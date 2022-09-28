Американские врачи пытаются разгадать загадку потемнения кожи белого мужчины

34-летний белокожий мужчина Тайлер Монк стал темнеть Фото: Кадр видео

Необычный случай произошел в американском городе Луизиана, как сообщает интернет-издание британской газеты Daily Mail. 34-летний белокожий мужчина Тайлер Монк стал темнеть буквально день ото дня на глазах у своей жены и двух дочек. Тайлер обратился к местному доктору – дерматологу, чтобы разрешить загадку, почему его кожа превращается из белой в тёмную, и начал вести видео-блог по своей проблеме в надежде, что найдет собратьев с похожим опытом.

Старт необычной кожной реакции – почернения – сам мужчина связывает с началом приема антидепрессанта Прозака Фото: социальные сети

Старт необычной кожной реакции – почернения – сам мужчина связывает с началом приема антидепрессанта Прозака, который ему выписали для лечения тревожности и депрессии, однако отмена препарата делу не помогла, кожа Тайлера продолжает темнеть и становится все ближе к угольному оттенку. Интересно, что такой эффект происходит далеко не на всем кожном покрове, а только в тех местах, которые соприкасаются с солнцем – уши, лицо, ноги (часть, которую открывают шорты), руки, доступные солнечному свету из-под футболки. Другими симптомами стали раздражение и покраснение глаз, чувствительность кожного покрова. После солнца мужчина чувствует себя так, словно его обожгли. Аутоиммунные заболевания врач исключил, равно как и отравление. Тайлер работает инспектором по борьбе с насекомыми и теоретически мог бы подвергнуться отравлению химикатами. Ещё одна версия - генетические нарушения, также себя не оправдала. Молодой мужчина продолжает темнеть даже при условии, что не подставляет больше неприкрытую кожу солнечному свету.

Кожа Тайлера продолжает темнеть и становится все ближе к угольному оттенку. Фото: социальные сети

Врачи не исключают того, что случай мистера Монка - редкая индивидуальная реакция на действующее вещество антидепрессанта - флуоксетин.

В крайне редких случаях препараты антидепрессанты действительно могут вызвать выработку кожей избытка меланина, пигмента, который придает коже цвет, однако изменения кожи у мистера Монка уникальные.