности, трансформация системы подготовки кадров и другие темы. 29 сентября на Всероссийской неделе охраны труда пройдет День службы занятости населения. Кроме того, на ВНОТ пройдут совещания Минтруда России, МЧС России, Роструда, ФСС, ПФР, Госкорпорации «Росатом», Группы «Лукойл», ПАО «Газпром», состоится отраслевая выставка.