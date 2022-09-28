«Сел в баре и сказал ОК «Гарри Поттеру»: Исполнитель роли Северуса Снейпа больше 10 лет вел подробные дневники о съемках во франшизе

Один из самых любимых зрителями персонаж вселенной Гарри Поттера — профессор Северус Снейп Фото: кадр из фильма.

Один из самых любимых зрителями персонаж вселенной Гарри Поттера — профессор Северус Снейп, который вроде бы казался плохим, а в итоге оказался очень хорошим (в жизни так чаще всего и бывает, да). Преподавателя зельеварения в голливудской франшизе «Гарри Поттер» сыграл британский актер Алан Рикман, лауреат «Золотого глобуса», «Эмми» и BAFTA. В 2016 году артиста не стало — он сгорел от диагностированного в 2005 году рака простаты.

Но актер, как выяснилось, оставил после себя мощное наследие в виде дневниковых записей. Он подробно описывал все значимое, что происходило с ним, начиная с 2000 года — с момента, когда только шли переговоры об участии в первом фильме про Гарри Поттере. Фрагменты мемуаров опубликовало издание The Guardian.

Вот как, к примеру, Рикман зафиксировал исторический момент — «добро» на участии в проекте: «23 августа. 2000 г. В баре Patio на Пьяцца-дель-Кампо (Сиена), где я оказался около 8 вечера, позвонил в Лос-Анджелес и сказал «ОК» HP [«Гарри Поттеру»]. 24 августа 2000 г. Около бассейна. И ничего не чувствую к HP, что меня очень беспокоит — или это потому, что я читаю «Опыт» Мартина Эмиса, в котором рассказывается о жизни…»

Или вот как происходил разговор с автором серии книг — Джоан Роулинг:

«7 октября 2000 г. Снова разговор с Джоан Роулинг, и она нервно расскажет мне о прошлом Снейпа (по-английски пишется как Severus Snape — Авт.). Разговор с ней — это разговор с кем-то, кто живет этими историями, а не придумывает их. Она бурлит: «Ну, когда он был молод, видите ли, то-то и то-то случилось» — никогда, «Я хотела то-то и то-то…».

Фото: кадр из фильма.

Исполнителя роли Гарри — маленького тогда еще Дэни Рэдклиффа — Алан уже тогда зафиксировал как сосредоточенного и вдумчивого артиста.

«2 мая 2003 г. Встреча в коридоре с Дэном Рэдклиффом. Он сейчас такой сосредоточенный. Серьезный и сосредоточенный, но с чувством юмора. Я до сих пор не думаю, что он настоящий актер, но он, несомненно, будет режиссером или продюсером. И у него такая тихая, достойная поддержка со стороны родителей».

Фото: кадр из фильма.

Про гибель собственного героя Рикман отозвался так:

«27 июля 2007 г. Я дочитал последнюю книгу о Гарри Поттере. Снейп героически умирает, Поттер описывает его своим детям как одного из самых храбрых людей, которых он когда-либо знал, и называет своего сына Альбусом Северусом. Это был настоящий обряд посвящения! Один маленький кусочек информации от Джо Роулинг семь лет назад — Снейп любил Лили — дал мне край, за который можно держаться».

Фото: кадр из фильма.

А еще он утащил кое-что со съемочной площадки:

«7 февраля 2011 г. Не скажу вам, какой реквизит я украл, и что сказала мне Джо Роулинг»

А вот с каким сдержанным восхищением артист вспоминает зрительскую любовь после выхода финальной части франшизы — «Гарри Поттер и Дары смерти — часть 2»:

Фото: кадр из фильма.

«7 июля 2011 г. Поехали на Трафальгарскую площадь — это заняло час. Оказавшись там, увидели красные ковры повсюду. Экран, трибуна, интервьюер и тысячи кричащих и поющих: «Снейп, Снейп, Северус Снейп…» Ковер расположился как змея на Лестер-сквер для сеанса в восемь вечера. Я нашел фильм неприятным для просмотра — он меняет темп посередине, чтобы рассказать историю Снейпа, и камера теряет концентрацию. Аудитория, однако, очень счастлива».